Светлана Нерадовская

Красота оказалась побочным эффектом лени: мозг выбирает прекрасное за вашей спиной

Мозг тратит меньше энергии на восприятие красивых сцен — Университет Торонто
Почему одни образы кажутся нам красивыми с первого взгляда, а другие оставляют равнодушными? Этот вопрос веками волновал философов, художников и учёных. Новое исследование предлагает неожиданно простое объяснение, связанное не с глубиной смысла, а с тем, как работает наш мозг.

Фото: https://unsplash.com by Devin Berko is licensed under Free
Оказывается, эстетическое удовольствие может рождаться там, где восприятие требует минимальных усилий. Об этом сообщает издание Iefimerida со ссылкой на научную публикацию.

Красота без напряжения: что выяснили учёные

Традиционно красоту связывали с симметрией, гармонией и сложной структурой, которая будто бы требует вдумчивого созерцания. Однако исследование Университета Торонто, опубликованное в журнале PNAS Nexus, предлагает более базовый взгляд. По мнению учёных, эстетическое удовольствие напрямую связано с тем, сколько энергии мозг тратит на обработку визуальной информации.

В центре внимания оказалась идея так называемой перцептивной экономии. Если изображение легко "считывается" зрительной системой, мозг расходует меньше ресурсов, а человек чаще оценивает увиденное как красивое. Этот эффект проявляется уже на уровне первого впечатления, без анализа и размышлений.

Как проходило исследование

Чтобы проверить гипотезу, учёные использовали сразу несколько методов. Почти 5000 изображений — от пейзажей до бытовых сцен — были обработаны нейронной сетью, имитирующей работу человеческого зрения. Параллельно те же изображения показывали людям, фиксируя активность их мозга во время просмотра.

Дополнительно более тысячи участников из Канады и США оценивали, насколько приятными им показались изображения. Результаты совпали: сцены, которые требовали меньшей нейронной активности, стабильно получали более высокие эстетические оценки. Чем ниже "стоимость" восприятия, тем выше ощущение красоты.

Почему мозг выбирает простоту

Ключевым фактором оказалась визуальная предсказуемость. Образы с четкой структурой, знакомыми формами и ожидаемыми закономерностями обрабатывались быстрее и легче. Напротив, визуальный шум, неоднозначные детали и нестандартные композиции увеличивали нагрузку на зрительную систему и снижали удовольствие от просмотра.

Исследователи подчеркивают: речь идет именно о базовом, перцептивном уровне. Более сложные и "требовательные" образы могут раскрываться со временем и даже казаться прекрасными при вдумчивом рассмотрении. Но первое впечатление, как правило, подчиняется принципу энергосбережения.

Мозг как экономная система

Понятие лени в данном случае не имеет негативного смысла. Человеческий мозг эволюционно настроен на экономию энергии. Все, что воспринимается быстро и без усилий, кажется безопасным, понятным и приятным. С этой точки зрения красота становится своеобразной наградой за эффективное взаимодействие с окружающей средой.

Именно поэтому плавные линии, сбалансированные пропорции и чёткие контуры так часто встречаются в архитектуре, дизайне и визуальном искусстве. Эти качества помогают глазу и мозгу работать согласованно, не перегружаясь лишней информацией.

Сравнение простых и сложных визуальных образов

Простые визуальные образы обычно строятся на повторяющихся формах, симметрии и знакомых мотивах. Они быстро распознаются и не требуют дополнительных усилий для интерпретации. Сложные изображения чаще содержат нестандартные элементы, асимметрию и визуальные противоречия. Такие сцены могут быть интересными, но на старте воспринимаются тяжелее и реже вызывают мгновенное чувство красоты.

Популярные вопросы о восприятии красоты

Почему нам нравятся простые формы?

Потому что мозгу легче их обрабатывать, и это снижает энергетические затраты.

Значит ли это, что сложное не может быть красивым?

Нет, сложные образы могут восприниматься как красивые при более глубоком и длительном рассмотрении.

Можно ли развить вкус к "трудной" красоте?

Да, опыт, внимание и контекст со временем меняют эстетическое восприятие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
