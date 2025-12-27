Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цветные брови вошли в новогодние тренды будто из цирка: акценты, которые не превратят вас в клоуна

Цветные брови вошли в тренды новогоднего макияжа 2026 года
Новогодний макияж больше не ограничивается классическими стрелками и строгими линиями. В праздничных образах все чаще появляются цвет, блеск и мягкие акварельные переходы, которые делают лицо живым и выразительным. Однако главный акцент сезона — не эпатаж, а точность и чувство меры.

Макияж с яркими бровями
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Макияж с яркими бровями

Праздничный макияж и перманент: где проходит граница

Важно сразу разделить два понятия: разовый креативный макияж и перманентный макияж бровей. То, что эффектно смотрится в новогоднюю ночь, не всегда подходит для долгосрочной формы. Именно поэтому профессиональный подход строится не на копировании моды, а на понимании пропорций лица и актуальных направлений, включая современные тренды бровей 2025 года.

Цветные брови: как выбрать оттенок

Мятные, лавандовые и сиреневые брови пришли с подиумов и из соцсетей, но быстро адаптировались под реальные образы. Вместо плотных красок лучше выбирать полупрозрачные гели или туши с оттенком. Цвет должен перекликаться с деталями образа — макияжем глаз, аксессуарами или маникюром.

Для светлой кожи гармоничнее смотрятся холодные оттенки, а для теплой — кораллово-розовые и мягкие золотистые. Такой подход помогает сохранить баланс и избежать перегруженности.

Блеск на бровях: аккуратно и дозированно

Глиттер остается актуальным, но только при контроле. Сухие блестки, зафиксированные на воск, позволяют добиться сияния без осыпания. Их лучше наносить по линии изгиба брови, чтобы свет мягко отражался при движении головы и не утяжелял макияж.

Акварельный градиент вместо чётких линий

Мягкие растушеванные брови — удачное решение для тех, кто не любит графику. Плавный переход оттенка от основания к хвостику добавляет объем без излишней насыщенности. Такой эффект особенно уместен в светлых образах и хорошо сочетается с идеями, которые предлагают актуальные праздничные образы для макияжа.

При выборе текстуры важно учитывать мимику и подвижность лобной зоны. На активном лице жесткие формы выглядят неестественно, тогда как рассеянные решения поддерживают динамику. Об этом сообщает VOICE.

Цветовой контур как вечерний акцент

Еще один прием — мягко подчеркнуть форму бровей тенями в тон макияжа глаз, не проводя линию строго по краю. Золотистый контур подходит к смоки-айс, а розовый — к нюдовым образам. Главное — хорошая растушевка, чтобы брови не выглядели "рамкой".

Брови без жёсткой фиксации

Даже в праздничном макияже сегодня ценится легкость. Вместо идеально уложенных волосков — естественное направление роста, минимум фиксации и аккуратное расчесывание. Такой подход визуально освежает лицо и смягчает насыщенный макияж глаз.

Главные акценты новогоднего макияжа

Как выбрать цветные брови под образ?

Ориентируйтесь на аксессуары, макияж глаз и подтон кожи.

Подходит ли глиттер для всех?

Да, если использовать его точечно и надежно фиксировать.

Можно ли повторить такие эффекты в перманенте?

Нет, креативные решения подходят только для временного макияжа.

