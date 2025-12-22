Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Зима больше не серый сезон: четыре вещи, которые превращают обычный образ в модный манифест

Пушистые сумки делают простой образ модным и заметным
Красота и стиль

Зимой гардероб часто сводится к практичности, а стиль незаметно уходит на второй план. Но холодный сезон вовсе не означает однообразие и скучные образы. Достаточно нескольких выразительных деталей, чтобы повседневный наряд заиграл иначе.

Стильная девушка в шерстяной куртке
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Стильная девушка в шерстяной куртке

Почему зимой важно думать о деталях

Морозы и серые дни легко подталкивают к универсальным решениям — пуховик, теплый свитер, удобная обувь. Такой набор работает, но быстро превращается в модную рутину. Между тем уличная мода крупных городов показывает: даже в холода образ можно сделать выразительным без сложных комбинаций.

Секрет — в акцентах. Всего несколько вещей способны добавить индивидуальности, не жертвуя комфортом. Они легко вписываются в базовый гардероб и не требуют полной его перестройки.

Афганское пальто — характер вместо стандарта

Афганское пальто давно перестало быть экзотикой, но по-прежнему выглядит небанально. Его отличают меховая или искусственная отделка на воротнике, манжетах и планке, а также расслабленный силуэт. Эта вещь ассоциируется с бохо-эстетикой и свободой самовыражения, а в массовой культуре часто фигурирует как "пальто Пенни Лейн".

Несмотря на визуальную легкость, такое пальто вполне подходит для зимы. В сочетании с плотным свитером с высоким горлом, шарфом и утепленными брюками оно создает баланс между уютом и стилем. Это альтернатива привычному пуховику для тех, кто хочет выглядеть менее предсказуемо.

Узкий яркий шарф как модный штрих

Когда сильных морозов нет, громоздкий шарф становится избыточным. В такие дни на первый план выходит узкий шарф — с принтом, необычной фактурой или насыщенным цветом. Его задача не столько греть, сколько расставлять акценты.

Такой аксессуар отлично работает с лаконичными пальто, куртками и даже трикотажными комплектами. Он добавляет образу динамику и ощущение продуманности, особенно если остальная одежда выполнена в спокойной гамме.

Пушистая сумка — уют, который всегда с собой

Зимой даже аксессуары могут "работать" на ощущение тепла. Сумки из искусственного меха или с ворсистой текстурой становятся не только функциональной деталью, но и эмоциональным акцентом. Они визуально смягчают образ и делают его более живым.

Пушистая сумка хорошо сочетается как с классическими пальто, так и с более расслабленными образами. Это простой способ добавить фактуру и избежать ощущения "плоского" наряда.

Анималистичный принт без риска

Анималистичные узоры давно вошли в разряд универсальных. Зимой особенно актуальны леопардовые, тигровые и природные мотивы в теплых оттенках. Они добавляют энергии и хорошо сочетаются с базовыми вещами — однотонными пальто, сапогами, трикотажем.

Использовать принт можно дозированно: в шарфе, сумке, обуви или верхней одежде. Даже небольшой элемент с таким рисунком способен оживить образ и сделать его запоминающимся. Об этом сообщает PETERBURG2.

Сравнение: базовый зимний гардероб и образы с акцентами

Классический зимний набор — пуховик, нейтральный шарф, строгая сумка — практичен, но часто выглядит одинаково. Добавление афганского пальто, яркого аксессуара или фактурной сумки сразу меняет восприятие образа. Он становится более индивидуальным, сохраняя тепло и комфорт.

Популярные вопросы о зимнем стиле

Как выбрать акцентную вещь для зимы?

Лучше отталкиваться от базового гардероба и добавлять одну выразительную деталь, а не несколько сразу.

Что практичнее — пальто или пуховик?

Пуховик выигрывает в экстремальный холод, но пальто позволяет создавать более стильные и вариативные образы.

Можно ли сочетать несколько акцентов?

Да, но важно, чтобы они перекликались по цвету или фактуре и не спорили между собой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
