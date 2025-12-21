Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Поры исчезают за 10 минут: бьюти-трюк с пудрой, который меняет кожу до неузнаваемости

Техника бейкинга выравнивает тон и снижает жирный блеск кожи
Техника бейкинга давно перестала быть секретом визажистов, но вокруг неё до сих пор много мифов. Одни считают её спасением для проблемной кожи, другие — рискованным экспериментом с пудрой. Всё решает контекст: где, как и для чего применяется этот приём. Об этом сообщает дзен-канал "Креативный кот".

Девушка увлажняет кожу
Фото: https://i.pinimg.com/originals/72/78/0a/72780ab6906b71ef59adaf24314de6b3.jpg
Девушка увлажняет кожу

Что такое бейкинг и зачем он нужен

Бейкинг — это приём в макияже, при котором готовый тон "фиксируют" плотным слоем рассыпчатой пудры. Косметика наносится на определённые зоны и остаётся на коже несколько минут. За это время тепло лица помогает пудре впитаться, сгладить рельеф и убрать излишки кожного сала.
В результате кожа выглядит более ровной, поры визуально уменьшаются, а макияж становится заметно стойче. Именно поэтому технику часто используют для фотосессий, сценических образов и вечернего макияжа, где важна безупречная текстура кожи и устойчивость к свету софитов.

Почему бейкинг даёт эффект "стёртых пор"

Главный секрет метода — сочетание кремовых текстур и сухой фиксации. Тональный крем и консилер заполняют микрорельеф кожи, а пудра закрепляет результат, не давая продуктам смещаться в течение дня.
Особенно хорошо бейкинг работает на комбинированной и жирной коже, где макияж часто "плывёт". При аккуратном нанесении лицо приобретает ровный, почти фарфоровый вид, который на камере выглядит аккуратнее, чем при обычном матировании.

Как правильно делать бейкинг пошагово

Перед началом важно подготовить кожу: очищение, увлажняющий крем и при необходимости база под макияж. Это снижает риск сухости и подчёркнутых морщин.

  1. Выровняйте тон лица с помощью тонального крема, консилера и лёгкого контуринга.
  2. Возьмите слегка влажный спонж, которым наносили тон, и наберите рассыпчатую пудру.
  3. Прихлопывающими движениями нанесите плотный слой пудры на зоны под глазами, скулы, лоб и подбородок.
  4. Оставьте средство на коже на 5-10 минут, не растушёвывая.
  5. Мягкой пушистой кистью аккуратно смахните излишки.

После этого макияж выглядит более собранным, а кожа — гладкой и матовой, без жирного блеска даже при активной мимике.

Когда бейкинг уместен, а когда нет

Этот способ не предназначен для повседневного макияжа. Плотный слой косметики может перегружать кожу и подчёркивать сухость или текстуру.
Зато для съёмок, праздников и мероприятий бейкинг становится надёжным инструментом. Он помогает сохранить свежий вид лица даже при ярком освещении и долгом вечере, когда обычная пудра уже не справляется.

Сравнение: бейкинг и обычное припудривание

Обычное нанесение пудры даёт лёгкий матирующий эффект и подходит для ежедневного макияжа. Оно не меняет структуру покрытия и не фиксирует кремовые продукты полностью.
Бейкинг же работает глубже: он буквально "запечатывает" тон, визуально выравнивает кожу и продлевает стойкость макияжа. Именно поэтому этот приём часто используют там, где важен эффект гладкого лица без фильтров и ретуши, а ошибки в макияже становятся особенно заметны — как и в случае, когда макияж может визуально прибавлять возраст из-за неправильных техник ошибки в макияже.

Плюсы и минусы техники бейкинга

Метод имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать заранее.

К плюсам относят заметное сглаживание пор, высокую стойкость макияжа и аккуратный тон без блеска.
Среди минусов — риск пересушить кожу, подчеркнуть морщинки и создать слишком плотное покрытие при неправильной подготовке или избытке пудры. Особенно это актуально для кожи, которой не хватает регулярного и продуманного ухода уход за кожей.

Популярные вопросы о бейкинге

Подходит ли бейкинг для жирной кожи?

Да, особенно для комбинированной и жирной кожи, но только при хорошем увлажнении перед макияжем.

Можно ли делать бейкинг каждый день?

Нет, для повседневного образа лучше выбирать лёгкие BB-кремы и минимальное количество пудры.

Какая пудра лучше для бейкинга?

Чаще всего используют рассыпчатую прозрачную пудру с мелким помолом, которая не оставляет белых пятен и не утяжеляет макияж.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
