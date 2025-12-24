Главный макияжный тренд зимы возвращает нас в 1990-е: инфлюенсеры уже раскупают палетки

Этой зимой яркий акцент на глазах вновь выходит на первый план, и голубые тени становятся главным бьюти-решением сезона. Ностальгия по 1990-м, тренды подиумов и влияние цифровой культуры объединились в одном выразительном оттенке. Именно поэтому инфлюенсеры всё чаще выбирают холодную голубую палитру для зимнего макияжа.
Эстетика ретро вернулась в макияж благодаря культурным ассоциациям и медийному влиянию. Холодные оттенки поддержали цифровые платформы: аналитика Pinterest выделила ледяную палитру одним из ключевых трендов будущего года. Знаковые кинообразы только усилили эффект: макияж героинь 1960-2000-х десятилетиями формировал представление о голубых тенях как о символе смелости и выразительности.
Современные сериалы также закрепили популярность оттенка. Герои проектов с эстетикой прошлых эпох демонстрируют, как мягкие голубые акценты могут выглядеть актуально. Постоянно встречая их в медиа, многие начинают воспринимать такие тени как естественный элемент повседневного макияжа.
На подиумах этого сезона встречаются и пастельные, и насыщенные варианты голубой палитры. В тренде холодные тона: ледяной аквамарин, васильковый, небесный, серебристый с шиммером. Для вечерних образов подходят более глубокие цвета — сапфировый или индиго. Тем, кто любит смелые решения, подойдут яркие варианты: электрик, кобальт, ультрамарин. Такая гамма легко адаптируется под разные цветотипы, добавляя выразительность как дневному, так и вечернему макияжу.
Кремовые тени или стики дают мягкое растушёванное покрытие и эффект влажного сияния. Пудровые формулы легче наслаивать, регулируя насыщенность и создавая дымчатые переходы. В любом случае праймер обеспечивает стойкость и равномерное нанесение. При выборе оттенка ориентируются на естественный тон кожи: пастельные холодные тона лучше смотрятся на "зимних" и "летних" цветотипах, а более глубокие джинсовые или с лёгким зеленоватым акцентом подходят тёплым.
Современная техника предполагает мягкое, размытое нанесение без жёстких линий. Основа выравнивает поверхность век, после чего цвет концентрируют у ресниц, растушёвывая наверх. Светлый шиммер во внутреннем уголке делает взгляд ярче. Для альтернативного варианта используют цветной карандаш: широкая линия вдоль верхнего и нижнего века создаёт эффект, акцентируя радужку. Градиентный приём также остаётся актуальным — переход от тёмного у ресниц к светлому у бровей делает образ более глубоким.
Главные принципы — избегать чётких границ, не наносить сухие тени без базы и не перегружать макияж. При выразительном акценте на глазах кожа должна выглядеть свежей, а губы — максимально естественными.
Мягкая дымка подходит для повседневных образов и подчёркивает естественность взгляда. Карандашная техника визуально выделяет глаза и подходит для вечерних выходов. Градиент создаёт художественный эффект и позволяет играть с насыщенностью цвета. Каждый вариант по-своему раскрывает оттенок: дымка делает тени деликатными, линейная техника — графичной, а градиент — динамичной, сообщает Grazia.
Холодные тона — аквамарин, серебристый, небесный — подчёркивают сезонную палитру и хорошо сочетаются с зимним освещением.
Да, при лёгкой растушёвке они выглядят деликатно и естественно.
Используйте подложку из кремовых теней или цветной карандаш — это делает оттенок ярче и стабильнее.
