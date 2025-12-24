Один слой меняет весь уход: средство-проводник, из-за отсутствия которого кожа теряет эффект кремов

Бустер усиливает действие кремов и сывороток — Marie Claire

В уходе за кожей всё чаще появляются продукты, которые не заменяют привычные средства, а усиливают их действие. Один из таких форматов — бустер для лица, о котором пока знают не все, хотя потенциал у него заметный. Это средство может сделать уход более точным и быстрым по результату.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Флакон с уходовым маслом

Бустер как усилитель ухода

Название "бустер" происходит от английского boost - "усиливать". Идея продукта проста: он помогает активным компонентам косметики работать эффективнее. Бустер повышает восприимчивость кожи к уходу, поддерживает оптимальный pH после очищения и ускоряет видимый эффект от кремов, масок и сывороток.

В отличие от базовых средств, бустер не используется "вместо", он встраивается в уже существующую рутину. Его задача — не создавать самостоятельный слой, а усиливать то, что наносится следом.

В чем разница между бустером, кремом и сывороткой

Ключевое отличие бустера — концентрация активных веществ. Она обычно выше, чем у кремов, и сопоставима или даже превышает показатели сывороток. При этом бустер чаще содержит липидную фазу, благодаря которой кожа дольше удерживает влагу после умывания.

Текстура у таких средств, как правило, лёгкая и быстро впитывающаяся. Бустер не утяжеляет уход и не создает ощущения пленки, что позволяет без проблем сочетать его с продуктами для увлажнения, включая средства с гиалуроновой кислотой.

Как правильно использовать бустер

Существует несколько рабочих схем применения. Самая распространённая — наносить бустер сразу после очищения и перед кремом. В этом случае он выполняет роль проводника, помогая активным компонентам проникать глубже.

Также допустимо добавлять несколько капель средства в крем, маску или лосьон. Такой способ удобен, если хочется усилить конкретный продукт, не меняя всю систему ухода. При нормальной или комбинированной коже бустер можно использовать и самостоятельно, но при сухости лучше чередовать его с кремом.

Как подобрать бустер под задачи кожи

Выбор зависит от того, какой эффект вы хотите получить.

Для увлажнения и комфорта подойдут формулы с гиалуроновой кислотой и аминокислотами.

Для выравнивания тона и придания сияния — средства с витамином C.

Для работы с первыми морщинами, акне и пигментацией используют бустеры с ретинолом.

Для восстановления и повышения упругости — продукты с аминокислотами и микроэлементами.

Важно учитывать, что активы могут усиливать действие друг друга. Например, сочетания на основе витамина C и ниацинамида требуют грамотного введения в уход, чтобы избежать раздражения.

Плюсы и минусы использования бустера

Бустер может заметно улучшить результат ухода, но у него есть свои особенности.

Плюсы:

усиливает действие привычных средств;

работает быстрее за счёт высокой концентрации активов;

легко комбинируется с кремами и сыворотками;

не утяжеляет кожу.

Минусы:

при неправильном подборе может вызвать раздражение;

требует внимания к составам других средств;

не всегда подходит для ежедневного соло-использования.

Советы шаг за шагом

Наносите бустер только на очищенную кожу. Используйте небольшое количество — 2-3 капли. Сочетайте его с кремом или сывороткой для усиления эффекта. При чувствительной коже начните с редкого применения.

Противопоказания и меры предосторожности

Органические бустеры обычно подходят большинству типов кожи. Однако продукты с высокой концентрацией активных веществ могут спровоцировать реакцию, если компоненты конфликтуют между собой. При склонности к воспалениям рекомендуется предварительный тест и постепенное введение средства в уход. Об этом сообщает Marie Claire.

Популярные вопросы о бустерах для лица

Можно ли использовать бустер каждый день?

Да, если состав мягкий и кожа хорошо реагирует.

Что эффективнее — бустер или сыворотка?

Это разные форматы, которые могут дополнять друг друга.

Подходит ли бустер чувствительной коже?

Подходит при правильном выборе состава и дозировки.