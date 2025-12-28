Дорого смотрятся, легко носятся: кроссовки 2026 года для тех, кто не любит показной шик

Кажется, мир кроссовок снова меняет правила игры — и делает это быстрее, чем мы успеваем привыкнуть к прежним силуэтам. В 2026 году дизайнеры смело пересобирают привычную спортивную обувь, смешивая ностальгию, офисную строгость и технологии активного отдыха. Новые модели выглядят экспериментально, но при этом остаются удобными и носибельными.
Одним из самых заметных направлений стали кроссовки с настроением 1970-х. Это не буквальные цитаты, а аккуратные отсылки: облегчённая пена в подошве, обтекаемые формы и мягкие материалы делают такие пары современными и практичными. Они легко вписываются в повседневный гардероб и поддерживают тренд на долговечную обувь, о котором всё чаще говорят в контексте осознанного потребления и комфортных моделей вне времени.
Граница между спортивной и классической обувью продолжает размываться. В моду входят гибриды: лоферы на спортивной подошве, балетки с элементами кроссовок, броги с нейлоновым верхом. Этот сдвиг связан с возвращением офисного дресс-кода и желанием выглядеть собранно, не жертвуя удобством. Такие пары становятся универсальным решением для города.
Массивные силуэты уступают место почти невесомым моделям. Сверхтонкая подошва делает обувь визуально лёгкой и позволяет сочетать её не только с джинсами, но и с платьями или костюмами. Это выбор тех, кто ищет баланс между элегантностью и расслабленным стилем.
Атлас, нейлон и мягкая кожа создают ощущение домашнего уюта даже в городской среде. Такие кроссовки выглядят нарядно и подчёркивают интерес моды к тактильности и ощущениям, а не только к внешнему эффекту.
Туристические и трекинговые модели окончательно закрепились в повседневной моде. Сетчатые вставки, плотная фиксация стопы и амортизирующая подошва делают их идеальными для активного дня. Этот тренд логично перекликается с интересом к функциональным решениям и списками вроде зимних кроссовок нового поколения.
Леопард, зебра и змеиная текстура возвращаются, но в более сдержанном исполнении. Дизайнеры делают ставку на искусственные материалы и приглушённые оттенки, чтобы обувь оставалась акцентной, но не кричащей.
Классические модели по-прежнему выигрывают в универсальности и простоте сочетаний. Гибриды же дают больше свободы для экспериментов и позволяют заменить сразу несколько пар обуви в гардеробе. Выбор зависит от образа жизни и того, где именно вы планируете их носить. Об этом сообщает Glamour.
Современные кроссовки радуют лёгкостью, разнообразием форм и комфортом. Они подходят для долгих прогулок и легко адаптируются под разные образы. При этом нестандартные силуэты могут быстрее надоесть, а тонкая подошва не всегда удобна для плохой погоды.
Гибридные модели с лаконичным дизайном и тонкой подошвой.
Да, если вы много ходите и цените комфорт.
Имеет смысл, если они сочетаются с вашим базовым гардеробом.
Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.