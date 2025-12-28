Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Бьюти-революция дошла до кончиков пальцев: как тренд на натуральность отменил красный маникюр в пользу нежно-розового

Нежные розовые оттенки вытеснили красный лак зимой 2026
Моя семья » Красота и стиль

Красный лак для ногтей, долгое время бывший символом классического маникюра, на время уступает свои позиции. Грядущая зима 2026 года приносит новый доминирующий тренд в мире нейл-индустрии — все оттенки розового. Это не просто смена цвета, а часть глобального движения к естественной, утончённой эстетике. Мягкие розовые тона создают образ одновременно свежий, элегантный и универсальный, идеально вписываясь в современные beauty-тренды.

Глянцевый розовый маникюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глянцевый розовый маникюр

Почему розовый — новый красный в маникюре

Тренд на розовые ногти — закономерное продолжение общей тенденции к натуральности и нежности в бьюти-сфере. Мода смещается от ярких, драматичных акцентов к более сдержанной, но продуманной эстетике. Розовый цвет идеально отвечает этому запросу: он выглядит женственно, ухоженно и современно, не требуя при этом смелых экспериментов.

Его главное преимущество — невероятная универсальность. В зависимости от выбранного оттенка — от холодного нежно-розового до тёплого персиково-кораллового — образ можно сделать романтичным, строгим, классическим или по-зимнему мерцающим. Такой маникюр уместен и в офисе, и на вечернем мероприятии, и в повседневной жизни. Кроме того, розовые оттенки, особенно пастельные, практичны: мелкие сколы и отрастание ногтевой пластины на них менее заметны, чем на тёмных лаках.

"Популярный розовый оттенок ногтей создает элегантный, женственный и вневременной образ", — отмечают эксперты индустрии красоты, которых цитирует InStyle.

Как выбрать свой идеальный оттенок розового

Ключ к идеальному маникюру — гармония оттенка лака с тоном вашей кожи. Следуя простым рекомендациям, можно подобрать цвет, который будет выглядеть максимально выигрышно.

  • Для светлой кожи с холодным (розоватым) подтоном идеальны прохладные, пастельные оттенки: нежно-розовый, леденцово-розовый, розовый с сиреневым нюансом, пыльно-розовый. Они подчеркнут фарфоровость кожи и создадут элегантный образ.

  • Для кожи среднего тона с нейтральным подтоном открывается самый широкий спектр возможностей. Отлично смотрятся насыщенные пыльно-розовые тона, мягкие кораллово-розовые оттенки и молочно-розовый. Для праздничного акцента можно выбрать лак с лёгким перламутром или оттенок розового золота.

  • Для смуглой или загорелой кожи с тёплым (золотистым) подтоном лучше всего раскрываются насыщенные, тёплые розовые цвета: глубокий кораллово-розовый, терракотово-розовый, приглушённый сиреневый. Оттенки розового золота и тёмный пыльно-розовый также будут выглядеть роскошно.

Сравнение: красный vs розовый маникюр

Чтобы понять, почему тренд смещается, полезно сравнить два подхода.

Классический красный маникюр - это всегда яркое, дерзкое, страстное заявление. Он требует безупречной формы ногтей и идеального покрытия, так как малейший недочёт бросается в глаза. Красный — самостоятельный и самодостаточный акцент, который может диктовать стиль всего образа.

Современный розовый маникюр действует тоньше. Он создаёт ощущение ухоженности и естественной красоты. Это цвет-компаньон, который гармонично дополняет образ, не перетягивая на себя всё внимание. Он более практичен в носке и прощает небольшие погрешности. Розовый — это про элегантность и аккуратность, а не про драму.

Плюсы и минусы тренда на розовый маникюр

Ключевые преимущества: Невероятная универсальность и сочетаемость с любым гардеробом. Способность создавать как повседневный, так и праздничный образ. Более практичный в носке из-за менее заметных сколов. Идеально вписывается в общую тенденцию на естественную красоту.

Потенциальные сложности: Среди огромного многообразия оттенков (от "барби" до "пыльной розы") можно легко ошибиться и выбрать цвет, который не подходит к тону кожи, делая руки бледными или болезненными. Также некоторые очень светлые пастельные оттенки могут требовать идеально ровной поверхности ногтя, так как подчёркивают неровности.

Советы по созданию идеального розового маникюра

  1. Подготовка ногтевой пластины — основа. Перед нанесением лака тщательно обработайте кутикулу, придайте ногтям форму и отполируйте бафом для создания гладкой поверхности. Это особенно важно для светлых оттенков.

  2. Используйте базовое покрытие. Оно не только продлит стойкость маникюра, но и защитит ногти от пигментации, которую могут давать некоторые розовые пигменты, а также выровняет тон.

  3. Наносите тонкими слоями. Лучше два-три тонких слоя, чем один толстый. Это обеспечит равномерное покрытие, быстрое высыхание и предотвратит сколы.

  4. Не забывайте про топ. Завершающее гелевое или обычное топовое покрытие закрепит цвет, добавит глянца и значительно продлит жизнь вашему маникюру.

  5. Экспериментируйте с текстурой. Розовый цвет отлично сочетается с разными эффектами: матовый топ придаст современную сдержанность, мелкий шиммер — зимнее мерцание, а "кошачий глаз" — загадочный объём.

Варианты розового маникюра для разных случаев

  • Повседневный офисный вариант: Матовый или глянцевый лак в приглушённом пыльно-розовом или молочно-розовом оттенке. Чистое, аккуратное покрытие без декора.

  • Романтическое свидание: Нежный розовый с перламутровым переливом или классический французский маникюр с розовой линией улыбки вместо белой.

  • Праздничный/Новогодний образ: Глубокий розовый с металлическим блеском (розовое золото), маникюр с акцентным ногтем, украшенным серебряной фольгой или мелким глиттером в тон, либо градиент от нежно-розового к более насыщенному.

  • Творческий акцент: Сочетание нескольких оттенков розового в рамках одного маникюра (омбре, цветные лунки, геометрия) или минималистичный рисунок чёрной тонкой кистью.

Популярные вопросы о розовом маникюре

Правда ли, что розовые оттенки зрительно укорачивают ногти?
Нет, это миф. Светлые и пастельные оттенки, включая розовый, наоборот, визуально могут удлинять ногтевую пластину, особенно если оставить свободный край (отросшую часть ногтя) незакрашенным или покрыть его более тёмным/ярким оттенком. Эффект укорочения может дать только очень тёмный или яркий цвет, нанесённый на очень короткие ногти.

Какой розовый выбрать, если кожа на руках покраснела или имеет прожилки?
В этом случае лучше избегать холодных розовых оттенков с синеватым подтоном, которые могут усилить красноту. Выбирайте нейтральные, бежево-розовые оттенки (так называемые "нюдовые" розовые) или тёплые персиково-розовые тона. Они нейтрализуют красноту и сделают руки визуально более ровного тона.

Сочетается ли розовый маникюр с серебряными украшениями?
Да, и даже прекрасно. Холодные оттенки розового (с фиолетовым или сиреневым подтоном) идеально гармонируют с серебром и белым золотом, создавая свежий, зимний образ. Тёплые розовые оттенки (коралловые, персиковые) лучше сочетать с золотыми украшениями. Универсальные нейтрально-розовые тона подойдут к любым металлам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы мода бьюти ногти маникюр
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
Еда и рецепты
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Садоводство, цветоводство
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал

Подлодка Ran нашла скрытые подледные структуры у ледника Дотсона и пропала без связи, оставив ученым уникальные данные и вопросы.

беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
