Красота оказалась побочным эффектом лени: мозг выбирает прекрасное за вашей спиной

Мозг тратит меньше энергии на восприятие красивых сцен — Университет Торонто

Почему одни образы кажутся нам красивыми с первого взгляда, а другие оставляют равнодушными? Этот вопрос веками волновал философов, художников и учёных. Новое исследование предлагает неожиданно простое объяснение, связанное не с глубиной смысла, а с тем, как работает наш мозг.

Оказывается, эстетическое удовольствие может рождаться там, где восприятие требует минимальных усилий. Об этом сообщает издание Iefimerida со ссылкой на научную публикацию.

Красота без напряжения: что выяснили учёные

Традиционно красоту связывали с симметрией, гармонией и сложной структурой, которая будто бы требует вдумчивого созерцания. Однако исследование Университета Торонто, опубликованное в журнале PNAS Nexus, предлагает более базовый взгляд. По мнению учёных, эстетическое удовольствие напрямую связано с тем, сколько энергии мозг тратит на обработку визуальной информации.

В центре внимания оказалась идея так называемой перцептивной экономии. Если изображение легко "считывается" зрительной системой, мозг расходует меньше ресурсов, а человек чаще оценивает увиденное как красивое. Этот эффект проявляется уже на уровне первого впечатления, без анализа и размышлений.

Как проходило исследование

Чтобы проверить гипотезу, учёные использовали сразу несколько методов. Почти 5000 изображений — от пейзажей до бытовых сцен — были обработаны нейронной сетью, имитирующей работу человеческого зрения. Параллельно те же изображения показывали людям, фиксируя активность их мозга во время просмотра.

Дополнительно более тысячи участников из Канады и США оценивали, насколько приятными им показались изображения. Результаты совпали: сцены, которые требовали меньшей нейронной активности, стабильно получали более высокие эстетические оценки. Чем ниже "стоимость" восприятия, тем выше ощущение красоты.

Почему мозг выбирает простоту

Ключевым фактором оказалась визуальная предсказуемость. Образы с четкой структурой, знакомыми формами и ожидаемыми закономерностями обрабатывались быстрее и легче. Напротив, визуальный шум, неоднозначные детали и нестандартные композиции увеличивали нагрузку на зрительную систему и снижали удовольствие от просмотра.

Исследователи подчеркивают: речь идет именно о базовом, перцептивном уровне. Более сложные и "требовательные" образы могут раскрываться со временем и даже казаться прекрасными при вдумчивом рассмотрении. Но первое впечатление, как правило, подчиняется принципу энергосбережения.

Мозг как экономная система

Понятие лени в данном случае не имеет негативного смысла. Человеческий мозг эволюционно настроен на экономию энергии. Все, что воспринимается быстро и без усилий, кажется безопасным, понятным и приятным. С этой точки зрения красота становится своеобразной наградой за эффективное взаимодействие с окружающей средой.

Именно поэтому плавные линии, сбалансированные пропорции и чёткие контуры так часто встречаются в архитектуре, дизайне и визуальном искусстве. Эти качества помогают глазу и мозгу работать согласованно, не перегружаясь лишней информацией.

Сравнение простых и сложных визуальных образов

Простые визуальные образы обычно строятся на повторяющихся формах, симметрии и знакомых мотивах. Они быстро распознаются и не требуют дополнительных усилий для интерпретации. Сложные изображения чаще содержат нестандартные элементы, асимметрию и визуальные противоречия. Такие сцены могут быть интересными, но на старте воспринимаются тяжелее и реже вызывают мгновенное чувство красоты.

Популярные вопросы о восприятии красоты

Почему нам нравятся простые формы?

Потому что мозгу легче их обрабатывать, и это снижает энергетические затраты.

Значит ли это, что сложное не может быть красивым?

Нет, сложные образы могут восприниматься как красивые при более глубоком и длительном рассмотрении.

Можно ли развить вкус к "трудной" красоте?

Да, опыт, внимание и контекст со временем меняют эстетическое восприятие.