Светлана Нерадовская

Чёрное пальто уходит на паузу: этот роскошный цвет становится новой зимней классикой

Пальто верблюжьего цвета вошло в базовый зимний гардероб 2025-26 — InStyle
Иногда даже самая безупречная классика начинает казаться слишком предсказуемой — особенно если всю зиму вы носите одно и то же чёрное пальто. В такие моменты на сцену выходит верблюжий оттенок: тёплый, нейтральный и при этом заметный.

Девушка на улице зимой
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under publik domain
Девушка на улице зимой

Он легко вписывается в эстетику "тихой роскоши", делает образ дороже на вид и подходит и для офиса, и для прогулок. Об этом сообщает модный раздел тематического греческого издания InStyle.

Почему пальто верблюжьего цвета стоит попробовать вместо чёрного

Верблюжий оттенок работает как "мягкий нейтрал": он не спорит с другими цветами, но добавляет тепла и глубины образу. Такое пальто легко собирает капсульный гардероб — с джинсами, костюмами, платьями и трикотажем. При этом оно выглядит более "живым", чем базовый чёрный вариант, и чаще подчёркивает свежесть лица за счёт тёплого подтона.

Чтобы покупка действительно стала удачной инвестицией, важно выбрать фасон и ткань: качественное полотно держит форму, хорошо драпируется и не теряет вид после сезона активной носки.

Пять моделей, которые работают весь сезон

Классическое прямое пальто

Это фундамент зимнего гардероба. Особенно актуален строгий силуэт до колена с выраженной линией плеч — он хорошо смотрится в многослойных образах, например поверх белой рубашки, джемпера или водолазки. Такой фасон уверенно сочетается с тёмными джинсами, классическими брюками и обувью на плоском ходу. Главный критерий — ткань, которая не "провисает" и держит чистую линию.

Свободный крой и непринуждённый стиль

Оверсайз в верблюжьем оттенке даёт тот самый эффект современной расслабленности: будто образ продуман, но без усилий. Это отличный вариант на каждый день, особенно если вы любите кроссовки, массивные ботинки и многослойность. Секрет удачного оверсайза — правильные пропорции: плечи должны сидеть уверенно, а длина не "съедать" рост.

Пальто с поясом

Вариант с запахом или классическое пальто с поясом помогает подчеркнуть талию и добавить образу собранности. Это особенно выручает вечером или в ситуациях, где хочется выглядеть более нарядно, но не уходить в "слишком официально". Пояс делает силуэт женственнее, а верблюжий цвет сохраняет спокойную, дорогую подачу.

Верблюжий тренч

Тренч в этом оттенке — идеальная вещь на стыке осени и зимы, а также на дни, когда тяжёлое пальто кажется избыточным. Он освежает любой комплект, добавляет структуру и хорошо работает с офисным гардеробом. Важно выбирать модель, которая держит форму и не выглядит слишком тонкой для прохладной погоды.

Роскошные материалы

Здесь решает состав и качество полотна. Если бюджет позволяет, стоит смотреть в сторону мериносовой шерсти, смесей с кашемиром или изделий из верблюжьей шерсти. Хороший материал даёт красивую драпировку, сохраняет вид и действительно греет. Даже самый удачный фасон не спасёт пальто, если ткань быстро скатывается или теряет форму.

Сравнение: верблюжье пальто и чёрное

Чёрное пальто — универсальная база и более "строгое" по настроению. Верблюжий оттенок тоже легко сочетается с большинством цветов, но делает образ мягче и визуально дороже, особенно в дневных комплектах. Если чёрный часто уводит стиль в минимализм и графичность, то верблюжий чаще поддерживает эстетику спокойной элегантности и "умного" повседневного стиля.

Плюсы и минусы верблюжьего пальто

Такое пальто может стать главной вещью сезона, но нюансы у него есть.

Преимущества:

  • универсальный нейтральный оттенок, который "собирает" гардероб;
  • эффект более дорогого и мягкого образа;
  • хорошо сочетается и с деловым стилем, и с casual.

Недостатки:

  • светлые оттенки могут требовать более аккуратной носки;
  • качество ткани критично: дешёвый материал заметнее;
  • важно подобрать свой подтон, чтобы цвет не "гасил" лицо.

Советы шаг за шагом, как носить верблюжье пальто, чтобы оно выглядело дорого

  1. Делайте ставку на контраст: тёмные джинсы, чёрные ботинки, графичные аксессуары.

  2. Добавляйте "чистые" базовые оттенки: белый, молочный, шоколадный, серый.

  3. Играйте фактурами: кожа, плотный трикотаж, шерсть, замша.

  4. Держите аксессуары минималистичными: компактная сумка и лаконичные украшения.

Популярные вопросы о пальто верблюжьего цвета

Как выбрать оттенок верблюжьего пальто?

Ориентируйтесь на тон кожи: кому-то идут более тёплые карамельные варианты, кому-то — нейтрально-бежевые без рыжины.

С чем лучше всего сочетать такое пальто зимой?

С тёмным денимом, шерстяными брюками, трикотажными платьями, кожаными брюками, а также с деловыми костюмами.

Что практичнее — тренч или плотное шерстяное пальто?

Тренч удобнее в межсезонье и мягкой зиме, а плотное шерстяное пальто лучше для стабильного холода и ветра.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
