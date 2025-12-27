Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года

Берет снова оказался в центре модной повестки, превратившись в главный аксессуар зимнего сезона. Его считают простым способом добавить образу французский шарм без сложных стилистических приёмов. Один выразительный акцент способен полностью изменить настроение аутфита.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка в берете на вечерней улице

Почему берет стал главным символом французского стиля

Берет десятилетиями остается кодом парижского шика. Он не требует выверенной укладки или сложного макияжа и легко дополняет минималистичные образы. Французский стиль строится на деталях, а берет как раз и работает в этой тонкой зоне — подчёркивает индивидуальность, сохраняя непринуждённость.

Хотя на улицах Парижа этот аксессуар встречается не столь часто, модные показы регулярно возвращают его в тренды. Современные инфлюенсеры также поддерживают его популярность, используя берет для создания романтичной, но собранной стилистики. Такой акцент органично вписывается в французский зимний стиль 2025 года, добавляя образам мягкости и контраста.

Модель Эльза Хоск напомнила о потенциале берета, продемонстрировав, как с его помощью создать цельный и выразительный ансамбль. Её образ стал примером того, как аксессуар меняет общий ритм наряда, делая его более продуманным.

Как Эльза Хоск адаптировала берет под повседневный образ

В одном из выходов Хоск выбрала красный берет — оттенок, который давно ассоциируется с французской эстетикой. Эта деталь стала ядром образа, объединяя лаконичную белую водолазку, светлые брюки и чёрный кожаный бомбер. Обувью стали чёрные лоферы, а сумка и шарф повторили оттенок берета, создавая визуальную перекличку.

Такой цветовой подход делает наряд цельным, но не перегруженным. Чтобы адаптировать образ к зимним условиям, можно заменить бомбер на тёплую дублёнку или укороченную шубу. Лоферы легко заменить ботинками на шнуровке, уггами или высокими сапогами. Последние удобны тем, что позволяют заправить брюки, защищая их от снега и сырости.

Ключевой принцип остаётся неизменным: спокойная база плюс один яркий аксессуар. И эта роль идеально отведена берету.

Универсальность берета в зимнем гардеробе

Берет удобен именно тем, что не требует строгих правил и легко вписывается в повседневные комплекты. Он подходит разным типам внешности и не ограничен возрастом. Такой аксессуар поддерживает как светлые, так и тёмные монохромные образы, добавляя нужный акцент.

Красный оттенок остаётся классическим выбором, но его можно заменить на бордовый или вишнёвый — это создаёт более спокойный, но всё же выразительный вариант. Благодаря своей пластичности берет органично сочетается с зимней многослойностью, не утяжеляя силуэт.

Эта деталь делает наряд завершённым, помогая соблюсти баланс между комфортом и элегантностью.

Советы по подбору и носке

Для гармоничного образа важно учитывать цветовую палитру. Яркие оттенки хорошо работают в сочетании с нейтральной базой. Тёмные береты подходят для более строгих или минималистичных ансамблей. Стилисты рекомендуют выбирать модели из шерсти или смесовых материалов, чтобы головной убор держал форму и обеспечивал тепло.

При посадке можно слегка сдвинуть берет набок — это создаёт классическую "французскую" линию. А если хочется более современного звучания, подойдёт центрированная посадка с плавным объёмом, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Подходит ли берет для зимы

Да, модели из плотных материалов обеспечивают комфорт и сохраняют тепло.

С чем лучше сочетать берет

С пальто, дублёнками, шубами и спокойной базой.

Как выбрать цвет

Красный — акцентный, бордовый и вишнёвый — более нейтральные, чёрный — универсальный.