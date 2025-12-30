Они заставят забыть про белые кроссовки: почему самым модным цветом нового сезона станет не бежевый

Кроссовки розового цвета станут трендом 2026 года — InStyle

Если коричневые оттенки кроссовок безраздельно царили в прошлом сезоне, то в 2026 году на первый план выходит новый фаворит. Вслед за классическим белым в моду уверенно врывается нежный, но выразительный цвет, который мгновенно освежает любой образ. Этот оттенок уже стал сенсацией среди поклонников уличной моды и готов перевернуть представление о повседневном стиле.

Фото: ru.freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовые кроссовки

Розовый: главный цвет для кроссовок в 2026 году

Следующий год в моде обещает стать временем нежных розовых оттенков в спортивной обуви. Этот цвет появляется во всех ключевых коллекциях и на страницах fashion-инсайдеров, стремительно набирая популярность.

Его главное преимущество — универсальность и свежесть. Розовый удачно балансирует между спортивной дерзостью и мягкой эстетикой, не будучи при этом слишком кричащим. Он смотрится современнее, чем вечный белый, и добавляет стильную изюминку даже самым базовым вещам. От ретро-моделей на массивной подошве до лаконичных спортивных силуэтов — розовый оттенок легко адаптируется к любому дизайну, утверждают авторы InStyle.

Как сочетать розовые кроссовки в повседневных образах

Ключ к успешному образу с такой обувью — гармоничные цветовые комбинации и баланс стилей. Розовые кроссовки отлично работают как яркий акцент в нейтральном луке.

Со светлым денимом. Пара розовых кроссовок с прямыми или свободными светлыми джинсами и объёмным свитером пастельного оттенка создаёт лёгкий, непринуждённый образ в духе нормкора.

Для элегантно-повседневного стиля. Попробуйте дополнить их прямыми брюками классического кроя, рубашкой и длинным пальто в бежевых, серых или песочных тонах. Такое сочетание выглядит утончённо и современно.

В спортивном луке. Сочетание с чёрными легинсами, оверсайз-худи и лёгкой курткой-бомбером создаст актуальный уличный образ, где розовая обувь станет главным фокусом.

Для смелых комбинаций. Не бойтесь играть на контрасте. Розовые кроссовки могут неожиданно и удачно дополнить образ с плиссированной атласной миди-юбкой и объёмным кардиганом. Чтобы образ не выглядел перегруженным, повторите розовый акцент в аксессуарах - например, в сумке или головном уборе.

Сравнение трендовых цветов: коричневый vs. розовый

Коричневые кроссовки, доминировавшие ранее, создавали образ надёжный, уютный и приземлённый, идеально вписываясь в осенне-зимнюю палитру и тренд на gorpcore.

Розовые же кроссовки — это выбор для тех, кто хочет добавить образу лёгкости, свежести и оптимизма. Они лучше работают в весенне-летних капсулах, но благодаря пастельным оттенкам могут разбавить и сдержанные зимние луки. В то время как коричневый часто выбирают для "незаметного" стиля, розовый — это всегда осознанное, стильное заявление.

Советы по выбору кроссовок и уходу

Начните со сдержанных оттенков. Если яркий розовый кажется вам слишком смелым, выбирайте модели в тонах "пыльная роза", пепельно-розовый или шампань. Они смотрятся более нейтрально и проще комбинируются. Обращайте внимание на дизайн. Грубоватые, ретро-модели на массивной подошве в розовом цвете смотрятся стильно и современно, смягчая возможную излишнюю слащавость оттенка. Ухаживайте за обувью. Светлые кроссовки требуют внимания. Обработайте их после покупки защитным спреем от влаги и грязи, а для чистки используйте специальные средства для текстильной обуви или мягкие щётки с мыльным раствором. Не перегружайте образ цветом. Если кроссовки сами по себе яркие, пусть остальная часть аутфита будет выдержана в спокойной, нейтральной гамме. Один яркий акцент выглядит более стильно, чем несколько. Экспериментируйте с текстурами. Розовые кроссовки из замши, нубука или с металлическими деталями смотрятся особенно интересно и добавляют образу фактурности.

Популярные вопросы о трендовых кроссовках

С каким цветом одежды лучше всего сочетается розовый?

Лучшие партнёры для розового — это нейтральные основы: все оттенки белого, бежевого, серого, а также классический деним и чёрный. Такие комбинации выглядят стильно и не перегружено.

Подойдут ли розовые кроссовки мужчинам?

Безусловно. Модная палитра давно стала гендерно-нейтральной. Мужчинам стоит выбирать модели сдержанных, приглушённых розовых оттенков (терракотовый, грязно-розовый) и в лаконичном, возможно, более массивном дизайне. Они отлично сочетаются с хаки, серыми и тёмно-синими вещами.

Как носить розовые кроссовки зимой?

В холодное время года они станут ярким акцентом в луке с тёмными прямыми брюками, объёмным пуховиком или пальто нейтрального цвета и объёмным шарфом. Главное — следить за чистотой обуви и использовать непромокаемые спреи для защиты от реагентов и соли.