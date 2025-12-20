Волосы без объёма — не приговор: один кухонный ингредиент усиливает эффект шампуня

Жирные корни, сухие кончики и отсутствие объёма часто заставляют нас покупать новые шампуни и маски. Но иногда проблема не в средстве, а в том, как его использовать. Небольшая корректировка привычного ухода может заметно изменить внешний вид волос. Об этом пишут эксперты по уходу за волосами и косметическим ингредиентам издания Ireceptar.
Уход за волосами давно перестал быть универсальным. Даже качественный шампунь может не давать желаемого результата, если кожа головы вырабатывает слишком много себума или, наоборот, испытывает недостаток питания. В таких случаях имеет смысл не менять средство, а усилить его действие с помощью простого и доступного компонента.
Одним из таких помощников считается английская соль, также известная как сульфат магния. Этот ингредиент давно используется в косметике и средствах для ухода за кожей, но редко применяется в домашнем уходе за волосами.
Английская соль ценится за сочетание магния и серы. Эти элементы играют важную роль в уходе за кожей головы и волосами. Магний участвует в процессах питания кожи, поддерживает микроциркуляцию и помогает волосам выглядеть более плотными и блестящими. Сера традиционно используется в косметике для поддержания чистоты кожи и баланса кожного сала.
Дополнительные плюсы этого средства — доступная цена, простота использования и безопасность при соблюдении пропорций.
Способ применения напрямую зависит от того, с какой задачей вы хотите справиться — избыточной жирностью или сухостью и ломкостью.
При повышенной жирности соль добавляют непосредственно в шампунь. Смешайте шампунь и английскую соль в пропорции 1:1 и используйте состав как обычно, равномерно распределяя по коже головы. Если волосы очень быстро жирнеют, процедуру можно повторить.
Такой подход помогает чуть активнее удалять излишки себума и придаёт волосам визуальный объём, делая их более лёгкими и приподнятыми у корней.
Если волосы склонны к сухости, соль лучше добавлять не в шампунь, а в кондиционер. Смешайте кондиционер и английскую соль в соотношении 1:1, нанесите смесь после мытья и оставьте примерно на 20 минут, затем тщательно смойте.
Этот способ особенно подходит для кудрявых волос — локоны могут стать более упругими и выраженными без утяжеления.
Английская соль работает не только с длиной волос, но и с кожей головы. Она действует как мягкий натуральный эксфолиант, помогая удалять ороговевшие клетки и избыток кожного сала. Это создаёт более благоприятную среду для роста волос.
Магний способствует улучшению кровообращения, благодаря чему волосяные фолликулы получают больше кислорода и питательных веществ. Кроме того, противовоспалительные свойства соли могут уменьшать зуд и раздражение, что особенно актуально для чувствительной кожи головы.
Стандартный шампунь очищает волосы, но не всегда справляется с нарушенным балансом кожи головы. Добавление английской соли усиливает очищение при жирных волосах или улучшает текстуру и упругость при сухих. Это не замена уходу, а способ адаптировать его под конкретные потребности.
Перед применением важно учитывать особенности такого подхода.
Плюсы:
Минусы:
Определите тип волос и кожи головы.
Выберите правильное средство — шампунь или кондиционер.
Соблюдайте пропорцию 1:1.
Используйте не чаще одного раза в неделю.
Нет, лучше применять периодически, чтобы не нарушить естественный баланс кожи головы.
Да, но с осторожностью и не слишком часто, чтобы избежать сухости.
Соль — более мягкий и доступный вариант, но специализированные скрабы дают более предсказуемый эффект.
