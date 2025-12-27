Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Носили всегда, но не так: одна вещь, которая меняет зимние образы до неузнаваемости

Клетчатые брюки заменяют однотонные джинсы зимой
Моя семья » Красота и стиль

Зимний гардероб легко заиграет по-новому, если сделать ставку на одну универсальную вещь. Яркие оттенки и сложные принты можно оставить в стороне, ведь стильные образы часто рождаются из проверенной классики. В центре внимания — клетчатые брюки, которые способны заменить привычные джинсы и стать основой десятков сочетаний.

Девушка зимой в клетчатых штанах
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка зимой в клетчатых штанах

Почему клетка снова в центре внимания

Зима — лучшее время для фактурных тканей и выразительных узоров. Когда погода за окном не радует, именно детали делают образ интересным и собранным. Клетка остается одним из самых практичных вариантов: она выглядит выразительно, легко комбинируется с базовыми вещами и органично вписывается в зимний гардероб, где важны тепло и комфорт.

Особое место занимает узор "принц Уэльский", который часто называют шотландкой. Этот принт получил широкое распространение в 1930-х годах благодаря британскому монарху Эдуарду VIII. Со временем клетка вышла за рамки загородной моды и стала символом сдержанной элегантности, актуальной и сегодня.

Клетчатые брюки как универсальная база

Популярность клетки объясняется ее способностью адаптироваться к разным эпохам и стилям. Она была частью панк-культуры, важным элементом преппи и уверенно удерживала позиции в 2010-е. Сегодня клетчатые брюки возвращаются в обновленном виде — от легких моделей до плотных вариантов из шерсти и твида, которые особенно востребованы в контексте зимнего гардероба для женщин.

Повседневные образы на каждый день

Для прогулок и неформальных встреч клетчатые брюки легко сочетать с объемным свитером и грубой обувью. Прямой крой или кюлоты хорошо смотрятся с высокими сапогами или челси. Пуховик или дубленка завершают образ, делая его практичным и актуальным для холодного сезона.

Кэжуал с ноткой спорта

Клетка может выглядеть расслабленно и современно. Модели в спокойных оттенках, напоминающие джинсы прямого кроя, гармонируют с укороченными спортивными куртками на молнии. Такой вариант хорошо вписывается в городской ритм и не требует сложных аксессуаров. Об этом сообщает Woman.

Офис и деловые встречи

В рабочей среде клетчатые брюки становятся достойной альтернативой классике. Строгий крой со стрелками и нейтральная гамма позволяют создавать собранные образы с водолазками, жакетами и лодочками. Длинное шерстяное пальто и продуманные цветовые акценты помогают поддерживать баланс, особенно если ориентироваться на актуальные зимние цветовые сочетания.

Преппи и немного дерзости

Для образов с характером подойдут сочетания с рубашкой, жилетом и лоферами — это отсылка к интеллигентному английскому стилю. А если хочется контраста, красную клетку можно уравновесить строгим черным блейзером и массивной обувью, добавляя образу динамики.

Вечерний и домашний варианты

Для выхода в свет выбирай клетчатые брюки из нарядных тканей — с люрексом или пайетками. Шелковая блузка и каблуки подчеркнут фактуру и сделают образ выразительным. А для уютных вечеров подойдут мягкие модели из фланели или шерсти в сочетании с вязаным кардиганом и теплым шарфом.

Плюсы и минусы клетчатых брюк

Клетчатые брюки универсальны, подходят для разных стилей и легко адаптируются под сезон. Они добавляют образу глубину и избавляют от однообразия. При этом важно правильно подобрать крой и оттенок, иначе активный принт может визуально утяжелить силуэт.

Советы по выбору образа

  1. Определите ситуацию, для которой собираете образ — повседневную, рабочую или вечернюю.
  2. Подбирайте клетку в гармонии с базовыми вещами гардероба.
  3. Уравновешивайте активный принт спокойными фактурами и цветами.

Популярные вопросы о клетчатых брюках

С чем лучше носить клетчатые брюки зимой?

С объемными свитерами, пальто, дубленками и плотной обувью.

Подходят ли они для офиса?

Да, если выбрать строгий крой и нейтральную цветовую гамму.

Можно ли носить клетку вечером?

Да, особенно в моделях из нарядных тканей с минималистичными аксессуарами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода зима стиль одежда красота
Новости Все >
Лавровый лист под ковром помогает снизить запах сырости и животных — Obchod
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Дисбаланс колес вызывает дрожь руля на скорости — Auto Motor und Sport
Предупреждать о задержке нужно за 15 минут до встречи — специалист по этикету
Кружево и атлас войдут в ключевые тренды сезона лето 2026 — Marianne
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Диброва боится, что Елена Товстик выльет на неё кислоту
Регулярная гимнастика улучшает подвижность шеи и плеч — тренеры
Рождество тестирует Европу на прочность дизельной логистики — Zero Hedge
Торт Рождественское полено с шишками: рецепт праздничного десерта
Сейчас читают
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Металлы
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Новости спорта
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Последние материалы
Универсальной схемы для быстрого повышения иммунитета нет — иммунолог Калинина
Клетчатые брюки заменяют однотонные джинсы зимой
Гладкошёрстные собаки чаще страдают от переохлаждения
Капельный полив помогает плодам накапливать больше сахара
Депрессия в среднем возрасте повышает риск деменции на 27 процентов — Lancet
Лавровый лист под ковром помогает снизить запах сырости и животных — Obchod
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Дисбаланс колес вызывает дрожь руля на скорости — Auto Motor und Sport
Предупреждать о задержке нужно за 15 минут до встречи — специалист по этикету
Харчо готовят на крепком мясном бульоне с орехами и ткемали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.