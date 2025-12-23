Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Сезон вечеринок стартовал: этот рождественский маникюр мгновенно включает праздничный режим

Французский маникюр с блёстками универсален в новогодние праздники — мастер Вуд
Моя семья » Красота и стиль

Праздничное время — это череда встреч, домашних вечеринок и уютных вечеров, которые приносят и радость, и легкую суету. В такие дни особенно хочется порадовать себя небольшими, но заметными деталями.

Новогодний маникюр
Фото: ru.freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодний маникюр

Один из самых простых и эффектных способов создать настроение — праздничный маникюр, который органично впишется и в повседневные планы, и в вечерние выходы.

Почему праздничный маникюр задает настроение

Маникюр давно стал частью образа, а не просто элементом ухода. В декабре он помогает добавить акцент даже к самым спокойным комплектам одежды. Небольшой блеск, аккуратный рисунок или сезонный оттенок сразу создают ощущение праздника и завершенности образа, сообщает греческий Vogue

В качестве основы чаще всего выбирают тёплые цвета: имбирный, коричный, карамельный, оттенки специй. Они выглядят уютно и хорошо сочетаются с зимними тканями и украшениями. Если не хочется перегружать образ, можно ограничиться одним акцентным ногтем или оформить только кончики — это сдержанный и стильный вариант.

Рождественские маникюры, которые стоит попробовать

  • Французский маникюр с цветными или мерцающими кончиками.

  • Нюдовая или молочная база с миниатюрными звездочками и точками.

  • Полоски в духе карамельных леденцов с легким блеском.

  • Хромированные элементы в виде полумесяцев или россыпи звезд.

  • Градиентный или омбре-френч в серебряных и золотых оттенках.

  • Маникюр с небольшими камнями или жемчужными акцентами у основания ногтя.

  • Глубокие винные, кофейные и шоколадные оттенки без сложного декора.

Эти варианты легко адаптировать под разный дресс-код — от офисного до вечернего.

Минимализм или акцент: что выбрать

Минималистичные дизайны — перламутровые покрытия, аккуратные ленты или единичные декоративные элементы — подойдут тем, кто ценит универсальность. Они не выглядят слишком нарядно и спокойно "переживают" все праздники. Более выразительные решения с блеском, контрастными цветами или графикой подойдут для вечеринок и торжественных ужинов.

"Мне очень нравится делать французский маникюр с блёстками, потому что он держится на протяжении всех праздников и не выглядит слишком праздничным", — говорит мастер маникюра Бекки Вуд.

Сравнение: минималистичный и акцентный праздничный маникюр

Минималистичный маникюр выигрывает за счет практичности и универсальности — он подходит к любому образу. Акцентный дизайн выглядит эффектнее и создает настроение, но требует более продуманного сочетания с одеждой и аксессуарами.

Советы по выбору праздничного маникюра

  1. Определите, сколько мероприятий вас ждёт, и какого они формата.

  2. Выберите базовый оттенок, который сочетается с зимним гардеробом.

  3. Решите, нужен ли яркий акцент или достаточно минималистичных деталей.

  4. Отдавайте предпочтение стойким покрытиям, чтобы маникюр продержался весь сезон.

Популярные вопросы о праздничном маникюре

Какие цвета лака лучше всего подходят для Рождества?

Чаще всего выбирают глубокие драгоценные оттенки, металлические цвета, винные и тёмные нейтральные тона.

Можно ли сделать рождественский маникюр, не перегружая образ?

Да, для этого подойдут нюдовые базы, аккуратный блеск и минималистичные узоры.

Что лучше выбрать: классику или необычный дизайн?

Классические варианты более универсальны, а необычные дизайны подойдут для отдельных праздничных выходов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы ногти красота маникюр
Новости Все >
Безопасное похудение ограничивает снижение веса до 3 кг в месяц — диетолог Мальцева
Курица Иезавель готовится на сковороде за 40 минут — Allrecipes
Набор веса у собак связан с особенностями организма — ветеринар Ирина Донник
Резкие перепады температуры вызывают опадение цветов у орхидей — Actualno
Давление и принуждение усиливают отрицание при алкоголизме — нарколог Бурцев
Длительная разлука ослабляет эмоциональную связь партнеров — психолог Леонова
Ежедневное употребление алкоголя в праздники повышает риск запоя — нарколог
Самостоятельный ремонт авто в мороз увеличил затраты — автоэксперт Бахарев
Снижение зрения после гриппа чаще связано с другой инфекцией — вирусолог Зверев
Экспорт нефти из России достиг рекордных значений за 30 месяцев — Bloomberg
Сейчас читают
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Садоводство, цветоводство
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Популярное
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи

Пожар в Нотр-Даме уничтожил часть собора, но открыл тайну, о которой не знали веками. Под руинами нашли технологии, не свойственные Средневековью.

Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Танкер Bella1 уходит от погони: команда показала США, что бандитизм не пройдет
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Морковь вырастает с кулак даже на бедной земле: три приёма, которые работают без удобрений
Морковь вырастает с кулак даже на бедной земле: три приёма, которые работают без удобрений
Последние материалы
Соседов не одобрил назначение Асти членом жюри в "Голосе"
Регион подключил бизнес к развитию Простоквашино — министр туризма Яковлев
Живые новогодние ели не являются источником иксодовых клещей — эксперт Шляпина
Регулярная уборка и контроль влажности помогают убрать запах в шкафу — thevoicemag
Антарктическая донная вода у мыса Дарнли может ослабнуть из-за таяния льда — Earth
Возрастные авто с высокой надежностью почти не теряют цену
Приседания укрепляют мышцы ног и улучшают осанку
Йогурт на ужин не обеспечивает баланс белков и жиров — диетолог Андреа Васкес
Потребление пива в Словакии упало вдвое за 30 лет
Наклон головы формирует асимметричную нагрузку на позвоночник — врач Смирнов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.