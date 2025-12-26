Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Домашний способ переполошил мастеров: кожа остаётся гладкой дольше, чем после салонной эпиляции

Мягкое отшелушивание кожи рекомендуется за день до эпиляции — Folha Vitoria
Моя семья » Красота и стиль

Удаление лишних волосков дома перестало быть вынужденной альтернативой салону и стала полноценным ритуалом ухода, который позволяет экономить время и бережно относиться к коже. Правильная подготовка и грамотный выбор метода делают процедуру эффективной и комфортной. Несколько простых шагов помогают добиться салонного результата, не выходя из дома, сообщает Folha Vitoria.

Гладкие ноги
Фото: www.pexels.com by ROCKETMANN TEAM is licensed under Бесплатное использование
Гладкие ноги

Почему домашние способы удаления волос стали популярными

Интерес к процедурам дома растёт благодаря их доступности и гибкости. В условиях плотного графика и высоких косметологических цен всё больше людей предпочитают самостоятельный уход. Такой подход позволяет адаптировать метод под особенности своей кожи и выбирать комфортное время. При этом современные средства делают домашнее удаление волос гораздо безопаснее, чем даже несколько лет назад.

Удаление волос в домашних условиях выполняется воском, кремом-депилятором, электрическими устройствами или классическим бритьём — каждый метод работает по-своему. Знание особенностей кожи помогает избежать распространённых ошибок, снизить риск раздражения и продлить гладкость — так же, как и понимание почему после бритья могут появляться покраснения.

Подготовка, аккуратность и последующий уход часто оказываются важнее самого инструмента. Именно сочетание этих факторов формирует качество результата.

Подготовка кожи — этап, который нельзя пропускать

Эффективность процедуры напрямую зависит от состояния кожи. Сухость и ороговевшие клетки мешают удалению волос, делают процедуру болезненнее и увеличивают риск врастания.

За день до эпиляции рекомендуется мягкое отшелушивание: оно освобождает кожу, улучшает скольжение средств и позволяет волоскам удаляться ровно по корню. Перед процедурой важно очистить зону от кремов, пота и кожного себума, чтобы продукты работали корректно.

Чистая и увлажнённая кожа реагирует на эпиляцию мягче и быстрее восстанавливается.

Как выбрать подходящий метод

Каждая зона тела требует индивидуального подхода.

  • Воск подходит для участков с более плотными волосами, например ног.
  • Кремы-депиляторы работают мягче и подходят чувствительным зонам, но действуют недолго.
  • Электрические эпиляторы позволяют удалять волосы с корнем, но требуют аккуратности.
  • Бритьё остаётся самым быстрым способом, однако эффект сохраняется меньше всего.

Выбор зависит от типа кожи, болевого порога и желаемой длительности результата. Использование неподходящего метода может привести к воспалению, раздражению и микротравмам.

Техника: почему важно учитывать направление роста волос

Одна из распространённых ошибок — удаление волос против естественного роста. Это приводит к их обламыванию вместо полного выдёргивания, что увеличивает риск врастания и сокращает длительность гладкости.

При восковой эпиляции накладывайте средство по направлению роста, а удаляйте резким движением в противоположную сторону. При бритье — наоборот: двигаться лучше мягко, по росту, чтобы снизить риск раздражения.

Эта простая деталь делает кожу более ровной и гладкой надолго.

Восстановление кожи после процедуры

Сразу после эпиляции кожа особенно уязвима — ей требуется увлажнение и защита. Лёгкие средства с успокаивающими компонентами уменьшают покраснение, жжение и сухость. Регулярное увлажнение помогает волоскам расти ровнее и снижает вероятность воспаления, подобно тому как зимняя кожа быстрее теряет влагу.

Важно избегать агрессивного трения, горячей воды и активных косметических средств в первые часы после процедуры.

Почему стоит избегать тесной одежды

Плотные ткани создают трение и задерживают тепло, усиливая раздражение. Особенно это касается синтетики. После эпиляции лучше выбрать свободную одежду, чтобы кожа могла "дышать" и быстрее восстанавливаться. Это простое правило заметно снижает риск появления прыщиков и мелких воспалений.

Плюсы и минусы домашней эпиляции

Плюсы

  • Экономия времени и денег.
  • Возможность выбирать удобный метод.
  • Контроль за гигиеной и составом средств.
  • Автономность ухода.

Минусы

  • Риск раздражения при отсутствии подготовки.
  • Возможность ошибок в технике.
  • Необходимость подбора индивидуального метода.
  • Ограниченность при очень чувствительной коже.

Советы для безопасной эпиляции дома

  • Всегда проводите тест на аллергию для новых средств.
  • Используйте острые и чистые инструменты.
  • Перед процедурой смягчайте кожу тёплым душем.
  • После эпиляции избегайте солнца и перегрева.
  • Ведите дневник реакций кожи, чтобы подбирать оптимальную технику.

Популярные вопросы

Может ли эпиляция дома вызвать потемнение кожи

Да, если кожа подвергалась солнцу или не была увлажнена, возможна лёгкая пигментация.

Как часто можно делать эпиляцию

Интервал зависит от метода: бритьё - чаще, эпиляция с корнем — раз в 3-4 недели.

Повышает ли домашняя эпиляция риск врастания волос

Да, при неправильной технике. Отшелушивание и увлажнение решают этот вопрос.

Нормально ли покраснение после процедуры

Лёгкое покраснение — норма; оно проходит в течение нескольких часов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кожа советы красота уход за кожей
Новости Все >
Словацкие сети отказываются прекращать продажу куриных яиц из клеток — TASR
Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач
Булочки с корицей можно приготовить без замеса и дрожжей — Allrecipes
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Соленья в сочетании с алкоголем усиливают обезвоживание — диетологи
Завод "Красное Сормово" завершил передачу высокотехнологичного краболова "Кильдин"
ЦФО с безработицей 1,4–1,5% опережает Россию — Центробанк
Сухой воздух в квартире зимой повышает риск инфекций и аллергии — врач Вера Сережина
Япония тестирует капсулу-душ Mirai Ningen Sentakuki для мытья тела — Chip
Безводная мойка снижает риск микроцарапин на лаке — Jalopnik
Сейчас читают
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда и рецепты
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд Вероника Эйнуллаева АЗЛК начал разработку семиместного УПВ в конце 1980-х Сергей Милешкин Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Последние материалы
Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач
Подводные оползни и вулканы угрожают континентам — FUTURA
Большой веретенник пролетает 13 560 км без еды за 11 дней
Булочки с корицей можно приготовить без замеса и дрожжей — Allrecipes
Посещение спортзала не компенсирует нехватку ходьбы
Золоту предсказали цену в 5000 долларов за унцию. И это не предел
Леди Гага хотела быть не только увиденной, но и услышанной
Доля угонов китайских брендов авто выросла до 21% в 2025 году
Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд
Мягкое отшелушивание кожи рекомендуется за день до эпиляции — Folha Vitoria
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.