Носили всегда, но не так: одна вещь, которая меняет зимние образы до неузнаваемости

Клетчатые брюки заменяют однотонные джинсы зимой

Зимний гардероб легко заиграет по-новому, если сделать ставку на одну универсальную вещь. Яркие оттенки и сложные принты можно оставить в стороне, ведь стильные образы часто рождаются из проверенной классики. В центре внимания — клетчатые брюки, которые способны заменить привычные джинсы и стать основой десятков сочетаний.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка зимой в клетчатых штанах

Почему клетка снова в центре внимания

Зима — лучшее время для фактурных тканей и выразительных узоров. Когда погода за окном не радует, именно детали делают образ интересным и собранным. Клетка остается одним из самых практичных вариантов: она выглядит выразительно, легко комбинируется с базовыми вещами и органично вписывается в зимний гардероб, где важны тепло и комфорт.

Особое место занимает узор "принц Уэльский", который часто называют шотландкой. Этот принт получил широкое распространение в 1930-х годах благодаря британскому монарху Эдуарду VIII. Со временем клетка вышла за рамки загородной моды и стала символом сдержанной элегантности, актуальной и сегодня.

Клетчатые брюки как универсальная база

Популярность клетки объясняется ее способностью адаптироваться к разным эпохам и стилям. Она была частью панк-культуры, важным элементом преппи и уверенно удерживала позиции в 2010-е. Сегодня клетчатые брюки возвращаются в обновленном виде — от легких моделей до плотных вариантов из шерсти и твида, которые особенно востребованы в контексте зимнего гардероба для женщин.

Повседневные образы на каждый день

Для прогулок и неформальных встреч клетчатые брюки легко сочетать с объемным свитером и грубой обувью. Прямой крой или кюлоты хорошо смотрятся с высокими сапогами или челси. Пуховик или дубленка завершают образ, делая его практичным и актуальным для холодного сезона.

Кэжуал с ноткой спорта

Клетка может выглядеть расслабленно и современно. Модели в спокойных оттенках, напоминающие джинсы прямого кроя, гармонируют с укороченными спортивными куртками на молнии. Такой вариант хорошо вписывается в городской ритм и не требует сложных аксессуаров. Об этом сообщает Woman.

Офис и деловые встречи

В рабочей среде клетчатые брюки становятся достойной альтернативой классике. Строгий крой со стрелками и нейтральная гамма позволяют создавать собранные образы с водолазками, жакетами и лодочками. Длинное шерстяное пальто и продуманные цветовые акценты помогают поддерживать баланс, особенно если ориентироваться на актуальные зимние цветовые сочетания.

Преппи и немного дерзости

Для образов с характером подойдут сочетания с рубашкой, жилетом и лоферами — это отсылка к интеллигентному английскому стилю. А если хочется контраста, красную клетку можно уравновесить строгим черным блейзером и массивной обувью, добавляя образу динамики.

Вечерний и домашний варианты

Для выхода в свет выбирай клетчатые брюки из нарядных тканей — с люрексом или пайетками. Шелковая блузка и каблуки подчеркнут фактуру и сделают образ выразительным. А для уютных вечеров подойдут мягкие модели из фланели или шерсти в сочетании с вязаным кардиганом и теплым шарфом.

Плюсы и минусы клетчатых брюк

Клетчатые брюки универсальны, подходят для разных стилей и легко адаптируются под сезон. Они добавляют образу глубину и избавляют от однообразия. При этом важно правильно подобрать крой и оттенок, иначе активный принт может визуально утяжелить силуэт.

Советы по выбору образа

Определите ситуацию, для которой собираете образ — повседневную, рабочую или вечернюю. Подбирайте клетку в гармонии с базовыми вещами гардероба. Уравновешивайте активный принт спокойными фактурами и цветами.

Популярные вопросы о клетчатых брюках

С чем лучше носить клетчатые брюки зимой?

С объемными свитерами, пальто, дубленками и плотной обувью.

Подходят ли они для офиса?

Да, если выбрать строгий крой и нейтральную цветовую гамму.

Можно ли носить клетку вечером?

Да, особенно в моделях из нарядных тканей с минималистичными аксессуарами.