Ирина Кудряшова

Покупают годами — и мажут мимо: выбор увлажняющего крема ломается на одном моменте

Гиалуроновая кислота удерживает влагу в коже
Поддерживать кожу увлажнённой круглый год гораздо проще, если понимать, к какому типу она относится. Именно это знание меняет подход к выбору крема: одно и то же средство может работать по-разному в зависимости от потребностей кожи. Правильно подобранный увлажняющий крем делает кожу мягкой, упругой и защищённой от внешних факторов. Об этом сообщает C.B.Radar.

Уход за комбинированной кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за комбинированной кожей

Почему тип кожи — ключ к выбору крема

Рынок средств для ухода за телом огромен, но универсальных решений здесь не существует. Сухая, жирная, нормальная и чувствительная кожа по-разному реагируют на текстуры и активные компоненты. Поэтому первый шаг — определить свой тип кожи и уже от этого отталкиваться при покупке.

Сухая кожа, как правило, нуждается в плотных кремах с выраженным питательным эффектом. Такие формулы помогают удерживать влагу и восстанавливать защитный барьер. Жирной коже, напротив, лучше подходят лёгкие лосьоны или гели, которые быстро впитываются и не перегружают поры. Для чувствительной кожи важны минималистичные составы без отдушек и потенциальных раздражителей — это особенно актуально для тех, кто сталкивается с реакциями на косметику для тела.

Состав: на что обращать внимание

Эффективность увлажняющего крема во многом определяется его ингредиентами. Среди компонентов, которые часто рекомендуют специалисты, выделяются масла и увлажнители с доказанным действием.

Масло ши ценят за способность глубоко смягчать кожу и снижать ощущение стянутости. Миндальное масло помогает повысить эластичность и делает кожу более гладкой. Глицерин работает как магнит для влаги, удерживая её в верхних слоях кожи, а алоэ вера известно своими успокаивающими свойствами и подходит даже для чувствительной кожи.

Активные ингредиенты, которые действительно работают

Помимо базовых масел, в современных увлажняющих кремах часто используют активные компоненты, усиливающие эффект ухода. Один из самых популярных — гиалуроновая кислота. Она удерживает влагу и помогает коже выглядеть более наполненной и свежей.

Не менее важен витамин Е, который действует как антиоксидант и поддерживает защитные функции кожи. Церамиды укрепляют кожный барьер и особенно полезны при сухости и шелушении. Такие компоненты часто упоминаются при разборе состава уходовых средств, поскольку именно они определяют долгосрочный результат.

Как тип кожи влияет на текстуру крема

Текстура средства не менее важна, чем его состав. Плотные кремы и баттеры лучше удерживают влагу, но могут быть тяжёлыми для жирной кожи. Лёгкие эмульсии и лосьоны комфортны в тёплое время года и подходят тем, кто не любит ощущение плёнки на теле.

Чувствительная кожа выигрывает от средств с нейтральной текстурой и коротким списком ингредиентов. Чем проще формула, тем ниже риск раздражения и покраснений.

Сравнение: плотные кремы и лёгкие лосьоны

Плотные кремы обеспечивают интенсивное питание и подходят для сухой кожи или холодного времени года. Они дольше впитываются, но дают ощущение защищённости. Лёгкие лосьоны быстрее распределяются и не утяжеляют кожу, что делает их удобными для ежедневного использования и жаркого климата.

Выбор между ними зависит не только от типа кожи, но и от образа жизни, климата и личных предпочтений.

Советы по использованию увлажняющего крема

  1. Определите свой тип кожи и её основные потребности.
  2. Выбирайте крем с подходящей текстурой и составом.
  3. Наносите средство сразу после душа, пока кожа слегка влажная.
  4. Избегайте слишком горячей воды, чтобы не нарушать защитный барьер.
  5. Поддерживайте водный баланс и питание для комплексного ухода.

Популярные вопросы об увлажняющих кремах для тела

Можно ли использовать один крем круглый год?

Да, но многие предпочитают менять текстуру в зависимости от сезона и состояния кожи.

Что важнее — состав или бренд?

Состав играет ключевую роль, бренд вторичен.

Подходит ли крем для лица для тела?

В целом да, но для тела чаще выбирают более насыщенные и экономичные формулы.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
