Новый год без салона: праздничные укладки, которые выглядят дорого, а делаются быстро

Предновогодние дни редко располагают к долгим сборам, поэтому в центре внимания — укладки, которые выглядят продуманно, но не требуют часов у зеркала. Дизайнерские показы и бьюти-тренды сходятся в одном: сегодня ценится ухоженность, естественная текстура и точные акценты. Такой подход позволяет собрать праздничный образ быстро и сохранить его свежесть до конца вечера.
Гладкие укладки снова актуальны, но без излишней "офисной" чёткости. Волосы выглядят блестящими и живыми, с лёгким объёмом у корней. Такой вариант хорошо сочетается с минималистичными платьями и костюмами и перекликается с актуальными решениями из подборки про зимние стрижки 2026.
"Воздушные" волны остаются универсальным выбором для праздника. Они добавляют образу лёгкости и не выглядят перегруженными стайлингом. Достаточно мусса, крупной плойки и фиксации без утяжеления — волосы должны двигаться и выглядеть живыми.
Высокий хвост с объёмом у корней визуально вытягивает силуэт и подчёркивает черты лица. Более сдержанная альтернатива — гладкий низкий пучок, который подчёркивает линию шеи и хорошо работает с крупными украшениями.
Современная мода всё чаще делает ставку на естественный объём и простые формы. Текстурирующие спреи, пудры для корней и минимальный стайлинг помогают добиться эффекта "как после салона", о котором часто говорят в материале про то, как волосы сами ложатся идеально. Завершающий штрих — выразительный аксессуар: заколка, ободок или бархатная лента, которые берут на себя роль главного акцента. Об этом сообщает "Новый Очаг".
При выборе новогодней причёски многие сомневаются между эффектной сложной укладкой и лаконичным вариантом без лишних усилий. Разница между ними заметна не только во внешнем виде, но и в практичности.
Сложные праздничные причёски:
Простые праздничные укладки:
Современные укладки выглядят легко, но у такого подхода есть свои особенности. Перед выбором стоит учитывать как преимущества, так и ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Волны, хвост или пучок — в зависимости от образа и плотности волос.
Обычно достаточно одного текстурирующего продукта и лака.
Акцент на форму, блеск и аксессуары — этого достаточно для праздничного эффекта.
