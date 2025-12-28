Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Маникюр, который выглядит голым, но привлекает все взгляды: новый тренд легко сделать дома

Маникюр без цвета с точечным акцентом закрепился как тренд
Моя семья » Красота и стиль

Новогодние дизайны уступают место более спокойным трендам, и на первый план выходит маникюр, который выглядит естественно, но всё равно сохраняет нарядный акцент. Такой вариант сочетает прозрачную базу и всего одну деталь, способную сделать образ современным и утончённым.

Нюдовый маникюр с акцентами
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Нюдовый маникюр с акцентами

Маникюр, который подчёркивает естественность

После ярких покрытий и сложных "кошачьих глаз" всё больше любителей ухоженных ногтей выбирают понятные и лёгкие решения. Основой тренда становятся максимально короткие ногти естественной формы — мягкий квадрат или овал. На них наносят прозрачный или нюдовый лак, сохраняя натуральную фактуру пластины.

Главная идея — подчеркнуть чистоту и ухоженность рук. Для этого важно добиться ровной поверхности и аккуратной кутикулы, ведь прозрачное покрытие открывает все детали.

Маленький акцент, который делает маникюр трендовым

Весь эффект держится на одном штрихе — крошечной стразе, бусине или жемчужине. Их располагают в разных точках ногтя: по центру, ближе к кутикуле или асимметрично. Иногда украшения размещают справа и слева, создавая игривый визуальный эффект, а иногда украшают только один-два пальца.

Такой минималистичный декор делает маникюр нарядным, но не перегруженным. Свет отражается от маленькой детали, создавая мягкое сияние — лёгкое, но заметное. Это решение особенно ценят поклонники натуральности, которым не хочется отказываться от праздничного настроения.

Как повторить тренд дома

Одно из преимуществ этого маникюра — отсутствие необходимости обращаться в салон. Для его выполнения подходят обычные лаки: прозрачный, нюдовый и финишный топ. Украшения легко купить в любом магазине для творчества или на маркетплейсах.

Чтобы страза держалась, достаточно нанести каплю топа или специальный клей на выбранное место и аккуратно разместить декор пинцетом. Сверху закрепить ещё одним слоем топа — поверхность станет ровной, а украшение продержится дольше.

Такой вариант подойдёт тем, кто часто меняет стиль или не любит ходить с покрытием долго. Снять его можно в любой момент — без длительных процедур и последствий для ногтевой пластины.

Подготовка — главное условие идеального результата

Даже самый простой дизайн требует аккуратности. Ухоженные ногти — основа "голого" маникюра. Перед нанесением покрытия делают ванночку для размягчения кожи, отодвигают кутикулу, придают ногтям форму и наносят базу.

База не только выравнивает поверхность, но и защищает от возможного пожелтения. Прозрачный лак в сочетании с ровной пластиной создаёт эффект "стеклянных" ногтей, который перекликается с зимними оттенками маникюра и трендом на сдержанную эстетику.

Сравнение минималистичного маникюра с яркими трендами

Полупрозрачное покрытие выигрывает за счёт универсальности. В отличие от насыщенных оттенков и объёмного декора, оно гармонирует с любым образом — деловым, вечерним и повседневным. Яркие дизайны требуют настроения и наряда, а "голые" ногти подходят всегда.

Кроме того, такой маникюр легче обновлять: достаточно нанести новый слой топа или заменить декоративный элемент, не снимая полностью покрытие. Он менее прихотлив к длине и форме, что делает его удобным для тех, кто предпочитает натуральность или восстанавливает ногтевую пластину, сообщает Woman. ru…

Советы по созданию аккуратного минималистичного маникюра

Чтобы дизайн выглядел безупречно, стоит уделить внимание нескольким моментам. Используйте качественную базу для выравнивания поверхности, наносите тонкие слои лака и тщательно просушивайте каждый этап. Для крепления страз удобнее всего применять топ с липкостью или специальный клей.

Выбирайте маленькие украшения — они смотрятся элегантнее и дольше держатся. Для поддержания эффекта достаточно периодически обновлять верхний слой топа, чтобы сохранить блеск и гладкость.

Популярные вопросы о минималистичном маникюре

Подходит ли такой дизайн для праздников

Да, небольшая страза создаёт нужный акцент, сохраняя нежный образ.

Можно ли использовать обычный лак

Да, тренд идеально подходит для работы с классическими лаками.

Как долго держится декор

При правильном закреплении — до нескольких дней, а при использовании гель-топа — дольше.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
