Мода сделала резкий разворот: сочетание из 2010-х внезапно вернулось и снова выглядит актуально

Ботфорты на низком каблуке сочетаются с легинсами

В моде всё чаще всплывают сочетания, которые ещё недавно казались спорными и даже устаревшими. Легинсы с высокими сапогами долгое время считались модной ошибкой, но сегодня инфлюенсеры уверенно возвращают этот дуэт в повседневные образы. Секрет в том, что теперь он выглядит иначе — спокойнее, дороже и продуманнее.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка идет по улице

Почему антитренд снова оказался в центре внимания

Мода развивается по спирали, и возвращение забытых формул почти всегда сопровождается удивлением. Сочетание легинсов и ботфортов многие помнят по началу 2010-х, когда образы строились на максимальной облегающей посадке и заметной обуви. Затем тренд сместился в сторону расслабленных силуэтов, широких джинсов и объёмных сапог.

Сегодня инфлюенсеры пересматривают старые приёмы и вписывают их в актуальный контекст. Легинсы снова становятся частью городского гардероба, но уже не как спортивная вещь, а как базовый элемент, работающий в паре с продуманной обувью. Подобный подход перекликается с тем, как стилисты описывают сочетание леггинсов и сапог, делая акцент на балансе пропорций и качестве материалов.

Современная стилизация вместо копирования прошлого

Ключевую роль играет не сам тренд, а его подача. Легинсы сегодня выбирают плотные, матовые и однотонные — без декоративных вставок и спортивного блеска. Такие модели легко интегрируются в повседневные и даже полуделовые образы.

Ботфорты и высокие сапоги тоже изменились. Они стали более лаконичными по форме и спокойными по характеру. Это позволяет сочетать их не только с платьями, но и с объёмным верхом — пальто, удлинёнными жакетами или трикотажем.

Какие сапоги работают лучше всего

В сезоне зима 2026 акцент смещается с экстремальной сексуальности на комфорт и универсальность. Высокие шпильки уступают место kitten heel, устойчивому квадратному каблуку и даже плоской подошве. Такие модели выглядят современно и не утяжеляют образ.

Выбор правильной длины и формы сапог особенно важен — именно они задают пропорции. Этот принцип хорошо раскрывается в материале о том, как высокие сапоги вытягивают ноги даже без каблуков, если подобрать удачный силуэт.

Тогда и сейчас

Раньше легинсы с ботфортами сочетали с короткими платьями и активными аксессуарами. Сегодня образ строится иначе: спокойная палитра, минимум деталей и более свободный верх. Современная версия выглядит сдержанно и не вызывает ассоциаций с прошлым десятилетием. Об этом сообщает VOICE.

Плюсы и минусы возвращённого тренда

Такой дуэт может стать стильной альтернативой привычным образам, но требует внимания к деталям. Он легко подчёркивает фигуру, если всё подобрано грамотно.

Плюсы:

визуально вытягивает силуэт,

подходит для холодного сезона,

легко адаптируется под разные стили.

Минусы:

неудачный крой или дешёвые материалы сразу делают образ устаревшим.

Советы по стилизации

Выбирайте плотные легинсы без блеска. Отдавайте предпочтение сапогам с устойчивым каблуком или плоской подошвой. Уравновешивайте образ объёмным верхом. Минимизируйте аксессуары.

Популярные вопросы о сочетании легинсов и сапог

Подходит ли этот тренд для повседневных образов?

Да, если соблюдать баланс и не перегружать образ деталями.

Какие легинсы смотрятся актуально?

Однотонные модели из плотной ткани базовых оттенков.

Что лучше — ботфорты или сапоги до колена?

Оба варианта уместны, если длина и посадка подобраны правильно.