Классический красный на ногтях теряет корону: маникюр нашёл себе более молодую кровь

Гранатовый оттенок ногтей заменил бордовый в трендах 2026 года

Казалось, красный маникюр уже сказал всё, что мог, и вряд ли способен удивить снова. Однако в бьюти-индустрии наметился новый фаворит, который уверенно смещает классический бордовый с пьедестала. В 2026 году ключевым оттенком становится гранатовый — глубокий, благородный и удивительно универсальный. Об этом сообщает портал Žena.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в костюме

Почему гранатовый стал новым фаворитом

Красный лак всегда считался символом уверенности и элегантности, но даже классике иногда требуется свежий взгляд. Гранатово-красный оттенок оказался именно тем обновлением, которого ждали. Он не уходит в мрачную "вампирскую" эстетику рубина, не выглядит слишком очевидно, как бордовый, и не теряется, как коричневатые тона.

Этот цвет сложный и многослойный: в нем могут проявляться теплые, слегка землистые или винные подтона. Благодаря этому гранатовый маникюр выглядит современно и дорого, не требуя дополнительных акцентов. Он привлекает внимание спокойно, без демонстративной яркости, создавая эффект сдержанной роскоши.

Универсальность для любого образа

Одно из главных достоинств гранатового оттенка — его способность адаптироваться. Он гармонично смотрится на ногтях любой длины и формы, а также подходит практически ко всем оттенкам кожи — от светлого фарфорового до глубокого карамельного. Цвет сохраняет выразительность, но не спорит с образом и не перетягивает на себя все внимание.

Гранат одинаково уместен в офисе, на вечернем мероприятии и в повседневной жизни. Он выглядит аккуратно и статусно, поэтому легко становится частью базового гардероба, особенно в холодный сезон.

Идеальный выбор для зимы и праздников

Зимние месяцы часто балансируют между желанием праздника и стремлением к уюту. Гранатовый оттенок идеально вписывается в это настроение. Он выглядит нарядно, но не слишком празднично, сохраняет глубину и элегантность даже спустя несколько дней после нанесения.

В отличие от классического бордового, который часто ассоциируется исключительно с новогодним периодом, гранат остается актуальным на протяжении всей зимы. Его можно носить и в декабре, и в январе, не опасаясь, что образ будет выглядеть "привязанным" к конкретному событию.

Как носить гранатовый маникюр

Этот оттенок легко адаптируется под разные стили. На коротких ногтях овальной или слегка сквовальной формы он выглядит особенно современно и практично. Такой маникюр подходит для повседневной жизни и не требует сложного дизайна.

Для вечера подойдут более темные гранатовые вариации, которые в тени кажутся почти черными, а при свете раскрывают глубокий красно-винный подтон. Это добавляет образу драматичности, но без излишней театральности.

Для праздничного эффекта можно использовать мягкий хром или деликатные блестки. Матовый финиш, в свою очередь, делает гранатовый оттенок более загадочным и отлично сочетается с минималистичными украшениями и лаконичной одеждой.

Сравнение гранатового и бордового маникюра

Бордовый долгое время считался эталоном темного красного, но он часто воспринимается как сезонный и предсказуемый. Гранатовый же выглядит более свежо и гибко. Он сохраняет глубину цвета, но при этом легче вписывается в разные стили — от делового до вечернего. Если бордовый ассоциируется с традицией, то гранатовый — с обновленной классикой.

Плюсы и минусы гранатового оттенка

У этого цвета есть очевидные преимущества. Он выглядит дорого без дополнительных элементов, подходит для разных оттенков кожи и не зависит от длины ногтей. Такой маникюр легко адаптировать под сезон и настроение.

К возможным минусам можно отнести то, что оттенок требует аккуратного нанесения: на неидеальной поверхности ногтей он может подчеркнуть неровности. Кроме того, слишком темные варианты граната могут визуально утяжелять образ, если не сбалансировать его одеждой и аксессуарами.

Советы по выбору гранатового лака

Обращайте внимание на подтон — тёплый или нейтральный гранат более универсальные. Для коротких ногтей выбирайте более чистые и насыщенные оттенки без избыточного декора. Экспериментируйте с финишем: глянец, мат или легкий металлический эффект дают разное настроение.

Популярные вопросы о гранатовом маникюре

Подходит ли гранатовый цвет для повседневного образа?

Да, он выглядит сдержанно и уместно даже в офисной среде.

Лучше ли гранат смотрится на коротких или длинных ногтях?

Цвет универсален, но на короткой длине он выглядит особенно аккуратно и современно.

Можно ли носить гранатовый маникюр круглый год?

Да, хотя он особенно популярен зимой, оттенок не ограничен сезоном.