Столетняя вещь снова в игре: то, что носили модные иконы прошлого, в 2026-м задаёт тон образам

Винтажные платки из 1920-х возвращается в повседневные образы — Harper's Bazaar

Возвращение шарфа в гардеробы модниц показывает, что винтажные аксессуары снова становятся частью ежедневного стиля. Тренд, вдохновлённый 1920-ми годами, стремительно набирает популярность и уже определяет вкусы будущих сезонов. Он объединяет ностальгию, элегантность и стремление к индивидуальности, сообщает Harper's Bazaar.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Женщина в винтажном платке

Почему шарф снова стал модным акцентом

Ретро-мода уверенно возвращает позиции, и шарф — один из главных символов этого движения. Он прост в использовании, но способен полностью изменить образ, добавив в него характер и лёгкую театральность.

Интерес к платкам усилился благодаря появлению аксессуара на красных дорожках. Актрисы Элль Фаннинг и Симона Эшли продемонстрировали его в Каннах, подчеркнув, что классика может звучать современно. История шарфа делает его сродни винтажным часам: смысл аксессуара формируется десятилетиями.

Как носить винтажный шарф в 2026 году

Главное отличие наступающего сезона — новые способы завязывания. Журналы отмечают стиль, напоминающий об Одри Хепберн и королеве Елизавете II: шарф фиксируется под подбородком, создавая изысканный и слегка игривый образ. Дома высокой моды также предлагают свои идеи. Gucci сочетает платок с кепками, создавая контраст классики и спортивного стиля.

Материалы становятся плотнее, преобладает шёлк, который придаёт образу глубину и блеск. Контрастные сочетания — от украшений с натуральными камнями до трикотажных курток — позволяют создать уникальное настроение.

Как завязывать бандану стильно

Платок в волосах объединяет винтаж и современные тенденции. Этот элемент легко адаптируется под настроение: от расслабленного шика до формальной элегантности. Рекомендуется размещать бандану чуть ниже макушки и завязывать на затылке — такой способ подчёркивает аккуратность линий. Бренды вроде Valentino и Coach предлагают как гладкий шёлк, так и вышитый хлопок, демонстрируя, что именно узел задаёт тон образу.

Советы по выбору аксессуара

Подбирайте материал под сезон: шёлк — для осени и весны, хлопок — для тёплой погоды.

Экспериментируйте с узлами: способ завязывания меняет образ сильнее, чем принт.

Используйте платок как акцент, выбирая спокойный фон одежды.

Для элегантного вида сочетайте шарф с пальто или жакетом.

Популярные вопросы о винтажных шарфах

Как выбрать платок для повседневного образа

Ищите модели с мягкими принтами и универсальной палитрой.

Подходит ли бандана для официальных событий

Да, если изготовлена из шёлка и завязана аккуратным узлом.

Можно ли носить платок с головным убором

Да, дизайнеры предлагают сочетать его с кепками и широкополыми шляпами.