Мария Круглова

Пять новогодних образов для фурора: выглядите в разы дороже, чем позволяет ваш реальный бюджет

Комфорт и натуральные материалы выделены как тренд 2026 года — ND+
Моя семья » Красота и стиль

Последние недели декабря часто превращаются в бесконечную череду праздников, и выбор наряда становится задачей не менее сложной, чем планирование самой вечеринки. При этом вовсе не обязательно покупать новый гардероб — достаточно нескольких продуманных сочетаний. Пять универсальных образов помогут создать эффектный праздничный стиль без суеты, сообщает ND+.

Вечерний образ в чёрном платье
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Вечерний образ в чёрном платье

Образы, которые создают настроение

Элегантные ткани, комфортный крой и акцентные детали — именно они формируют образы, уместные на любых мероприятиях. Правильно подобранные вещи позволяют выглядеть выразительно, опираясь на уже имеющийся гардероб. Главная идея — использовать фактуры, которые работают в вечернем освещении, и силуэты, подчеркивающие фигуру — особенно если учитывать цвета новогоднего образа, которые задают настроение сезону.

Первый беспроигрышный вариант — легкий крой с прозрачностью. Шифоновая блузка смягчает классическую формальность, а брюки с высокой талией визуально вытягивают силуэт. Чтобы образ звучал празднично, подходят лодочки с ярким металлическим акцентом.

Для дневных мероприятий актуальна эстетика сдержанной роскоши: нейтральная палитра, свободная хлопковая рубашка и белые шорты создают чистый и современный силуэт. Такой подход ценит простоту и timeless-вещи.

Элегантность атласа и современная романтика

Платье-комбинация из матового атласа остаётся надёжной основой праздничного стиля. Его минимализм позволяет сделать акцент на аксессуарах — сумка с необычной фактурой добавляет образу глубины и современного настроения. Такой вариант особенно удобен для событий, где важна лёгкость и выразительность.

Романтичные мотивы остаются востребованными, но приобретают новое прочтение. Белый кружевной комплект с укороченным топом и многослойной юбкой выглядит свежо и нежно. Аксессуары играют ключевую роль: сумочка необычной формы делает ансамбль запоминающимся и подчёркивает индивидуальность.

Завершает подборку образ на одно плечо — черное макси-платье с воротником-халтером. Атласное трикотажное полотно мягко повторяет линии фигуры и выглядит особенно эффектно при вечернем освещении. Для новогодней ночи подходят варианты не только в тёмной гамме, но и в металлических оттенках или светлой классике — идеи, близкие к рекомендациям для новогоднего корпоратива.

Сравнение праздничных образов

Легкий прозрачный верх создаёт изысканную графику и подходит для вечерних встреч. Сдержанная роскошь работает для дневных мероприятий и семейных праздников. Атласная комбинация универсальна и легко адаптируется под аксессуары. Кружевной комплект вызывает ассоциации с мягкой романтикой. Платье на одно плечо — выбор для тех, кто предпочитает эффектный минимализм. Каждый из образов требует минимальных усилий, но даёт яркий результат.

Советы по созданию праздничного образа

  • Выбирайте фактуры, которые отражают свет: атлас, шифон, трикотаж с мягким блеском.
  • Делайте ставку на один яркий элемент — аксессуар, обувь или фактуру.
  • Учитывайте формат мероприятия: дневные события требуют более спокойной палитры.
  • Адаптируйте образы под погоду — накидки, полупальто и жакеты легко завершают look.
  • Следите за посадкой: комфортный крой делает образ уверенным и естественным.

Популярные вопросы

Как выглядеть элегантно на предновогоднем событии

Современная элегантность строится на качественных тканях и комфортных силуэтах. Натуральные волокна и изысканные смеси делают образ более выразительным.

Какой образ подойдет для Рождества

Идеальный вариант сочетает уют и праздничность: миди-платья из шелка или брюки в теплой палитре с аккуратными кроссовками или мягкими балетками.

Можно ли собрать праздничный образ из базовых вещей

Да, достаточно акцентного аксессуара, интересной фактуры или яркого элемента, чтобы привычные вещи заиграли по-новому.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
