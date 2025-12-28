На подиумах заметили новую игру с контрастами: деталь под сапогами смотрится невероятно дерзко

Сапоги с видимыми чулками вошли в тренды зимы 2026 — Vogue

Зимой один модный приём способен полностью изменить привычный образ, добавив ему выразительности и современного звучания. Речь о сочетании сапог с видимыми чулками — приёме, который дизайнеры активно используют в коллекциях сезона 2025-2026. Он создаёт яркий акцент и подчёркивает силуэт, сообщает Vogue.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Высокие кожаные ботфорты на подиуме

Почему сочетание сапог и чулок стало главным зимним приёмом

После популярности ботильонов-носков дизайнеры обратились к более смелой игре контрастов. Видимые чулки — от лаконичных нейлоновых до кружевных — становятся частью образа, а не скрытым элементом. Они добавляют женственность и подчёркивают линию ног, создавая праздничное, но при этом стильное настроение.

На подиумах осенне-зимних показов этот приём использовался особенно активно. Чулки сочетали со свитерными платьями, костюмами и платьями-комбинациями, образуя цельные силуэты с продуманными акцентами. Такой подход возвращает в моду игру фактур и делает образ многослойным, но лёгким.

Как дизайнеры переосмысливают ношение сапог

В коллекции Victoria Beckham чулки становятся частью концепции: их носят открыто, акцентируя внимание на контрасте между трикотажем и лёгкой нейлоновой текстурой. В коллекциях Coperni и Ann Demeulemeester чулки выходят на первый план — они задают настроение наряда и формируют характер силуэта.

Dolce & Gabbana предлагают смелый вариант с байкерскими сапогами, дополненными плотными чёрными носками до колена. Hermès использует технику подчёркивания носков в классических сапогах для верховой езды, формируя элегантный, уверенный образ. Эти решения показывают, что приём работает в разных стилях — от романтичного до брутального.

Такой модный акцент особенно эффектно смотрится в сочетании с короткими юбками, шортами или платьями, где чулки визуально удлиняют ноги и добавляют динамику, особенно в образах с мини-юбкой и сапогами.

Как носить этот тренд в повседневной жизни

Чтобы адаптировать идею под городские образы, подойдут несколько решений. Лаконичные сапоги в сочетании с тонкими чулками или плотными гольфами создают аккуратный, графичный силуэт. Черные нейлоновые варианты работают универсально, а кружевные добавляют чувственности.

Важно сохранять баланс: если чулки становятся доминирующим элементом, остальная часть образа должна быть спокойной. Базовый трикотаж, строгие шорты или шерстяная юбка помогут подчеркнуть акцент, не перегружая его. Такой приём делает зимние комплекты выразительными, сочетая практичность и модный характер.

Сравнение приёмов: сапоги + чулки и классические решения

В классических зимних образах чулки чаще скрываются под одеждой. Новый приём делает их видимой частью ансамбля, добавляя визуальный ритм. В отличие от однотонного силуэта, сочетание фактур и оттенков создаёт глубину и подчёркивает линию ног.

Сапоги-чулки или ботильоны-носки дают цельный контур, тогда как сапоги + видимые чулки создают тонкое разделение, благодаря которому образ выглядит современнее. Такой подход особенно эффектен в сочетании с трендовыми мини.

Советы для модного образа

Для создания выразительного комплекта подойдут плотные гольфы, тонкие нейлоновые чулки или модели с лёгким узором. Сапоги лучше выбирать с устойчивым каблуком или на плоском ходу — так образ станет практичнее.

Если хочется подчеркнуть контраст, выбирайте сапоги и чулки разных фактур. Для более мягкого решения подойдут варианты в одной гамме с лёгким отличием в тоне. С короткими юбками лучше всего работают плотные гольфы, а для платьев — тонкие чулки.

Популярные вопросы о сочетании сапог и видимых чулок

Подходит ли этот тренд для повседневной носки

Да, при грамотном подборе оттенков и материалов образ остаётся практичным.

Можно ли сочетать чулки с высокими сапогами

Да, слегка видимая верхняя часть создаёт аккуратный акцент.

С чем носить такой комплект

С юбками, платьями, шортами и трикотажем в спокойной палитре.