Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Эффект Золушки без кареты: одна деталь, из-за которой даже простой образ выглядит в разы дороже

Кейпы стали ключевым аксессуаром праздничных образов 2026 года
Моя семья » Красота и стиль

Иногда для вау-эффекта в праздничном образе достаточно всего одной детали. В сезоне новогодних вечеринок и торжественных выходов эту роль уверенно забирает кейп. Судя по показам и уличной моде, он не просто тренд, а аксессуар с большим будущим.

Девушка в вечернем образе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка в вечернем образе

Почему кейп стал главным героем праздничных образов

Кейпы не появились внезапно. Несколько сезонов подряд дизайнеры осторожно вводили их в коллекции, а инфлюэнсеры — в повседневные и вечерние луки. В итоге аксессуар из разряда экспериментального перешёл в категорию must-have.

Главное преимущество кейпа — его способность мгновенно менять настроение образа. Самые привычные платья — шелковые комбинации, лаконичные футляры, платья-колонны — с накидкой выглядят совсем иначе. Полупрозрачная ткань мягко ложится на плечи, создавая эффект дымки и добавляя образу сказочности без лишней вычурности.

От подиума к реальной жизни

Сегодня многие бренды предлагают платья с уже встроенным кейпом, но стилисты всё чаще советуют выбирать аксессуар отдельно. Такой подход даёт больше свободы: один кейп можно сочетать сразу с несколькими нарядами и каждый раз получать новый эффект.

Минималистичные модели особенно ценны. Они работают не только в праздничном контексте, но и за его пределами. В отличие от театральных вариантов с длинными шлейфами, обилием вышивки и пайеток, лаконичные накидки выглядят современно и универсально.

Как выбрать правильный кейп для праздника

При выборе стоит обратить внимание на материал и длину. Полупрозрачные ткани - органза, шифон, тонкая сетка — создают ощущение лёгкости и не перегружают силуэт. Оптимальная длина — до линии талии или чуть ниже плеч, чтобы кейп дополнял платье, а не спорил с ним.

Цвет тоже играет роль. Классические оттенки — чёрный, молочный, графитовый — легко вписываются в любой образ. Но если хочется акцента, подойдут глубокие праздничные тона: изумрудный, винный или серебристый.

Кейп после праздников: не только для вечеринок

Один из главных плюсов кейпа — его "вторая жизнь" после торжеств. Когда праздничные вечера закончатся, аксессуар легко адаптируется под повседневный гардероб. Фэшн-блогеры уже носят его с базовыми майками, джинсами и простыми топами, превращая обычный аутфит в стильный и необычный.

Ближе к весне к этому тренду добавятся и другие вариации — например, твидовые кейпы, которые отлично впишутся в более структурированные образы. Но сейчас именно лёгкие праздничные модели остаются в центре внимания. Об этом сообщает VOICE.

Плюсы и минусы кейпа как праздничного аксессуара

У кейпа есть очевидные преимущества. Он мгновенно делает образ нарядным, не требует сложной стилизации и позволяет обновить даже старое платье. Это аксессуар, который работает сам за себя.

Из возможных минусов — необходимость продумать сочетание с верхней одеждой и сумкой. Кейп лучше всего смотрится в помещениях, поэтому важно заранее продумать, как вы будете выглядеть на улице и в транспорте.

Как стилизовать кейп

  1. Выберите базовое платье простого кроя.
  2. Добавьте полупрозрачный кейп нейтрального или акцентного цвета.
  3. Минимизируйте украшения, чтобы не перегрузить образ.
  4. Подберите лаконичную обувь и клатч или мини-сумку.

Популярные вопросы о кейпах

Подойдёт ли кейп для корпоратива?

Да, особенно если выбрать минималистичную модель без лишнего декора.

Можно ли носить кейп с повседневной одеждой?

Можно и нужно — он отлично работает с джинсами и простыми топами.

Что лучше: кейп как часть платья или отдельный аксессуар?

Отдельный кейп универсальнее и даёт больше вариантов стилизации.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота
Новости Все >
Домашняя чистка унитаза помогает убрать мочевой камень содой и уксусом — Obchod
Укачивание помогает снизить тренировка вестибулярного аппарата — врач Кудинов
Штатный USB-порт в машине ограничен по мощности — CAR & MOTOR
Две кельтские золотые монеты нашли в болоте Швейцарии
В Арктике обнаружен самый глубокий источник метана с экосистемой — Earth
Подтягивания с акцентом на руки снижают нагрузку на спину — тренеры
Россия ужесточит позицию после атаки на резиденцию Путина — политолог Топорнин
Увлажнение кожи и дезодорант помогают сохранить свежий запах тела
Изменение микробиома снижает действие антибиотиков — иммунолог Калинина
Соль при мытье полов снижает интенсивность запахов и ускоряет высыхание покрытий
Сейчас читают
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом . Любовь Степушова Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA Игорь Буккер
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Последние материалы
Несколько слоёв одежды помогают снизить потоотделение зимой — iGlanc
Новогодние телепрограммы утратили культурный масштаб — музыкальный критик Соседов
В Арктике обнаружен самый глубокий источник метана с экосистемой — Earth
Общее время приготовления рульки составляет 2–2,5 часа
Рассаду капусты сеют за 35–55 дней до высадки
Роспотребнадзор выписывает штраф за запах еды из квартиры — юрист Нечаева
Подтягивания с акцентом на руки снижают нагрузку на спину — тренеры
Россия ужесточит позицию после атаки на резиденцию Путина — политолог Топорнин
Увлажнение кожи и дезодорант помогают сохранить свежий запах тела
Изменение микробиома снижает действие антибиотиков — иммунолог Калинина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.