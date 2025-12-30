Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Короткий пуховик спорит с джинсами, обувью и даже с погодой: классика, которая гасит все конфликты

Короткие пуховые куртки считаются старомодными в 2026 году
С каждым годом зимняя мода становится всё более практичной и ориентированной на комфорт. В сезоне 2026 на первый план выходят уютные силуэты и многофункциональные модели. Однако один некогда популярный фасон верхней одежды окончательно теряет актуальность. Разберёмся, от какой вещи стоит отказаться и на что обратить внимание вместо неё.

Девушка в зимней куртке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в зимней куртке

Какая куртка вышла из моды к 2026 году

В новом сезоне эксперты советуют пересмотреть отношение к коротким приталенным пуховым курткам, особенно со светлым мехом на капюшоне и манжетах. Несмотря на то, что такие модели были хитом прошлых лет, сейчас их дизайн считается устаревшим.

Основные признаки антитренда: сильно укороченный и зауженный силуэт, контрастная отделка капюшона и рукавов искусственным или натуральным мехом. Такой крой выглядит чрезмерно декоративным и старомодным на фоне современных трендов на свободу и минимализм.

Стильная альтернатива: гибридные модели и лаконичный крой

Вместо ультрамодной, но быстро выходящей из стиля куртки, дизайнеры предлагают сделать выбор в пользу более сбалансированных и вневременных моделей. Тренд 2026 года — это верхняя одежда, которая сочетает в себе уют, функциональность и лаконичный дизайн.

Ярким примером служат гибридные модели, например, пальто, совмещающее черты тренча и пуховой куртки. Такой фасон часто лишён излишнего декора, имеет прямой или слегка расклешённый силуэт и капюшон, который является органичным продолжением модели, а не отдельным акцентом.

Вне зависимости от сезона главное достоинство этой классической модели одежды — сочетание со всеми цветами и стилями, пишет InStyle.

Почему классика выигрывает у быстротечных трендов

Инвестиции в такую вещь — более разумное решение. Классическое пальто или куртка прямого кроя в нейтральном цвете (бежевый, серый, тёмно-синий, чёрный) прослужит не один сезон. Оно обладает гораздо большей сочетаемостью: его можно надеть поверх делового костюма, с джинсами и кроссовками или с платьем и сапогами. В то время как ультратрендовая вещь может устареть морально уже к следующей зиме.

Сравнение: старый тренд vs. новая классика

Укороченная приталенная куртка с мехом: акцент на талии, часто яркие цвета или контрастная отделка, ограниченная сочетаемость (подходит в основном к узким брюкам и юбкам), выглядит как "одноразовый" тренд.

Пальто/куртка прямого кроя или гибридная модель: силуэт свободный или прямой, лаконичный дизайн без лишних деталей, нейтральная цветовая палитра, универсальность для создания разных образов, долгосрочная инвестиция в гардероб.

Советы по выбору идеальной верхней одежды на зиму 2026

  1. Отдавайте предпочтение силуэту. Ищите модели прямого, oversize или слегка А-силуэта. Избегайте сильно приталенных и коротких моделей.

  2. Выбирайте нейтральные цвета. Бежевый (каменный, песочный), тёмно-синий, тёмно-зелёный, классический чёрный или серый — эти цвета остаются в тренде и легко комбинируются.

  3. Обращайте внимание на детали. Капюшон должен быть втачным, а не пристегивающимся. Отделка мехом или другим контрастным материалом на манжетах и подолке сейчас выглядит устаревше.

  4. Изучите материалы. Актуальны как высокотехнологичные мембранные ткани, так и классическая шерсть, кашемировые смеси и качественный пух. Важна не только красота, но и теплосберегающие свойства.

  5. Примерьте поверх объёмного свитера. Это поможет убедиться, что куртка или пальто достаточно свободны для комфортной носки с тёплыми слоями одежды.

Популярные вопросы о зимней моде 2026

Какая длина будет самой актуальной?

В тренде средняя длина (до середины бедра или до колена). Она универсальна, обеспечивает достаточную защиту от холода и подходит под большинство типов фигур. Слишком короткие и очень длинные (в пол) модели уходят на второй план.

Можно ли носить пуховики в 2026?

Да, но предпочтение отдаётся лаконичным моделям прямого кроя, без обилия декоративных строчек и контрастных вставок. Актуальны как глянцевые, так и матовые ткани, а также модели со стёганым узором крупной или средней величины.

Как стилизовать пальто прямого кроя, чтобы не выглядеть мешком?

Используйте принцип контраста: под свободное пальто наденьте более облегающий низ (прямые брюки, узкие джинсы) или, наоборот, объёмный низ (wide leg брюки) с облегающим верхом. Подчеркнуть талию можно с помощью ремня поверх пальто или выбрав модель с поясом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
