Эти сапоги носят не ради трендов: зимние модели, которые выглядят дорого и служат годами

Женские сапоги зимой перестали быть компромиссом между красотой и удобством. В сезоне 2025-2026 дизайнеры предлагают решения, которые работают и в городе, и в реальной погоде. Выбор стал шире, а правила — мягче: стиль теперь подстраивается под образ жизни, а не наоборот.
Зимняя обувь — это инвестиция минимум на один сезон, а чаще на несколько лет. Поэтому важно учитывать не только тренды, но и собственный ритм.
Если зима проходит в режиме "офис — встречи — прогулки", лучше выбирать устойчивую пару с утеплителем и нескользкой подошвой. Для тех, кто большую часть времени проводит в помещении, подойдут более изящные модели, но с защитой от влаги. Сапоги должны легко сочетаться с пальто, пуховиком и базовым гардеробом — иначе они так и останутся у двери.
Климат тоже играет роль. В снежных и влажных регионах практичнее кожа или нубук с рельефной подошвой и шерстяной подкладкой. В сухую морозную зиму можно позволить себе замшу. А если слякоть не отпускает до весны, выручат дутики и современные резиновые модели.
Сапоги выше колена снова в центре внимания, но теперь без агрессии. Гладкая кожа, замша и нейтральные оттенки делают их универсальными. Такие модели легко вписываются в образы с миди-платьями, длинными пиджаками и объемными свитерами. Особенно актуальны сочетания, где длина юбки и сапог выстраивает вытянутый силуэт.
Прямое голенище и лаконичный дизайн — выбор для тех, кто ценит спокойную моду. Такие сапоги хорошо смотрятся с пальто, пуховиками и даже с заправленными джинсами. Они не перетягивают внимание на себя и работают как основа гардероба.
Облегающие сапоги визуально вытягивают ногу и подходят для более элегантных образов. Жокейские варианты, наоборот, добавляют строгости и универсальности. Обе категории объединяет одно — отсутствие лишнего декора и ставка на форму. Об этом сообщает Халва Медиа.
Свободное голенище и мягкие складки возвращают обуви расслабленный характер. Такие модели добавляют образу динамики и хорошо сочетаются с платьями и трикотажем. Не случайно сапоги со складками снова обсуждаются как самостоятельный тренд — их возвращение подробно разбирается в материале сапоги-слаучи снова в моде.
В сезоне 2025-2026 на первый план выходят узкий, но не агрессивный мыс, устойчивый каблук kitten heel и блок-каблук. Высокие шпильки уступают место удобству. Цветовая палитра строится вокруг шоколадных, бордовых и кремовых оттенков. Минимализм проявляется и в фурнитуре — максимум аккуратная строчка или тонкий ремешок.
Современные модели зимней обуви стараются сочетать эстетику и практичность. Однако у трендовых сапог есть как сильные стороны, так и ограничения, которые важно учитывать при покупке.
Плюсы:
Минусы:
Высокие сапоги хорошо работают с юбками-миди, широкими брюками и пальто прямого кроя. Ботильоны и челси подходят для городских образов с джинсами и короткими куртками. Дутики и угги остаются вариантом для выходных и активного отдыха, когда комфорт важнее всего.
Ищите модели без лишнего декора, в базовых цветах и с устойчивой подошвой.
Ботфорты эффектнее, сапоги-трубы практичнее для повседневных образов.
Цены варьируются в зависимости от материалов и бренда, но в среднем комфортная модель находится в среднем сегменте.
