Спортивные брюки могут выглядеть как с подиума: достаточно одного тренда, чтобы образ заиграл

Спортивные брюки давно перестали быть одеждой исключительно для тренировок, а зимой многие используют их в повседневных образах. Но расслабленный крой иногда делает комплект слишком простым, особенно если хочется выглядеть элегантно. Зимние тренды подсказывают решение, позволяющее сочетать комфорт и утончённость.
Зимние коллекции всё чаще демонстрируют джоггеры как полноценный элемент базового гардероба. Они удобны в поездках, подходят для выездов на природу, помогают создать расслабленный городской образ и легко адаптируются к разным стилям. Многие инфлюенсеры и дизайнеры отмечают, что главный секрет элегантности в спортивных брюках — правильный выбор верхней одежды и аксессуаров.
Тёплая фактура, плотный трикотаж и нейтральные цвета помогают сделать джоггеры универсальными. Зимой особенно актуально сочетание мягких материалов со структурированными вещами, создающими баланс между комфортом и выразительностью.
Самым эффектным дополнением к спортивным брюкам становится шуба из искусственного меха. Такой верх привлекает внимание и моментально придаёт образу статусность. Благодаря объёму и текстуре даже простые модели джоггеров начинают выглядеть более собранно.
Подобный вариант подходит тем, кто хочет создать образ в духе зимнего стритстайла: спортивные брюки, тёплый джемпер, устойчивые ботильоны и длинная шуба формируют гармоничный комплект. При этом укороченные модели шуб отлично работают на контрасте, добавляя лёгкость и создавая акцент на линии талии.
Если шуба кажется слишком выразительной, зимой легко обойтись пальто с меховой оторочкой. Мех на воротнике или манжетах делает образ более женственным и создаёт акцент на верхней части силуэта. Такой вариант хорошо подходит для городской среды и позволяет сочетать спортивные брюки с классической обувью, включая ботильоны или сапоги на устойчивом каблуке.
Тёплое пальто создаёт вертикальную линию, визуально вытягивает силуэт и помогает уравновесить объём спортивных брюк. Благодаря этому комплект становится аккуратным, несмотря на расслабленный крой джоггеров.
Меховые манишки стали одним из популярных аксессуаров зимы. Это идеальный вариант, когда хочется добавить образу выразительности, не перегружая его. Манишка легко надевается поверх базового свитера или утеплённой кофтӗ, создавая эффект многослойности.
Сочетание спортивных брюк и мехового аксессуара создаёт стильный контраст. Чтобы образ выглядел цельным, манишку можно дополнить поясом — он структурирует верх и делает комплект более собранным.
Для тех, кто выбирает между шубой, пальто и манишкой, полезно сравнить их особенности.
Каждый из этих элементов по-своему работает со спортивным стилем и позволяет подчеркнуть индивидуальность, сообщает the Symbol.
Да, если выбрать утеплённые модели или носить их со слоями термобелья.
Да, особенно если комплект дополнен меховым пальто или аккуратным пальто.
Молочный, серый, шоколадный, чёрный и приглушённые пастельные оттенки.
