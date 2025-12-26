Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Тренд требует не двигаться: эта новая бьюти-практика ведёт не к молодости, а к проблемам

Тренд "каменное лицо" ограничивает мимику ради гладкой кожи — косметолог Ильчук
Моя семья » Красота и стиль

В соцсетях стремительно набирает популярность необычный бьюти-тренд, призывающий буквально "заморозить" лицо ради молодости. Его сторонники уверены, что отказ от активной мимики поможет избежать морщин и сохранить гладкую кожу. Однако у специалистов такой подход вызывает всё больше сомнений.

Девушка без эмоций
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка без эмоций

Что скрывается за трендом каменного лица

Мир красоты давно живёт в режиме постоянной смены ориентиров: вчера — сияющая "чистая кожа", сегодня — драматичный макияж, а завтра уже новый радикальный подход. На этом фоне идея полной неподвижности лица выглядит как крайняя точка стремления к контролю над внешностью. Смысл практики прост: минимизировать любые движения мимических мышц, чтобы не провоцировать заломы.

Для этого используются самые разные методы — от сознательного подавления эмоций до вспомогательных аксессуаров. На рынке появились специальные трубочки для напитков, которые не дают губам складываться, а также тейпы, фиксирующие лицо во сне. Всё это подаётся как альтернатива уколам и пластике, но с тем же обещанием — остановить время.

Почему отказ от мимики — не безобидная идея

На первый взгляд подобные практики могут напоминать осознанный уход или мягкий фейс-фитнес. Однако ключевое отличие в том, что здесь речь идёт не о работе с мышцами, а об их подавлении. Эмоции начинают восприниматься как враг внешности, а живое лицо — как источник проблем.

Интересно, что на фоне этого тренда растёт интерес к более мягким методам, таким как упражнения для лица, где акцент делается на тонус, кровообращение и естественную подвижность, а не на жёсткую фиксацию.

"Любая попытка жить на ручнике превращает внешность в проект с бесконечными запретами. И тогда это уже не уход, а постоянный самоконтроль", — объясняет косметолог Елена Ильчук.

Мнение врачей о тейпах и замороженном лице

Косметологи напоминают: морщины делятся на динамические и статические. Первые появляются при мимике, вторые — из-за возрастных изменений кожи и тканей. Тейпы и механическая фиксация могут временно сгладить поверхность кожи, но не влияют на глубинные процессы старения, сообщает Woman.ru.

Кроме того, регулярное использование таких средств несёт риски. Возможны раздражение, контактный дерматит, повреждение кожного барьера, а при чувствительной коже — ухудшение состояния при розацеа или экземе. Особенно осторожными стоит быть тем, у кого уже есть проблемы, связанные с ранним старением, которое нередко усиливается из-за повседневных привычек. 

Когда стремление к идеалу становится опасным

В погоне за полной неподвижностью многие переходят от тейпов к инъекционным методам, стремясь "выключить" мимику. Однако чем больше мышц затрагивается, тем выше вероятность побочных эффектов — от асимметрии и опущенных век до ощущения тяжести и дискомфорта в области глаз.

"В редких, но тяжёлых случаях действие препаратов может распространяться за пределы зоны инъекции и сопровождаться нарушениями речи, глотания и дыхания", — предупреждает врач.

Живое лицо и каменный подход

Живое лицо отражает эмоции, опыт и индивидуальность человека, а мимические морщины становятся частью личной истории. Подход "каменного лица" стремится стереть эти следы, подменяя уход постоянным самоконтролем. В результате внешность превращается в проект с жёсткими ограничениями, а не в пространство для самовыражения.

Плюсы и минусы тренда каменного лица

Несмотря на активное продвижение в соцсетях, у этого подхода есть как условные преимущества, так и очевидные недостатки.

Плюсы:

  • кратковременный визуальный эффект сглаживания кожи;
  • осознанность в отношении мимических привычек;
  • отсутствие хирургического вмешательства на первом этапе.

Минусы:

  • отсутствие доказанного омолаживающего результата;
  • риск раздражения и повреждения кожи;
  • постоянное психологическое напряжение;
  • вероятность осложнений при более агрессивных методах.

Как заботиться о коже без крайностей

  1. Делайте ставку на регулярный уход с сыворотками и кремами, а не на фиксацию мимики.
  2. Поддерживайте тонус кожи с помощью массажа и щадящих упражнений.
  3. Не воспринимайте эмоции как врага внешности.
  4. Консультируйтесь со специалистами перед любыми радикальными методами.

Популярные вопросы о тренде каменного лица

Можно ли полностью избежать морщин?

Нет, возрастные изменения кожи неизбежны и зависят от генетики и образа жизни.

Опасны ли тейпы для лица?

При редком использовании — относительно безопасны, но не подходят для постоянной практики.

Что эффективнее: контроль мимики или уход?

Грамотный уход и здоровые привычки работают лучше, чем попытка "заморозить" лицо.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы лицо кожа морщины красота здоровье уход за кожей косметология
Новости Все >
Финансовая подушка выдержит праздничные расходы — консультант Карпычева
Железо поддерживает выносливость и восстановление спортсменов — тренеры
Современное искусство формирует отдельные туристические маршруты в Испании — арт-гиды
Риск ожогов и пожаров на кухне повышают тостеры, грили и фритюрницы — E.M.Foco
Джорджа Клуни не стали омолаживать ради роли в новом фильме
GAC и Huawei запустили предзаказ на электроседан Hyptec A800
Влажность воздуха и повреждения усиливают пушистость кудрявых волос — LadyLike
Поглаживание по голове собаки воспринимается ею как вызов — Белновости
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин
Сейчас читают
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Наука и техника
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Еда и рецепты
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Еда и рецепты
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин Ситуативные партнёры: Россия поддержит план США по развалу Евросоюза Любовь Степушова Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд Олег Володин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Последние материалы
Геном кальмара-вампира связал осьминогов и кальмаров — нейробиолог Симаков
Зимняя заготовка черенков даёт урожай малины к июлю
Горький шоколад образует однородный соус для фруктов
GAC и Huawei запустили предзаказ на электроседан Hyptec A800
Ситуативные партнёры: Россия поддержит план США по развалу Евросоюза
Кошка прерывает опасные действия котят хватом за загривок
Дерматологи относят изменяющиеся родинки к признакам меланомы
Поглаживание по голове собаки воспринимается ею как вызов — Белновости
Влажность воздуха и повреждения усиливают пушистость кудрявых волос — LadyLike
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.