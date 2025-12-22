90-е вернулись не с музыкой, а с фактурой: главное оружие гламура работает без лишнего блеска

Бархат снова заявляет о себе как главный материал для вечерних образов, и этот камбэк сложно не заметить. Мода уверенно оглядывается на 1990-е, переосмысливая эстетику гламура, свободы и дерзкого шика. Именно в этот период бархатные брюки стали символом ночной жизни, подиумного эпатажа и уверенности в себе. Об этом сообщает греческий Vogue.
Середина 1990-х стала поворотным моментом не только для технологий и поп-культуры, но и для индустрии моды. В 1995 году мир увидел Windows 95 и первую PlayStation, а Gucci — коллекции Тома Форда, которые навсегда изменили восприятие бренда. В осенне-зимнем сезоне 1996 года дизайнер сделал ставку на бархат: модели выходили на подиум с зачесанными назад волосами, акцентированной талией и в насыщенных бархатных образах.
"Показ стал современным эквивалентом случайной связи в Studio 54", — отмечается в материале Vogue.
Эта эстетика оказалась настолько востребованной, что продажи Gucci выросли почти на 90%, а сам бархат закрепился в статусе материала для вечеринок и вечернего выхода.
Конец 1990-х и начало 2000-х невозможно представить без бархатных брюк и костюмов. Жан-Поль Готье экспериментировал с футуристичным кибернастроением в коллекции осень/зима 1995 года, а Джорджо Армани в 1998-м показал более сдержанные, драпированные бархатные комплекты. Знаменитости быстро подхватили тренд: Гвинет Пэлтроу и Сара Джессика Паркер появлялись в бархате на самых закрытых вечеринках, придавая образам почти готическую утонченность.
Интересно, что первые волны популярности бархатных брюк относятся еще к 1910-м годам. Тогда в моду вошли широкие и расклешенные модели, позже уступившие место более лаконичным силуэтам. Со временем бархат сочли устаревшим, но мода, как известно, циклична.
Сегодня бархатные брюки снова появляются в коллекциях культовых домов моды — от Celine до Saint Laurent. Дизайнеры предлагают разные фасоны: прямые, слегка расклешенные, с высокой посадкой или мягко облегающие.
Такой элемент гардероба легко вписывается в вечерний стиль и сочетается с туфлями на высоком каблуке, объемными блейзерами, клатчами и выразительными украшениями. Бархат добавляет глубину цвету и делает даже минималистичный образ визуально богаче.
Бархатные брюки выигрывают за счет фактуры: материал отражает свет и создает эффект "дорогого" образа. В отличие от атласных или костюмных вариантов, они выглядят менее формально, но при этом более выразительно. Классические брюки подойдут для строгих мероприятий, тогда как бархат лучше работает в формате вечеринки, коктейльного выхода или модного ужина.
Бархат — эффектный, но требовательный материал. Он задает настроение образу и сразу привлекает внимание.
Определите формат мероприятия и желаемый силуэт.
Выбирайте плотный бархат, который держит форму.
Обратите внимание на посадку и длину — особенно если планируете носить с каблуками.
Сочетайте с нейтральным верхом, чтобы не перегрузить образ.
Лучше отдавать предпочтение темным оттенкам и лаконичному крою без лишнего декора.
Цена зависит от бренда и состава ткани, но в среднем они сопоставимы с другими вечерними моделями из премиальных материалов.
Брюки дают больше свободы в стилизации и подходят тем, кто хочет выглядеть эффектно, но не слишком формально.
