Столетняя вещь снова в игре: то, что носили модные иконы прошлого, в 2026-м задаёт тон образам

Возвращение шарфа в гардеробы модниц показывает, что винтажные аксессуары снова становятся частью ежедневного стиля. Тренд, вдохновлённый 1920-ми годами, стремительно набирает популярность и уже определяет вкусы будущих сезонов. Он объединяет ностальгию, элегантность и стремление к индивидуальности, сообщает Harper's Bazaar.
Ретро-мода уверенно возвращает позиции, и шарф — один из главных символов этого движения. Он прост в использовании, но способен полностью изменить образ, добавив в него характер и лёгкую театральность.
Интерес к платкам усилился благодаря появлению аксессуара на красных дорожках. Актрисы Элль Фаннинг и Симона Эшли продемонстрировали его в Каннах, подчеркнув, что классика может звучать современно. История шарфа делает его сродни винтажным часам: смысл аксессуара формируется десятилетиями.
Главное отличие наступающего сезона — новые способы завязывания. Журналы отмечают стиль, напоминающий об Одри Хепберн и королеве Елизавете II: шарф фиксируется под подбородком, создавая изысканный и слегка игривый образ. Дома высокой моды также предлагают свои идеи. Gucci сочетает платок с кепками, создавая контраст классики и спортивного стиля.
Материалы становятся плотнее, преобладает шёлк, который придаёт образу глубину и блеск. Контрастные сочетания — от украшений с натуральными камнями до трикотажных курток — позволяют создать уникальное настроение.
Платок в волосах объединяет винтаж и современные тенденции. Этот элемент легко адаптируется под настроение: от расслабленного шика до формальной элегантности. Рекомендуется размещать бандану чуть ниже макушки и завязывать на затылке — такой способ подчёркивает аккуратность линий. Бренды вроде Valentino и Coach предлагают как гладкий шёлк, так и вышитый хлопок, демонстрируя, что именно узел задаёт тон образу.
Ищите модели с мягкими принтами и универсальной палитрой.
Да, если изготовлена из шёлка и завязана аккуратным узлом.
Да, дизайнеры предлагают сочетать его с кепками и широкополыми шляпами.
