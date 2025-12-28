Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Дорого смотрятся, легко носятся: кроссовки 2026 года для тех, кто не любит показной шик

Ретро-кроссовки 1970-х вернулись в тренды 2026 года
Кажется, мир кроссовок снова меняет правила игры — и делает это быстрее, чем мы успеваем привыкнуть к прежним силуэтам. В 2026 году дизайнеры смело пересобирают привычную спортивную обувь, смешивая ностальгию, офисную строгость и технологии активного отдыха. Новые модели выглядят экспериментально, но при этом остаются удобными и носибельными.

Трендовые кроссовки на полке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Ретро возвращается, но без наивности

Одним из самых заметных направлений стали кроссовки с настроением 1970-х. Это не буквальные цитаты, а аккуратные отсылки: облегчённая пена в подошве, обтекаемые формы и мягкие материалы делают такие пары современными и практичными. Они легко вписываются в повседневный гардероб и поддерживают тренд на долговечную обувь, о котором всё чаще говорят в контексте осознанного потребления и комфортных моделей вне времени.

Когда кроссовки — уже не совсем кроссовки

Граница между спортивной и классической обувью продолжает размываться. В моду входят гибриды: лоферы на спортивной подошве, балетки с элементами кроссовок, броги с нейлоновым верхом. Этот сдвиг связан с возвращением офисного дресс-кода и желанием выглядеть собранно, не жертвуя удобством. Такие пары становятся универсальным решением для города.

Тонкая подошва как новый минимализм

Массивные силуэты уступают место почти невесомым моделям. Сверхтонкая подошва делает обувь визуально лёгкой и позволяет сочетать её не только с джинсами, но и с платьями или костюмами. Это выбор тех, кто ищет баланс между элегантностью и расслабленным стилем.

Эффект тапочек и тактильные материалы

Атлас, нейлон и мягкая кожа создают ощущение домашнего уюта даже в городской среде. Такие кроссовки выглядят нарядно и подчёркивают интерес моды к тактильности и ощущениям, а не только к внешнему эффекту.

Техническая обувь выходит в город

Туристические и трекинговые модели окончательно закрепились в повседневной моде. Сетчатые вставки, плотная фиксация стопы и амортизирующая подошва делают их идеальными для активного дня. Этот тренд логично перекликается с интересом к функциональным решениям и списками вроде зимних кроссовок нового поколения.

Анималистичные принты без агрессии

Леопард, зебра и змеиная текстура возвращаются, но в более сдержанном исполнении. Дизайнеры делают ставку на искусственные материалы и приглушённые оттенки, чтобы обувь оставалась акцентной, но не кричащей.

Классические vs гибридные кроссовки

Классические модели по-прежнему выигрывают в универсальности и простоте сочетаний. Гибриды же дают больше свободы для экспериментов и позволяют заменить сразу несколько пар обуви в гардеробе. Выбор зависит от образа жизни и того, где именно вы планируете их носить. Об этом сообщает Glamour.

Плюсы и минусы новых трендов

Современные кроссовки радуют лёгкостью, разнообразием форм и комфортом. Они подходят для долгих прогулок и легко адаптируются под разные образы. При этом нестандартные силуэты могут быстрее надоесть, а тонкая подошва не всегда удобна для плохой погоды.

Советы по выбору кроссовок на 2026 год

  1. Оцените, где вы будете носить пару чаще всего — в городе, офисе или на прогулках.
  2. Обратите внимание на материалы: нейлон и атлас выглядят эффектно, но требуют аккуратного ухода.
  3. Примеряйте обувь ближе к вечеру, чтобы избежать ошибки с размером.

Популярные вопросы о кроссовках 2026 года

Что лучше выбрать для офиса?

Гибридные модели с лаконичным дизайном и тонкой подошвой.

Подойдут ли трекинговые кроссовки для города?

Да, если вы много ходите и цените комфорт.

Стоит ли инвестировать в трендовые модели?

Имеет смысл, если они сочетаются с вашим базовым гардеробом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
