Светлана Нерадовская

90-е вернулись не с музыкой, а с фактурой: главное оружие гламура работает без лишнего блеска

Бархатные брюки снова вошли в женскую моду в 2025-2026 — Vogue
Бархат снова заявляет о себе как главный материал для вечерних образов, и этот камбэк сложно не заметить. Мода уверенно оглядывается на 1990-е, переосмысливая эстетику гламура, свободы и дерзкого шика. Именно в этот период бархатные брюки стали символом ночной жизни, подиумного эпатажа и уверенности в себе. Об этом сообщает греческий Vogue.

Бархат
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бархат

Как 90-е сделали бархат культовым

Середина 1990-х стала поворотным моментом не только для технологий и поп-культуры, но и для индустрии моды. В 1995 году мир увидел Windows 95 и первую PlayStation, а Gucci — коллекции Тома Форда, которые навсегда изменили восприятие бренда. В осенне-зимнем сезоне 1996 года дизайнер сделал ставку на бархат: модели выходили на подиум с зачесанными назад волосами, акцентированной талией и в насыщенных бархатных образах.

"Показ стал современным эквивалентом случайной связи в Studio 54", — отмечается в материале Vogue.

Эта эстетика оказалась настолько востребованной, что продажи Gucci выросли почти на 90%, а сам бархат закрепился в статусе материала для вечеринок и вечернего выхода.

От подиума к красным дорожкам

Конец 1990-х и начало 2000-х невозможно представить без бархатных брюк и костюмов. Жан-Поль Готье экспериментировал с футуристичным кибернастроением в коллекции осень/зима 1995 года, а Джорджо Армани в 1998-м показал более сдержанные, драпированные бархатные комплекты. Знаменитости быстро подхватили тренд: Гвинет Пэлтроу и Сара Джессика Паркер появлялись в бархате на самых закрытых вечеринках, придавая образам почти готическую утонченность.

Интересно, что первые волны популярности бархатных брюк относятся еще к 1910-м годам. Тогда в моду вошли широкие и расклешенные модели, позже уступившие место более лаконичным силуэтам. Со временем бархат сочли устаревшим, но мода, как известно, циклична.

Современное возвращение и новые интерпретации

Сегодня бархатные брюки снова появляются в коллекциях культовых домов моды — от Celine до Saint Laurent. Дизайнеры предлагают разные фасоны: прямые, слегка расклешенные, с высокой посадкой или мягко облегающие.

Такой элемент гардероба легко вписывается в вечерний стиль и сочетается с туфлями на высоком каблуке, объемными блейзерами, клатчами и выразительными украшениями. Бархат добавляет глубину цвету и делает даже минималистичный образ визуально богаче.

Сравнение бархатных брюк и классических вечерних моделей

Бархатные брюки выигрывают за счет фактуры: материал отражает свет и создает эффект "дорогого" образа. В отличие от атласных или костюмных вариантов, они выглядят менее формально, но при этом более выразительно. Классические брюки подойдут для строгих мероприятий, тогда как бархат лучше работает в формате вечеринки, коктейльного выхода или модного ужина.

Плюсы и минусы бархатных брюк

Бархат — эффектный, но требовательный материал. Он задает настроение образу и сразу привлекает внимание.

  • Плюсы: визуальная глубина цвета, ассоциация с вечерним гламуром, универсальность для праздничного гардероба.
  • Минусы: материал чувствителен к уходу, может подчеркивать складки и требует аккуратного подбора верха и обуви.

Советы по выбору бархатных брюк

  1. Определите формат мероприятия и желаемый силуэт.

  2. Выбирайте плотный бархат, который держит форму.

  3. Обратите внимание на посадку и длину — особенно если планируете носить с каблуками.

  4. Сочетайте с нейтральным верхом, чтобы не перегрузить образ.

Популярные вопросы о бархатных брюках

Как выбрать бархатные брюки для вечернего выхода?

Лучше отдавать предпочтение темным оттенкам и лаконичному крою без лишнего декора.

Сколько стоят качественные бархатные брюки?

Цена зависит от бренда и состава ткани, но в среднем они сопоставимы с другими вечерними моделями из премиальных материалов.

Что лучше: бархатные брюки или платье для вечеринки?

Брюки дают больше свободы в стилизации и подходят тем, кто хочет выглядеть эффектно, но не слишком формально.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
