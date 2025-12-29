Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Мода сделала резкий разворот: сочетание из 2010-х внезапно вернулось и снова выглядит актуально

Ботфорты на низком каблуке сочетаются с легинсами
Моя семья » Красота и стиль

В моде всё чаще всплывают сочетания, которые ещё недавно казались спорными и даже устаревшими. Легинсы с высокими сапогами долгое время считались модной ошибкой, но сегодня инфлюенсеры уверенно возвращают этот дуэт в повседневные образы. Секрет в том, что теперь он выглядит иначе — спокойнее, дороже и продуманнее.

Девушка идет по улице
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка идет по улице

Почему антитренд снова оказался в центре внимания

Мода развивается по спирали, и возвращение забытых формул почти всегда сопровождается удивлением. Сочетание легинсов и ботфортов многие помнят по началу 2010-х, когда образы строились на максимальной облегающей посадке и заметной обуви. Затем тренд сместился в сторону расслабленных силуэтов, широких джинсов и объёмных сапог.

Сегодня инфлюенсеры пересматривают старые приёмы и вписывают их в актуальный контекст. Легинсы снова становятся частью городского гардероба, но уже не как спортивная вещь, а как базовый элемент, работающий в паре с продуманной обувью. Подобный подход перекликается с тем, как стилисты описывают сочетание леггинсов и сапог, делая акцент на балансе пропорций и качестве материалов.

Современная стилизация вместо копирования прошлого

Ключевую роль играет не сам тренд, а его подача. Легинсы сегодня выбирают плотные, матовые и однотонные — без декоративных вставок и спортивного блеска. Такие модели легко интегрируются в повседневные и даже полуделовые образы.

Ботфорты и высокие сапоги тоже изменились. Они стали более лаконичными по форме и спокойными по характеру. Это позволяет сочетать их не только с платьями, но и с объёмным верхом — пальто, удлинёнными жакетами или трикотажем.

Какие сапоги работают лучше всего

В сезоне зима 2026 акцент смещается с экстремальной сексуальности на комфорт и универсальность. Высокие шпильки уступают место kitten heel, устойчивому квадратному каблуку и даже плоской подошве. Такие модели выглядят современно и не утяжеляют образ.

Выбор правильной длины и формы сапог особенно важен — именно они задают пропорции. Этот принцип хорошо раскрывается в материале о том, как высокие сапоги вытягивают ноги даже без каблуков, если подобрать удачный силуэт.

Тогда и сейчас

Раньше легинсы с ботфортами сочетали с короткими платьями и активными аксессуарами. Сегодня образ строится иначе: спокойная палитра, минимум деталей и более свободный верх. Современная версия выглядит сдержанно и не вызывает ассоциаций с прошлым десятилетием. Об этом сообщает VOICE.

Плюсы и минусы возвращённого тренда

Такой дуэт может стать стильной альтернативой привычным образам, но требует внимания к деталям. Он легко подчёркивает фигуру, если всё подобрано грамотно.

Плюсы:

  • визуально вытягивает силуэт,
  • подходит для холодного сезона,
  • легко адаптируется под разные стили.

Минусы:

  • неудачный крой или дешёвые материалы сразу делают образ устаревшим.

Советы по стилизации

  1. Выбирайте плотные легинсы без блеска.
  2. Отдавайте предпочтение сапогам с устойчивым каблуком или плоской подошвой.
  3. Уравновешивайте образ объёмным верхом.
  4. Минимизируйте аксессуары.

Популярные вопросы о сочетании легинсов и сапог

Подходит ли этот тренд для повседневных образов?

Да, если соблюдать баланс и не перегружать образ деталями.

Какие легинсы смотрятся актуально?

Однотонные модели из плотной ткани базовых оттенков.

Что лучше — ботфорты или сапоги до колена?

Оба варианта уместны, если длина и посадка подобраны правильно.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль обувь одежда красота
Новости Все >
Физическая активность и дыхание снижают отёки после застолий — врач Поповичева
Очистка стекла духовки от засохшего жира с помощью соды и фольги — Primainspirace
Прудовые лягушки поедают шершней без отравления — данные Университета Кобе
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Сейчас читают
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Садоводство, цветоводство
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Последние материалы
Боковой пробор из 80-х снова становится трендом зимы 2026 — стилист Бенджамин Мохапи
Haval Jolion тише на трассе, чем Lada Granta
Домашний горячий шоколад готовят из трех ингредиентов без сахара
Полёты над Мачу-Пикчу запретили ради защиты наследия инков
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Томат "Лотарингская красавица" даёт плоды массой до 500 г
Wi-Fi-геолокация ускоряет отклик навигатора
Розмарин снижает отёчность ног за счёт противовоспалительного действия
Размах крыльев странствующего альбатроса достигает 3 метров — RSPB
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.