Кошка снова смотрит в тренды маникюра: оттенки, которые раскрываются заново при каждом движении

Мода циклична, и это в полной мере касается нейл-индустрии. В 2026 году на пик популярности с триумфом возвращается эффект "кошачий глаз" — тот самый магический 3D-маникюр, который покорял ещё в начале нулевых. Его секрет в уникальном голографическом мерцании, которое создаёт неповторимый гламурный образ.
Этот вид маникюра выполняют специальными гель-лаками, обогащёнными мельчайшими металлическими частицами. После нанесения покрытия к каждому ногтю подносят мини-магнит, который и формирует эти частицы в завораживающий трёхмерный узор, напоминающий переливы драгоценного камня или, собственно, глаз кошки.
Универсальность — его ключевое преимущество. Эффект можно адаптировать как для вечернего выхода, сделав его ярким акцентом, так и для повседневного образа, выбрав более сдержанный оттенок. Технология доступна как в салонах, так и для домашнего использования при наличии необходимых материалов, пишет InStyle.
Актуальность тренду задают не только техника, но и современная палитра. Вот пять оттенков, в которых маникюр "кошачий глаз" выглядит наиболее свежо и стильно.
Этот тёплый желтовато-бронзовый цвет — настоящая находка для нового тренда. Мерцающее покрытие раскрывает всю глубину и сложность янтарного оттенка, создавая эффект жидкого стекла на ногтях. Он выглядит одновременно элегантно и необычно, предлагая свежее решение в мире нейл-арта.
Тёмно-коричневые оттенки продолжают доминировать в модной палитре 2026 года. Использование шоколадного цвета в технике "кошачий глаз" придаёт классическому тону новое измерение. Вместо матовой глубины вы получаете переливающийся, почти таинственный гламур, который выглядит удивительно изысканно.
Для тех, кто предпочитает сдержанную элегантность, нежно-розовый станет идеальным выбором. Этот оттенок смягчает экстравагантность эффекта, добавляя ему утончённости и лёгкого гламура. Такой маникюр приобретает вневременное очарование, оставаясь при этом на пике актуальности.
Зелёно-голубой оттенок петроля — не самый очевидный, но крайне эффектный вариант. Техника "кошачий глаз" раскрывает его сложную глубину, придавая цвету трёхмерное, глубокое мерцание. Это свежая и креативная альтернатива привычным зимним бордовым и тёмно-синим лакам.
От сочного сливового до воздушного сиреневого — фиолетовый займёт одно из ключевых мест в цветовых трендах 2026 года. В сочетании с эффектом "кошачий глаз" он приобретает особый, почти мистический гламур, напоминая переливы жидкого аметиста. Это смелый и современный выбор для творческих натур.
Сколько держится такой маникюр?
Срок ношения соответствует обычному гель-лаку — от 2 до 4 недель при правильном нанесении и уходе. Магнитный эффект со временем не теряется, так как частицы надёжно зафиксированы в слое геля.
Можно ли сделать "кошачий глаз" на коротких ногтях?
Да, можно. На коротких ногтях лучше использовать магнит, создающий узор по центру или у основания ногтя, чтобы визуально их удлинить. Яркие и тёмные оттенки на короткой длине могут смотреться особенно стильно.
Чем магнитный лак отличается от обычного гель-лака с блёстками?
Магнитный лак содержит особые металлизированные пигменты, которые реагируют на магнитное поле, выстраиваясь в узор. Обычный глиттер такому воздействию не поддаётся и распределяется хаотично, создавая равномерное сверкание по всей поверхности.
