Главный макияжный тренд зимы возвращает нас в 1990-е: инфлюенсеры уже раскупают палетки

Голубые тени стали главным трендом зимнего макияжа
Этой зимой яркий акцент на глазах вновь выходит на первый план, и голубые тени становятся главным бьюти-решением сезона. Ностальгия по 1990-м, тренды подиумов и влияние цифровой культуры объединились в одном выразительном оттенке. Именно поэтому инфлюенсеры всё чаще выбирают холодную голубую палитру для зимнего макияжа.

Почему голубые тени снова в центре внимания

Эстетика ретро вернулась в макияж благодаря культурным ассоциациям и медийному влиянию. Холодные оттенки поддержали цифровые платформы: аналитика Pinterest выделила ледяную палитру одним из ключевых трендов будущего года. Знаковые кинообразы только усилили эффект: макияж героинь 1960-2000-х десятилетиями формировал представление о голубых тенях как о символе смелости и выразительности.

Современные сериалы также закрепили популярность оттенка. Герои проектов с эстетикой прошлых эпох демонстрируют, как мягкие голубые акценты могут выглядеть актуально. Постоянно встречая их в медиа, многие начинают воспринимать такие тени как естественный элемент повседневного макияжа.

Разнообразие актуальных оттенков

На подиумах этого сезона встречаются и пастельные, и насыщенные варианты голубой палитры. В тренде холодные тона: ледяной аквамарин, васильковый, небесный, серебристый с шиммером. Для вечерних образов подходят более глубокие цвета — сапфировый или индиго. Тем, кто любит смелые решения, подойдут яркие варианты: электрик, кобальт, ультрамарин. Такая гамма легко адаптируется под разные цветотипы, добавляя выразительность как дневному, так и вечернему макияжу.

Как выбрать подходящую текстуру

Кремовые тени или стики дают мягкое растушёванное покрытие и эффект влажного сияния. Пудровые формулы легче наслаивать, регулируя насыщенность и создавая дымчатые переходы. В любом случае праймер обеспечивает стойкость и равномерное нанесение. При выборе оттенка ориентируются на естественный тон кожи: пастельные холодные тона лучше смотрятся на "зимних" и "летних" цветотипах, а более глубокие джинсовые или с лёгким зеленоватым акцентом подходят тёплым.

Как создать модный макияж с голубыми тенями

Современная техника предполагает мягкое, размытое нанесение без жёстких линий. Основа выравнивает поверхность век, после чего цвет концентрируют у ресниц, растушёвывая наверх. Светлый шиммер во внутреннем уголке делает взгляд ярче. Для альтернативного варианта используют цветной карандаш: широкая линия вдоль верхнего и нижнего века создаёт эффект, акцентируя радужку. Градиентный приём также остаётся актуальным — переход от тёмного у ресниц к светлому у бровей делает образ более глубоким.

Главные принципы — избегать чётких границ, не наносить сухие тени без базы и не перегружать макияж. При выразительном акценте на глазах кожа должна выглядеть свежей, а губы — максимально естественными.

Сравнение техник макияжа с голубыми тенями

Мягкая дымка подходит для повседневных образов и подчёркивает естественность взгляда. Карандашная техника визуально выделяет глаза и подходит для вечерних выходов. Градиент создаёт художественный эффект и позволяет играть с насыщенностью цвета. Каждый вариант по-своему раскрывает оттенок: дымка делает тени деликатными, линейная техника — графичной, а градиент — динамичной, сообщает Grazia.

Советы для создания трендового макияжа

  • Используйте праймер для стойкости и ровного покрытия.
  • Сочетайте голубые тени с мягкими стрелками — чёрной или шоколадной.
  • Добавьте лёгкий хайлайтер под бровь для свежести.
  • Контролируйте насыщенность: начинайте с малого и постепенно усиливайте оттенок.
  • При вечернем образе можно добавить акцентную помаду, но избегайте чрезмерной яркости.

Популярные вопросы

Какие оттенки лучше всего смотрятся зимой

Холодные тона — аквамарин, серебристый, небесный — подчёркивают сезонную палитру и хорошо сочетаются с зимним освещением.

Можно ли использовать голубые тени для дневного макияжа

Да, при лёгкой растушёвке они выглядят деликатно и естественно.

Как усилить эффект насыщенных синих тонов

Используйте подложку из кремовых теней или цветной карандаш — это делает оттенок ярче и стабильнее.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
