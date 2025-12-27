Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Леггинсы больше не обтягивают всё подряд: зимой 2026 в моду входит совсем другой силуэт

Леггинсы с расклешением от колена стали базой зимних образов — InStyle
Леггинсы давно перестали быть просто спортивной одеждой и уверенно заняли место в повседневном гардеробе. Они ценятся за комфорт, свободу движений и ощущение «второй кожи», но мода диктует новые правила. Зимой 2026 года актуальными окажутся лишь те модели, которые выглядят современно и продуманно. Об этом сообщает профильное модное немецкое издание InStyle.

Расклешенные брюки
Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain
Расклешенные брюки

Почему леггинсы меняют форму в 2026 году

Тренды зимы 2026 года ясно дают понять: классические облегающие леггинсы уступают место более сложному и выразительному крою. В центре внимания — модели в стиле «буткат», которые плотно сидят в верхней части и расширяются книзу. Такой силуэт выглядит взрослее и универсальнее, чем привычные скинни-варианты, и легко вписывается в городской стиль.

Этот фасон известен под разными названиями: леггинсы-клеш, йога-брюки или расклешенные брюки. Их объединяет один принцип — баланс между комфортом и визуальной легкостью. За счет расширения от колена вниз образ становится менее спортивным и более модным, особенно в холодный сезон.

Как крой влияет на силуэт и стиль

Расклешенные леггинсы выгодно подчеркивают бедра и ягодицы, а плавная линия от колена визуально вытягивает фигуру. Такой эффект особенно заметен в сочетании с ботинками или полуботинками, которые зимой становятся базовой обувью. В отличие от узких моделей, прямой или слегка расширенный низ не «режет» силуэт и смотрится гармоничнее с верхней одеждой.

Дополнительное преимущество — универсальность. Эти леггинсы одинаково уместны и в повседневных образах, и в более собранных комплектах с пальто или структурированным жакетом. Именно поэтому дизайнеры делают ставку на прямой и расклешенный крой в коллекциях 2026 года.

Почему модель On выделяется среди других

Среди множества вариантов особого внимания заслуживают леггинсы от On. Высокая посадка обеспечивает комфортную поддержку и формирует аккуратную линию талии, что важно при многослойных зимних образах. Расклешенный крой работает на удлинение ног, а эластичный материал мягко повторяет контуры тела, не сковывая движений.

Ткань хорошо пропускает воздух и остается приятной к телу даже при длительной носке. Это делает модель подходящей не только для прогулок, но и для активного дня в городе. Такие леггинсы легко вписываются в базовый гардероб и не требуют сложных стилистических решений.

Сравнение: леггинсы-скинни и леггинсы-клеш

Классические облегающие леггинсы долгое время считались универсальными, но зимой 2026 года они выглядят слишком спортивно. Они подчеркивают каждую линию ноги, что не всегда сочетается с объемной верхней одеждой и массивной обувью.

Леггинсы-клеш, напротив, создают более сбалансированный образ. Они сочетаются с ботинками на платформе, плоской подошве или даже с аккуратными полуботинками. Такой фасон делает образ визуально дороже и актуальнее, не жертвуя комфортом.

Плюсы и минусы леггинсов прямого и расклешенного кроя

Этот фасон имеет свои сильные стороны, которые объясняют его популярность. Он удобен, универсален и подходит для холодного сезона. При этом есть и нюансы, которые стоит учитывать при выборе.

Преимущества:

  • визуально удлиняют ноги и выравнивают пропорции;
  • хорошо смотрятся с зимней обувью и верхней одеждой;
  • подходят для повседневных и более собранных образов.

Недостатки:

  • требуют аккуратного подбора длины;
  • не всегда уместны в строго спортивных комплектах.

Советы по стилю: как носить леггинсы-клеш зимой 2026 года

  1. Выбирайте модели с высокой талией для лучшей посадки и поддержки.

  2. Сочетайте леггинсы с объемными худи, свитшотами или широкими куртками.

  3. Добавляйте структурированные элементы — блейзер или длинное пальто сделают образ элегантнее.

  4. Отдавайте предпочтение обуви на плоской подошве или платформе, чтобы подчеркнуть силуэт.

Завершить образ помогут зимние аксессуары: вязаная шапка, плотный шарф и вместительная сумка. Такие детали делают комплект цельным и практичным.

Популярные вопросы о леггинсах-клеш

Как выбрать леггинсы-клеш на зиму?

Обратите внимание на плотность ткани, высокую посадку и длину, которая закрывает верх обуви.

Сколько стоят качественные леггинсы прямого кроя?

Цена зависит от бренда и материала, но хорошие модели обычно относятся к среднему ценовому сегменту.

Что лучше: прямые леггинсы или классические скинни?

Для зимы 2026 года более актуальны прямые и расклешенные модели — они универсальнее и лучше вписываются в сезонные образы.

