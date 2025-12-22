Бабушкин свитер стал оружием стиля: этот принт неожиданно захватил зиму и подиумы

Шотландский орнамент Fair Isle снова оказался в центре зимних трендов и уверенно закрепился в гардеробах на холодный сезон. Он ассоциируется с уютом, теплом и ощущением праздника, но при этом легко вписывается в современные образы. Этот узор давно перестал быть исключительно "домашним" и сегодня работает как полноценный модный акцент.
Зимой фактуры и принты выходят на первый план, и Fair Isle здесь чувствует себя особенно уверенно. Его легко узнать по геометрическим мотивам, звёздам и крестам, которые чаще всего располагаются полосой в верхней части свитера или кардигана. Такой рисунок не только украшает вещь, но и делает её визуально сложнее, добавляя образу глубину — именно поэтому традиционный фэр-айл вновь оказался в центре внимания дизайнеров.
История узора уходит корнями на одноимённый остров Фэйр-Айл на севере Шотландии. Техника вязания предполагает использование двух нитей одновременно без длинных протяжек на изнанке. Благодаря этому изделия получаются тонкими, эластичными и при этом хорошо сохраняют тепло, что особенно важно для зимнего гардероба.
Современная мода предлагает смотреть на этот принт свежим взглядом. Один из самых простых способов обновить классику — выбрать актуальный крой. Вместо объёмного свитера можно обратить внимание на укороченные модели, кардиганы или варианты с V-образным вырезом. Такой подход перекликается с тем, как дизайнеры в целом переосмысливают модные свитеры нового сезона, делая их более универсальными и выразительными.
Интересный эффект даёт игра на контрастах. Ажурный Fair Isle хорошо смотрится рядом с гладкими и плотными материалами — атласными юбками, вельветовыми брюками или кожаными аксессуарами. Важно лишь соблюдать баланс цвета, чтобы фактуры дополняли друг друга, а не спорили между собой.
Для холодной погоды Fair Isle идеально вписывается в многослойные образы. Под свитер можно надеть блузку с выразительными манжетами или воротником, оставив детали на виду. Такой приём добавляет образу продуманность и делает его более "зимним". Завершить ансамбль помогут высокие сапоги, тёплые брюки и длинное пальто.
Не стоит бояться и ярких вариантов. Разноцветный Fair Isle способен стать главным акцентом в образе, особенно на фоне привычной зимней палитры. Чтобы сохранить гармонию, достаточно сочетать его с базовыми джинсами, спокойной обувью и лаконичными аксессуарами. Об этом сообщает Woman.
Яркие модели подходят тем, кто хочет выделиться и добавить настроения в повседневные образы. Они работают как самостоятельный акцент и не требуют сложных сочетаний.
Сдержанные варианты в чёрно-белой или серо-белой гамме выглядят более универсально. Такой свитер легко вписывается в базовый гардероб, подходит для повседневных выходов и смотрится уместно даже в более спокойных образах.
Этот принт ценят не только за внешний вид, но и за практичность. Он остаётся актуальным из сезона в сезон и хорошо переносит смену трендов.
Плюсы:
Минусы:
С однотонными брюками, джинсами, юбками и минималистичными аксессуарами.
Да, особенно модели в спокойной цветовой гамме.
Свитер подойдёт для морозов, а кардиган удобен для многослойных образов.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.