Ольга Сакиулова

Один винтажный штрих делает образ в десятки раз стильнее: модницы поднимают тренд из прошлого

Винтажные броши признали самым стильным аксессуаром сезона
Красота и стиль

Украшение, которое долгие годы ассоциировалось с винтажными фотоальбомами и бабушкиными шкатулками, неожиданно стало модным хитом. Сегодня брошь снова занимает центральное место в образах инфлюенсеров, дизайнеров и стилистов. Этот аксессуар доказывает: для обновления гардероба иногда достаточно одной детали с характером.

Девушки с винтажной брошей
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Девушки с винтажной брошей

Почему броши снова на пике моды

Модная индустрия постепенно уходит от бесконечного обновления вещей и однотипных коллекций. Все больше ценится индивидуальность, осознанное потребление и аксессуары с историей. Именно в эту тенденцию идеально вписалась брошь — небольшой, но выразительный элемент, способный задать настроение всему образу.

Стилисты отмечают универсальность брошей. Они подходят для любого возраста, легко адаптируются под повседневный, деловой или вечерний стиль и не требуют полного обновления гардероба. Даже базовый пиджак или простая рубашка с одной удачно подобранной брошью начинают выглядеть иначе.

Как носить брошь в современном образе

Самый простой и беспроигрышный вариант — закрепить брошь на классическом пиджаке нейтрального оттенка: чёрного, серого или бежевого. Такой приём добавляет образу собранности и визуального акцента без лишней вычурности.

Не менее эффектно броши смотрятся с трикотажем. Кардиганы, джемперы и свитеры с этим аксессуаром приобретают баланс между уютом и элегантностью. Этот способ активно используют модные блогеры и звёзды, включая Джулию Робертс, что только усиливает интерес к тренду.

Когда работает принцип чем больше, тем лучше

Для тех, кто любит экспериментировать, стилисты предлагают сочетать сразу несколько брошей. Композиции из аксессуаров разной формы и размера выглядят актуально и смело, особенно на фоне лаконичной одежды. Белые рубашки, однотонные футболки и минималистичные платья становятся идеальным "холстом" для таких решений.

Важно соблюдать баланс: чем проще основа образа, тем эффектнее смотрится группа брошей. Такой подход позволяет избежать перегруженности и сохранить современное звучание.

Неожиданные места для брошей

Современная мода приветствует нестандартные решения. Броши всё чаще можно увидеть не только на лацканах, но и на ремешках сумок, шляпах, шарфах и даже на поясе джинсов. В этом случае аксессуар превращается в главный акцент и делает образ запоминающимся.

Такой приём особенно ценят те, кто хочет подчеркнуть индивидуальность и выделиться без сложных стилистических приёмов.

Сравнение: брошь и другие акцентные аксессуары

В отличие от массивных украшений или ярких сумок, брошь занимает минимум места, но даёт максимум выразительности. Она легче адаптируется под разные стили, не конфликтует с другими деталями и подходит как для офиса, так и для повседневных выходов. Именно поэтому стилисты называют её одним из самых гибких аксессуаров сезона. Об этом сообщает The Voice Mag.

Советы по выбору и носке брошей

  1. Начните с одной универсальной броши среднего размера.

  2. Сочетайте её с базовыми вещами: пиджаком, рубашкой, свитером.

  3. Экспериментируйте с расположением — не только на груди.

  4. Для многослойных образов попробуйте несколько брошей сразу.

  5. Следите, чтобы аксессуар не спорил с другими украшениями.

Популярные вопросы о модных брошах

Подойдут ли броши для повседневного гардероба?

Да, особенно если сочетать их с простой одеждой и минималистичным кроем.

Можно ли носить винтажные броши?

Винтаж отлично вписывается в тренд, если комбинировать его с современными вещами.

Где брошь смотрится наиболее актуально?

На пиджаках, трикотаже и аксессуарах вроде сумок и шарфов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль гардероб
