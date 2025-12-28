Бахрома вернулась и забрала весну: тренд 2026 года, от которого невозможно оторвать взгляд

Бахрома стала ключевым декором коллекций весны 2026

Весна 2026 года в моде началась с движения — буквально. Подиумы заполнила одежда, которая не стоит на месте: она колышется, мерцает и реагирует на каждый шаг. В центре внимания оказалась бахрома, превратившая сезон в визуальный спектакль.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка в джинсах и топе

Когда одежда начинает жить своей жизнью

Бахрома стала главным выразительным приёмом весны: она появлялась на платьях, жакетах, аксессуарах и даже обуви, добавляя драматизма самым лаконичным формам. Её поддержали перья, объёмные цветочные аппликации, струящиеся оборки, крупные пайетки и сложная вышивка — сезон превратился в настоящий праздник текстур в движении. Одежда больше не была фоном: она вступала в диалог с пространством, светом и телом, усиливая эффект каждого выхода.

Этот визуальный язык органично вписался в общее настроение моды, где акцент смещается с демонстрации форм на ощущения и динамику. Подобный подход уже прослеживается в том, как дизайнеры сегодня переосмысливают модные тренды весны 2026, делая ставку на выразительные силуэты и архитектуру вещей.

Отголоски 1920-х без прямого ретро

Эстетика 1920-х годов была заметна почти на каждом показе, но без буквального цитирования. Опущенные линии талии, покачивающиеся силуэты, ассоциации с платьями флэпперов — всё это появлялось в обновлённом виде, через призму современных пропорций и чистых линий. Дизайнеры отказались от костюмности, сохранив лишь ритм и настроение эпохи.

Самое важное — эффектность таких вещей не требовала театральности. Движение было заложено в саму конструкцию: многослойные ярусы, продуманная длина и баланс материалов делали каждый шаг значимым и визуально насыщенным.

Мастерство и технологии в деталях

Весна-лето 2026 стала сезоном демонстрации ремесла. У Balmain бахрома напоминала сложное макраме с ручным завязыванием узлов. Bottega Veneta экспериментировал с техническими решениями, используя переработанное стекловолокно. Rick Owens превратил кожаную бахрому intrecciato в почти архитектурный элемент.

Декор выходил за пределы одежды и активно использовался в аксессуарах — сумках, шарфах, лацканах. Металлические, атласные и рельефные шнуры варьировались от мягких, текучих форм до строгих и графичных. Этот интерес к историческим формам и аксессуарам перекликается с возвращением культовых силуэтов вроде шляпы-клош, вновь ставшей символом элегантности. Об этом сообщает WWD.

Чувственность без откровенности

Весна 2026 прошла под знаком поиска новой чувственности. Дизайнеры стремились создать эффект присутствия и эмоции, не прибегая к прямой демонстрации тела. Бахрома стала идеальным инструментом: она давала ощущение движения и "видимости", не нарушая границ, и добавляла драматизм без перегруженности.

Сезон показал, что декоративные элементы, если они основаны на знании истории и высоком уровне исполнения, способны звучать максимально современно. И ни одна деталь не заявила об этом так громко, как бахрома.

Бахрома и другие подвижные декоры

По сравнению с перьями и пайетками бахрома оказалась более универсальной. Она одинаково органично смотрелась в вечерних образах и в коллекциях на каждый день. В отличие от оборок, она добавляла ритм, а не объём, а по сравнению с вышивкой работала не только визуально, но и в движении.

Плюсы и минусы тренда на бахрому

Бахрома делает образ динамичным и запоминающимся, подчёркивает походку и добавляет индивидуальности даже простым вещам. Она позволяет создать эффектный образ без сложных конструкций.

В то же время такой декор требует точного кроя и качественных материалов. Непродуманное исполнение может утяжелить силуэт или нарушить пропорции.

Как носить бахрому

Начните с одного элемента — юбки, топа или аксессуара. Сочетайте бахрому с лаконичными формами и спокойными цветами. Обращайте внимание на длину и плотность — движение должно подчёркивать образ, а не перегружать его.

Популярные вопросы о бахроме весны 2026

Как выбрать вещь с бахромой для повседневного гардероба?

Лучше начать с минималистичных моделей или аксессуаров с умеренным декором.

Что лучше — мягкая или структурная бахрома?

Мягкая создаёт романтичное настроение, структурная подчёркивает графичность и силуэт.

Подходит ли бахрома для дневных образов?

Да, если она выполнена в сдержанном дизайне и сочетается с простыми базовыми вещами.