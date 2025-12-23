Сезон вечеринок стартовал: этот рождественский маникюр мгновенно включает праздничный режим

Праздничное время — это череда встреч, домашних вечеринок и уютных вечеров, которые приносят и радость, и легкую суету. В такие дни особенно хочется порадовать себя небольшими, но заметными деталями.
Один из самых простых и эффектных способов создать настроение — праздничный маникюр, который органично впишется и в повседневные планы, и в вечерние выходы.
Маникюр давно стал частью образа, а не просто элементом ухода. В декабре он помогает добавить акцент даже к самым спокойным комплектам одежды. Небольшой блеск, аккуратный рисунок или сезонный оттенок сразу создают ощущение праздника и завершенности образа, сообщает греческий Vogue
В качестве основы чаще всего выбирают тёплые цвета: имбирный, коричный, карамельный, оттенки специй. Они выглядят уютно и хорошо сочетаются с зимними тканями и украшениями. Если не хочется перегружать образ, можно ограничиться одним акцентным ногтем или оформить только кончики — это сдержанный и стильный вариант.
Французский маникюр с цветными или мерцающими кончиками.
Нюдовая или молочная база с миниатюрными звездочками и точками.
Полоски в духе карамельных леденцов с легким блеском.
Хромированные элементы в виде полумесяцев или россыпи звезд.
Градиентный или омбре-френч в серебряных и золотых оттенках.
Маникюр с небольшими камнями или жемчужными акцентами у основания ногтя.
Глубокие винные, кофейные и шоколадные оттенки без сложного декора.
Эти варианты легко адаптировать под разный дресс-код — от офисного до вечернего.
Минималистичные дизайны — перламутровые покрытия, аккуратные ленты или единичные декоративные элементы — подойдут тем, кто ценит универсальность. Они не выглядят слишком нарядно и спокойно "переживают" все праздники. Более выразительные решения с блеском, контрастными цветами или графикой подойдут для вечеринок и торжественных ужинов.
"Мне очень нравится делать французский маникюр с блёстками, потому что он держится на протяжении всех праздников и не выглядит слишком праздничным", — говорит мастер маникюра Бекки Вуд.
Минималистичный маникюр выигрывает за счет практичности и универсальности — он подходит к любому образу. Акцентный дизайн выглядит эффектнее и создает настроение, но требует более продуманного сочетания с одеждой и аксессуарами.
Определите, сколько мероприятий вас ждёт, и какого они формата.
Выберите базовый оттенок, который сочетается с зимним гардеробом.
Решите, нужен ли яркий акцент или достаточно минималистичных деталей.
Отдавайте предпочтение стойким покрытиям, чтобы маникюр продержался весь сезон.
Чаще всего выбирают глубокие драгоценные оттенки, металлические цвета, винные и тёмные нейтральные тона.
Да, для этого подойдут нюдовые базы, аккуратный блеск и минималистичные узоры.
Классические варианты более универсальны, а необычные дизайны подойдут для отдельных праздничных выходов.
