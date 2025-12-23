Организм не примет йогурт как алиби после застолья: альтернативы без игры в лёгкий перекус

Йогурт на ужин не обеспечивает баланс белков и жиров — диетолог Андреа Васкес

Фраза "я поужинаю йогуртом, потому что сегодня переел" давно стала почти привычной. Ее часто произносят после праздничных застолий или плотных семейных обедов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Йогурт с гранолой и фруктами

Но действительно ли такой ужин помогает не набрать вес и чувствовать себя лучше на следующий день?

Является ли йогурт полноценным ужином

Ужин, состоящий только из йогурта, нельзя назвать сбалансированным приёмом пищи. Диетологи сходятся во мнении, что такой вариант допустим лишь изредка и не должен становиться регулярной привычкой. Йогурт не способен заменить полноценный ужин, так как в нём недостаточно белка, клетчатки и полезных жиров, необходимых для насыщения и восстановления организма.

"Изредка употребление йогурта на ужин после обильной еды не вредит здоровью, если это не войдет в привычку", — поясняет фармацевт и диетолог Андреа Васкес.

Эксперты подчёркивают: важно оценивать рацион в целом. Если в течение дня были полноценные приёмы пищи, лёгкий ужин возможен, но он не должен вытеснять питательные продукты на постоянной основе, пишет Vogue.

Какой йогурт выбирать для вечернего приёма пищи

Если уж выбор пал на йогурт, значение имеет его состав. Специалисты не рекомендуют обезжиренные варианты, так как они хуже насыщают и теряют часть полезных свойств. Оптимальным выбором считаются натуральный йогурт с нормальной жирностью, греческий йогурт или кефир без сахара и подсластителей.

"Версии с высоким содержанием жира более подходят, потому что они содержат натуральные жиры и дают больше пользы, чем обезжиренный йогурт", — объясняет диетолог Лаура Парада.

С точки зрения калорий разница между вариантами не критична: обезжиренный йогурт содержит около 35-45 ккал на 100 г, а йогурт с жирностью — около 60-70 ккал. При этом жирный продукт насыщает лучше и помогает усваивать жирорастворимые витамины, такие как A, D и K.

Что добавить в йогурт, чтобы ужин стал полезнее

Если йогурт используется как лёгкий ужин или перекус, его можно сделать более сбалансированным. Добавки помогают увеличить содержание клетчатки, белка и полезных жиров. Для этого подойдут:

овсянка — источник сложных углеводов;

гранола без добавленного сахара;

фрукты, например гранат, черника или киви;

семена льна или чиа.

Можно ли вообще пропустить ужин

Если после сытного обеда вечером нет чувства голода, специалисты допускают отказ от ужина. При условии, что завтрак и обед были полноценными, организму может быть достаточно этих приёмов пищи.

"Если вы не голодны, нет необходимости есть только ради того, чтобы не ложиться спать с пустым желудком", — поясняет Лаура Парада.

Кроме того, такой подход может стать мягкой формой ночного поста продолжительностью около 12 часов, который помогает дать отдых пищеварительной системе и поддержать нормальную работу кишечника.

Что выбрать на ужин, если вы голодны

Если цель — снижение веса, но голод присутствует, йогурт не всегда лучший вариант. Эксперты советуют легкие, но полноценные блюда, которые дают чувство сытости без избытка калорий. Среди наиболее удачных решений — белая рыба с овощами, омлет с цукини, куриный овощной суп или крем-суп из овощей с добавлением яиц и оливкового масла.

Популярные вопросы о йогурте на ужин

Помогает ли йогурт на ужин похудеть?

Сам по себе йогурт не гарантирует снижение веса, важно общее качество рациона.

Какой йогурт лучше есть вечером?

Натуральный, без сахара, с нормальной жирностью или в виде кефира.

Что лучше: йогурт или лёгкий ужин с овощами?

При голоде полноценный лёгкий ужин будет более полезным и сытным.