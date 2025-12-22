Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Спрей для объёма не работает? Проблема не в нём: правильный шаг даёт объём до самого вечера

Спрей для объёма теряет эффект при сушке корней без подъёма
Каждый раз, когда обещанный объём исчезает через полчаса, а волосы становятся липкими, кажется, что спрей снова подвёл. Но в большинстве случаев дело вовсе не в средстве. Ошибка кроется в технике нанесения, и её можно исправить за несколько минут, сообщает Voic.

Средства для объема волос
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Средства для объема волос

Почему спрей не даёт объём

Спреи обещают лёгкость, текстуру и приподнятые корни, но чаще всего разочарование приходит уже при первой укладке. Причина проста: средство начинают распределять как обычный фиксирующий состав, позволяя ему впитаться без дополнительной обработки. В результате пряди склеиваются, укладка тяжелеет, а объём "падает" почти сразу.

Важно понимать, что такие продукты активируются не сразу — им требуется время и правильное высушивание у корней. Только тогда формируется структура, которая держится на протяжении дня. Когда спрей остаётся влажным, он не выполняет свою задачу и создаёт ощущение липкости.

Как работает корректная техника

Правильное использование занимает всего несколько минут. Сначала средство распределяют у корней — равномерно, без пропусков. Затем начинают сушку с помощью скелетной расчёски: она подхватывает пряди у основания и направляет поток воздуха так, чтобы корни приподнимались.

Секрет в том, что укладку нужно продолжать до момента, пока липкость полностью не исчезнет. Именно тогда спрей "застывает" в нужной форме, и объём фиксируется. Если остановиться раньше, волосы не успеют принять желаемую текстуру. Такой подход особенно важен для тех, кто стремится получить естественный объём.

Обычное нанесение против техники с расчёской

Стандартное нанесение спрея

  • Создаёт излишнюю влажность у корней.
  • Приводит к склеиванию прядей.
  • Даёт кратковременный эффект.
  • Не формирует поддерживающую структуру.

Техника с расчёской

  • Равномерно распределяет продукт.
  • Помогает приподнять корень.
  • Активирует формулу при сушке.
  • Обеспечивает стойкий объём без утяжеления.

Плюсы и минусы метода

Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет получить естественный объём без сложных манипуляций.

Плюсы

  • Быстрый результат.
  • Минимальный расход средства.
  • Отсутствие липкости.
  • Долговременный объём.

Минус

  • Требует фен и расчёску.
  • Не работает на слишком влажных прядях.
  • Нуждается в равномерном нанесении.
  • Требует контроля липкости при сушке.

Советы по работе со спреем

Для достижения максимального эффекта лучше наносить средство на слегка подсушенные корни. Скелетная расчёска помогает направлять воздух и формировать лёгкое поднятие. При сушке важно не торопиться: пока пальцы ощущают липкость, объём не будет стойким. Не рекомендуется использовать тяжёлые масла или кремы в тот же день — они могут нарушить фиксацию. Такой подход особенно важен для тех, у кого волосы теряют густоту.

Популярные вопросы

Работает ли метод на тонких волосах

Да, техника особенно эффективна на тонких и мягких волосах.

Можно ли применять спрей ежедневно

Да, если средство не пересушивает корни и не содержит агрессивных компонентов.

Нужна ли дополнительная фиксация

Только при влажной погоде — лёгкий лак поможет сохранить результат.

