Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Платье идеальное, а образ разваливается: три невидимые ошибки, которые портят новогоднюю ночь

Телесные колготки могут подчёркивать несовершенства кожи
Моя семья » Красота и стиль

В новогоднюю ночь хочется выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно. Но даже самый продуманный наряд может подвести из-за мелочей, на которые мы часто не обращаем внимания. Именно они способны испортить настроение и лишить образ той самой праздничной магии.

Девушка в платье и в туфлях
Фото: Анна Маляева is licensed under Public domain
Девушка в платье и в туфлях

Ошибка № 1: неудачные колготки

Даже идеальное платье теряет эффект, если под ним — колготки с дешёвым блеском или странным оттенком. Такие модели выглядят искусственно, подчёркивают несовершенства кожи и перетягивают внимание на себя. Особенно коварны "телесные" варианты, которые на деле уходят в желтизну или оранжевый подтон. Гораздо надежнее выбирать матовые модели, близкие к естественному тону кожи, или классические тёмные варианты, которые визуально вытягивают силуэт и выглядят благородно. Кстати, в этом сезоне внимание стилистов привлекли коричневые колготки, способные сделать образ мягче и дороже без лишних усилий.

Ошибка № 2: обувь на выносливость

Желание выглядеть эффектно часто заставляет надевать новую или неудобную обувь с мыслью "перетерплю". В реальности дискомфорт быстро отражается на походке, осанке и настроении. Высокий каблук на скользком полу или неразношенная пара могут превратить праздник в испытание. Куда разумнее заранее выбрать вариант, в котором можно провести всю ночь без боли, или хотя бы взять сменную пару. Современные дизайнеры все чаще предлагают решения, где эстетика сочетается с комфортом, и праздничная обувь без жертв становится полноценной частью образа, а не компромиссом.

Ошибка № 3: бельё, которое выдаёт себя

Бельё должно работать незаметно, но именно оно часто подводит. Видимые швы, контуры бретелей или кружевной рисунок под тонкой тканью дробят силуэт и делают образ неаккуратным. Для сложных фасонов с вырезами и облегающим кроем стоит подбирать бесшовные комплекты, корсеты или модели без бретелей. Потраченное на примерку время окупается ощущением свободы и уверенности, сообщает Woman.

Продуманный образ и спонтанный выбор

Когда образ собирается заранее, с учётом всех базовых деталей, он выглядит цельно и уверенно. Колготки работают как фон, обувь не отвлекает от движения, а бельё остаётся незаметным даже под сложным кроем. В таком случае внимание окружающих сосредоточено на платье, аксессуарах и общем стиле, а не на мелких недочётах.

Спонтанный выбор чаще приводит к обратному эффекту. Синтетический блеск колготок, натирающая обувь или заметные швы белья ломают силуэт и создают ощущение небрежности. Вместо праздника приходится постоянно поправлять наряд и думать о комфорте, что сразу отражается на настроении и внешнем виде.

Популярные вопросы о новогоднем образе

Как выбрать колготки под вечернее платье?

Ориентируйтесь на матовую текстуру и оттенок, максимально близкий к коже, либо на плотные темные варианты.

Можно ли надеть удобную обувь и выглядеть нарядно?

Да, современные модели позволяют сочетать устойчивый каблук или плоскую подошву с праздничным дизайном.

Что делать, если платье сложного кроя?

Подберите специальное белье без швов и бретелей и обязательно примерьте образ целиком заранее.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль обувь одежда красота новый год
Новости Все >
Жена Алибасова опровергла слухи об ухудшении его здоровья
Сковорода с покрытием улучшает прожарку яичницы — повара
Желания на Новый год нужно загадывать только о себе — психолог Метелина
Эксперт Булкина перечислила главные причины отказов ещё до этапа собеседования
Учёные обнаружили экзопланету с атмосферой из гелия и углерода — Earth
Размножение рождественского кактуса проводят в воде и почве — Actualno
Кошки легче переносят одиночество, чем собаки — ветеринар Дмитриев
Елена Товстик заявила, что исполняла не все желания мужа
Десерты без выпечки экономят время 31 декабря — Белновости
Консервированные сардины повышают плотность костей — диетологи
Сейчас читают
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Новости спорта
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Телесные колготки могут подчёркивать несовершенства кожи
Раку опасно менять работу из-за эмоциональности в данный период
Кошки легче переносят одиночество, чем собаки — ветеринар Дмитриев
Собак нужно приучать к обуви с раннего возраста — кинолог Голубев
Ни один сектор экономики Германии не смотрит с оптимизмом на 2026 год
Елена Товстик заявила, что исполняла не все желания мужа
Десерты без выпечки экономят время 31 декабря — Белновости
Консервированные сардины повышают плотность костей — диетологи
Единый номер бронирования объединяет рейсы в одну стыковку — авиаэксперты
Алкоголизм связан с генетической чувствительностью к дофамину — нарколог Маршак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.