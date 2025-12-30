Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Они заставят забыть про белые кроссовки: почему самым модным цветом нового сезона станет не бежевый

Кроссовки розового цвета станут трендом 2026 года — InStyle
Моя семья » Красота и стиль

Если коричневые оттенки кроссовок безраздельно царили в прошлом сезоне, то в 2026 году на первый план выходит новый фаворит. Вслед за классическим белым в моду уверенно врывается нежный, но выразительный цвет, который мгновенно освежает любой образ. Этот оттенок уже стал сенсацией среди поклонников уличной моды и готов перевернуть представление о повседневном стиле.

Розовые кроссовки
Фото: ru.freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовые кроссовки

Розовый: главный цвет для кроссовок в 2026 году

Следующий год в моде обещает стать временем нежных розовых оттенков в спортивной обуви. Этот цвет появляется во всех ключевых коллекциях и на страницах fashion-инсайдеров, стремительно набирая популярность.

Его главное преимущество — универсальность и свежесть. Розовый удачно балансирует между спортивной дерзостью и мягкой эстетикой, не будучи при этом слишком кричащим. Он смотрится современнее, чем вечный белый, и добавляет стильную изюминку даже самым базовым вещам. От ретро-моделей на массивной подошве до лаконичных спортивных силуэтов — розовый оттенок легко адаптируется к любому дизайну, утверждают авторы InStyle.

Как сочетать розовые кроссовки в повседневных образах

Ключ к успешному образу с такой обувью — гармоничные цветовые комбинации и баланс стилей. Розовые кроссовки отлично работают как яркий акцент в нейтральном луке.

Со светлым денимом. Пара розовых кроссовок с прямыми или свободными светлыми джинсами и объёмным свитером пастельного оттенка создаёт лёгкий, непринуждённый образ в духе нормкора.

Для элегантно-повседневного стиля. Попробуйте дополнить их прямыми брюками классического кроя, рубашкой и длинным пальто в бежевых, серых или песочных тонах. Такое сочетание выглядит утончённо и современно.

В спортивном луке. Сочетание с чёрными легинсами, оверсайз-худи и лёгкой курткой-бомбером создаст актуальный уличный образ, где розовая обувь станет главным фокусом.

Для смелых комбинаций. Не бойтесь играть на контрасте. Розовые кроссовки могут неожиданно и удачно дополнить образ с плиссированной атласной миди-юбкой и объёмным кардиганом. Чтобы образ не выглядел перегруженным, повторите розовый акцент в аксессуарах - например, в сумке или головном уборе.

Сравнение трендовых цветов: коричневый vs. розовый

Коричневые кроссовки, доминировавшие ранее, создавали образ надёжный, уютный и приземлённый, идеально вписываясь в осенне-зимнюю палитру и тренд на gorpcore.

Розовые же кроссовки — это выбор для тех, кто хочет добавить образу лёгкости, свежести и оптимизма. Они лучше работают в весенне-летних капсулах, но благодаря пастельным оттенкам могут разбавить и сдержанные зимние луки. В то время как коричневый часто выбирают для "незаметного" стиля, розовый — это всегда осознанное, стильное заявление.

Советы по выбору кроссовок и уходу

  1. Начните со сдержанных оттенков. Если яркий розовый кажется вам слишком смелым, выбирайте модели в тонах "пыльная роза", пепельно-розовый или шампань. Они смотрятся более нейтрально и проще комбинируются.

  2. Обращайте внимание на дизайн. Грубоватые, ретро-модели на массивной подошве в розовом цвете смотрятся стильно и современно, смягчая возможную излишнюю слащавость оттенка.

  3. Ухаживайте за обувью. Светлые кроссовки требуют внимания. Обработайте их после покупки защитным спреем от влаги и грязи, а для чистки используйте специальные средства для текстильной обуви или мягкие щётки с мыльным раствором.

  4. Не перегружайте образ цветом. Если кроссовки сами по себе яркие, пусть остальная часть аутфита будет выдержана в спокойной, нейтральной гамме. Один яркий акцент выглядит более стильно, чем несколько.

  5. Экспериментируйте с текстурами. Розовые кроссовки из замши, нубука или с металлическими деталями смотрятся особенно интересно и добавляют образу фактурности.

Популярные вопросы о трендовых кроссовках

С каким цветом одежды лучше всего сочетается розовый?

Лучшие партнёры для розового — это нейтральные основы: все оттенки белого, бежевого, серого, а также классический деним и чёрный. Такие комбинации выглядят стильно и не перегружено.

Подойдут ли розовые кроссовки мужчинам?

Безусловно. Модная палитра давно стала гендерно-нейтральной. Мужчинам стоит выбирать модели сдержанных, приглушённых розовых оттенков (терракотовый, грязно-розовый) и в лаконичном, возможно, более массивном дизайне. Они отлично сочетаются с хаки, серыми и тёмно-синими вещами.

Как носить розовые кроссовки зимой?

В холодное время года они станут ярким акцентом в луке с тёмными прямыми брюками, объёмным пуховиком или пальто нейтрального цвета и объёмным шарфом. Главное — следить за чистотой обуви и использовать непромокаемые спреи для защиты от реагентов и соли.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы мода обувь
Новости Все >
Протирание силикона после душа снижает риск появления плесени — Prima Inspirace
Туристы возвращают инфраструктуру на маршруте №77 в Горном Алтае — гиды
Впервые зафиксировано тройное слияние галактик с активными черными дырами — Earth
Избыток воды вызывает загнивание луковицы амариллиса и падение стеблей
Ремонт коробки передач без сервиса признали опасным — Jalopnik
С 2026 года россияне смогут пользоваться цифровым рублём — Аксаков
Рыбы отличают дайверов по цвету их снаряжения — биолог Джордан
Скандинавская ходьба снижает нагрузку на колени и поясницу — тренер Станиловская
Германия готовит режим “меньше тратить — больше делать”
Применение масок для лица 1–2 раза в неделю поддерживает увлажнение кожи
Сейчас читают
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Кроссовки розового цвета станут трендом 2026 года — InStyle
Избыток воды вызывает загнивание луковицы амариллиса и падение стеблей
Универсальная подлива за 3 минуты подходит к мясу и гарнирам
Ремонт коробки передач без сервиса признали опасным — Jalopnik
Упражнение супергерой укрепляет поясничный отдел
С 2026 года россияне смогут пользоваться цифровым рублём — Аксаков
Рыбы отличают дайверов по цвету их снаряжения — биолог Джордан
Скандинавская ходьба снижает нагрузку на колени и поясницу — тренер Станиловская
Германия готовит режим “меньше тратить — больше делать”
Применение масок для лица 1–2 раза в неделю поддерживает увлажнение кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.