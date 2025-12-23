Эти сапоги носят не ради трендов: зимние модели, которые выглядят дорого и служат годами

Ботфорты стали главным трендом зимы 2025–2026

Женские сапоги зимой перестали быть компромиссом между красотой и удобством. В сезоне 2025-2026 дизайнеры предлагают решения, которые работают и в городе, и в реальной погоде. Выбор стал шире, а правила — мягче: стиль теперь подстраивается под образ жизни, а не наоборот.

Фото: Анна Маляева is licensed under Public domain Девушка в сапогах на улице

Как выбрать сапоги на зиму

Зимняя обувь — это инвестиция минимум на один сезон, а чаще на несколько лет. Поэтому важно учитывать не только тренды, но и собственный ритм.

Если зима проходит в режиме "офис — встречи — прогулки", лучше выбирать устойчивую пару с утеплителем и нескользкой подошвой. Для тех, кто большую часть времени проводит в помещении, подойдут более изящные модели, но с защитой от влаги. Сапоги должны легко сочетаться с пальто, пуховиком и базовым гардеробом — иначе они так и останутся у двери.

Климат тоже играет роль. В снежных и влажных регионах практичнее кожа или нубук с рельефной подошвой и шерстяной подкладкой. В сухую морозную зиму можно позволить себе замшу. А если слякоть не отпускает до весны, выручат дутики и современные резиновые модели.

Какие сапоги в моде зимой 2025-2026

Ботфорты и высокие модели

Сапоги выше колена снова в центре внимания, но теперь без агрессии. Гладкая кожа, замша и нейтральные оттенки делают их универсальными. Такие модели легко вписываются в образы с миди-платьями, длинными пиджаками и объемными свитерами. Особенно актуальны сочетания, где длина юбки и сапог выстраивает вытянутый силуэт.

Сапоги-трубы и классика

Прямое голенище и лаконичный дизайн — выбор для тех, кто ценит спокойную моду. Такие сапоги хорошо смотрятся с пальто, пуховиками и даже с заправленными джинсами. Они не перетягивают внимание на себя и работают как основа гардероба.

Сапоги-чулки и жокейские модели

Облегающие сапоги визуально вытягивают ногу и подходят для более элегантных образов. Жокейские варианты, наоборот, добавляют строгости и универсальности. Обе категории объединяет одно — отсутствие лишнего декора и ставка на форму. Об этом сообщает Халва Медиа.

Сборчатые сапоги и ботинки

Свободное голенище и мягкие складки возвращают обуви расслабленный характер. Такие модели добавляют образу динамики и хорошо сочетаются с платьями и трикотажем. Не случайно сапоги со складками снова обсуждаются как самостоятельный тренд — их возвращение подробно разбирается в материале сапоги-слаучи снова в моде.

Модные детали и тенденции

В сезоне 2025-2026 на первый план выходят узкий, но не агрессивный мыс, устойчивый каблук kitten heel и блок-каблук. Высокие шпильки уступают место удобству. Цветовая палитра строится вокруг шоколадных, бордовых и кремовых оттенков. Минимализм проявляется и в фурнитуре — максимум аккуратная строчка или тонкий ремешок.

Плюсы и минусы модных зимних сапог

Современные модели зимней обуви стараются сочетать эстетику и практичность. Однако у трендовых сапог есть как сильные стороны, так и ограничения, которые важно учитывать при покупке.

Плюсы:

универсальный дизайн, который легко вписывается в городской и повседневный гардероб;

удобная посадка и устойчивые подошвы, подходящие для длительных прогулок;

актуальные формы и нейтральные оттенки, позволяющие носить пару несколько сезонов;

разнообразие моделей — от элегантных до функциональных для сложной погоды.

Минусы:

светлые цвета и замша требуют более тщательного ухода в зимний период;

ультрамодные формы и детали могут быстрее выйти из тренда;

С чем носить сапоги зимой 2025-2026

Высокие сапоги хорошо работают с юбками-миди, широкими брюками и пальто прямого кроя. Ботильоны и челси подходят для городских образов с джинсами и короткими куртками. Дутики и угги остаются вариантом для выходных и активного отдыха, когда комфорт важнее всего.

Популярные вопросы о модных сапогах 2025-2026

Как выбрать универсальные сапоги на зиму?

Ищите модели без лишнего декора, в базовых цветах и с устойчивой подошвой.

Что лучше — ботфорты или сапоги-трубы?

Ботфорты эффектнее, сапоги-трубы практичнее для повседневных образов.

Сколько стоит актуальная пара?

Цены варьируются в зависимости от материалов и бренда, но в среднем комфортная модель находится в среднем сегменте.