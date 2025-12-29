Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Кошка снова смотрит в тренды маникюра: оттенки, которые раскрываются заново при каждом движении

Маникюр "кошачий глаз" станет главным трендом 2026 года
Моя семья » Красота и стиль

Мода циклична, и это в полной мере касается нейл-индустрии. В 2026 году на пик популярности с триумфом возвращается эффект "кошачий глаз" — тот самый магический 3D-маникюр, который покорял ещё в начале нулевых. Его секрет в уникальном голографическом мерцании, которое создаёт неповторимый гламурный образ.

Маникюр
Фото: ru.freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр

Почему кошачий глаз — главный тренд 2026 года

Этот вид маникюра выполняют специальными гель-лаками, обогащёнными мельчайшими металлическими частицами. После нанесения покрытия к каждому ногтю подносят мини-магнит, который и формирует эти частицы в завораживающий трёхмерный узор, напоминающий переливы драгоценного камня или, собственно, глаз кошки.

Универсальность — его ключевое преимущество. Эффект можно адаптировать как для вечернего выхода, сделав его ярким акцентом, так и для повседневного образа, выбрав более сдержанный оттенок. Технология доступна как в салонах, так и для домашнего использования при наличии необходимых материалов, пишет InStyle.

Топ-5 цветов для маникюра кошачий глаз в 2026 году

Актуальность тренду задают не только техника, но и современная палитра. Вот пять оттенков, в которых маникюр "кошачий глаз" выглядит наиболее свежо и стильно.

Янтарный

Этот тёплый желтовато-бронзовый цвет — настоящая находка для нового тренда. Мерцающее покрытие раскрывает всю глубину и сложность янтарного оттенка, создавая эффект жидкого стекла на ногтях. Он выглядит одновременно элегантно и необычно, предлагая свежее решение в мире нейл-арта.

Шоколадный

Тёмно-коричневые оттенки продолжают доминировать в модной палитре 2026 года. Использование шоколадного цвета в технике "кошачий глаз" придаёт классическому тону новое измерение. Вместо матовой глубины вы получаете переливающийся, почти таинственный гламур, который выглядит удивительно изысканно.

Нежно-розовый

Для тех, кто предпочитает сдержанную элегантность, нежно-розовый станет идеальным выбором. Этот оттенок смягчает экстравагантность эффекта, добавляя ему утончённости и лёгкого гламура. Такой маникюр приобретает вневременное очарование, оставаясь при этом на пике актуальности.

Петроль (нефтяной)

Зелёно-голубой оттенок петроля — не самый очевидный, но крайне эффектный вариант. Техника "кошачий глаз" раскрывает его сложную глубину, придавая цвету трёхмерное, глубокое мерцание. Это свежая и креативная альтернатива привычным зимним бордовым и тёмно-синим лакам.

Фиолетовый

От сочного сливового до воздушного сиреневого — фиолетовый займёт одно из ключевых мест в цветовых трендах 2026 года. В сочетании с эффектом "кошачий глаз" он приобретает особый, почти мистический гламур, напоминая переливы жидкого аметиста. Это смелый и современный выбор для творческих натур.

Популярные вопросы о маникюре кошачий глаз

Сколько держится такой маникюр?

Срок ношения соответствует обычному гель-лаку — от 2 до 4 недель при правильном нанесении и уходе. Магнитный эффект со временем не теряется, так как частицы надёжно зафиксированы в слое геля.

Можно ли сделать "кошачий глаз" на коротких ногтях?

Да, можно. На коротких ногтях лучше использовать магнит, создающий узор по центру или у основания ногтя, чтобы визуально их удлинить. Яркие и тёмные оттенки на короткой длине могут смотреться особенно стильно.

Чем магнитный лак отличается от обычного гель-лака с блёстками?

Магнитный лак содержит особые металлизированные пигменты, которые реагируют на магнитное поле, выстраиваясь в узор. Обычный глиттер такому воздействию не поддаётся и распределяется хаотично, создавая равномерное сверкание по всей поверхности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы мода маникюр
Новости Все >
Запуск автомобиля с толкача повредил электронику двигателя
В Южной Корее закрываются фермы по разведению собак на мясо — Korea Herald
Кошки Куклачёва отказались работать, когда ему стало плохо
Объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 10%
Регулярные тренировки повышают базовый метаболизм после 40 лет — тренеры
В Токио нашли дом, где еле помещается мебель — Tokyo Lense
Полностью избавить собаку от тревоги при разлуке невозможно — кинолог Карапетьянц
Поднятые дворники предотвратили примерзание к стеклу
Главная опасность ватрушек — отсутствие контроля на горках — биатлонист Драчев
Кошка ищет теплое место, а не лечит боль — зоопсихолог Мирослав Волков
Сейчас читают
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Последние материалы
15–20 минут кардио в день улучшают работу сердца и лёгких
Томление мяса проводят при снижении температуры до 150°С
В Южной Корее закрываются фермы по разведению собак на мясо — Korea Herald
Кошки Куклачёва отказались работать, когда ему стало плохо
Маникюр "кошачий глаз" станет главным трендом 2026 года
Объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 10%
Регулярные тренировки повышают базовый метаболизм после 40 лет — тренеры
В Токио нашли дом, где еле помещается мебель — Tokyo Lense
Виргинская хурма выдерживает морозы до −30 °C — агроном Николай Курдюмов
Полностью избавить собаку от тревоги при разлуке невозможно — кинолог Карапетьянц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.