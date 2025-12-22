Цвет спелого мандарина ворвался в моду: как влить яркие краски в гардероб и не переборщить

Яркий оранжевый доминирует на показах весна-лето 2026 — Vogue

В новом модном цикле один оттенок уверенно берет на себя роль акцента и настроения. Яркий оранжевый все чаще появляется в коллекциях и стритстайле, постепенно переходя из смелого эксперимента в универсальный инструмент гардероба. Он работает и зимой, и в теплый сезон, добавляя образам энергию и визуальную глубину. Об этом сообщает профильная fashion-пресса, в частности, греческий Vogue.

Фото: ru.freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в оранжевом

Почему оранжевый станет ключевым цветом 2026 года

Оранжевый давно ассоциируется с оптимизмом, движением и обновлением, и именно эти качества сейчас особенно востребованы в моде. Дизайнеры все чаще делают ставку на насыщенные оттенки, которые выделяются даже в минималистичных образах. Яркий оранжевый хорошо смотрится как в однотонных комплектах, так и в роли выразительного акцента, не требуя сложных сочетаний.

Этот цвет уверенно вписывается в сезонную смену гардероба: зимой он "оживляет" плотные ткани и спокойные палитры, а весной и летом поддерживает тренд на смелые, открытые оттенки. При этом оранжевый легко адаптируется под разные стили — от повседневного до вечернего.

Оранжевое платье как главный акцент образа

Платье насыщенного оранжевого цвета — один из самых эффектных способов поддержать тренд. Такие модели выглядят самодостаточно и не требуют сложных дополнений. В холодное время года актуальны варианты из трикотажа, жаккарда и других плотных материалов, а также ткани с мягкой фактурой, например, бархат или мохер.

Для более легких сезонов подойдут струящиеся силуэты, полупрозрачные детали и романтичные элементы. Важно уравновешивать яркость оттенка спокойными аксессуарами, чтобы образ выглядел гармонично.

Оранжевые брюки и юбки в повседневных и вечерних образах

Брюки или юбка в оранжевой гамме способны преобразить даже самый простой комплект. Они одинаково хорошо работают с базовыми футболками, рубашками и лаконичными жакетами. В повседневной моде это способ добавить цвета без перегруженности, а в вечерних образах — альтернатива привычным темным оттенкам.

Длина и фасон могут быть любыми: от строгих прямых брюк до атласных мини-юбок. Главное — соблюдать баланс и не смешивать слишком много активных цветов в одном комплекте.

Аксессуары и трикотаж: простой вход в тренд

Тем, кто не готов к ярким тотал-лукам, проще всего начать с аксессуаров. Сумки, перчатки, колготки или обувь в оранжевом цвете легко вписываются в базовый гардероб и делают образ актуальным. Для зимы особенно хорошо работают кожаные и плотные текстильные аксессуары.

Еще один универсальный вариант — оранжевый свитер или кофта. Такой элемент можно сочетать с джинсами, классическими брюками или использовать в образах в стиле колор-блок, который остается одним из самых заметных направлений сезона.

Как внедрить оранжевый цвет в гардероб

Начните с аксессуаров или трикотажа, если раньше избегали ярких оттенков. Выбирайте качественные ткани, чтобы цвет выглядел глубоко и благородно. Сочетайте оранжевый с нейтральной базой — белым, черным, серым. Используйте его как акцент, а не как единственный цвет в сложных образах.

Правильная дозировка оранжевого

Как выбрать оттенок оранжевого под свой тип внешности?

Лучше ориентироваться на насыщенность: теплые оттенки подходят большинству, а неоновые требуют аккуратности.

Сколько оранжевого должно быть в образе?

Для начала достаточно одного элемента — платья, брюк или аксессуара.

Что лучше выбрать в 2026 году: оранжевую одежду или аксессуары?

Аксессуары — более универсальный вариант, одежда подойдет тем, кто готов к смелым решениям.