Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Шевелюра сдаётся раньше времени: ошибки, которые ускоряют мужское облысение и лишают шансов

Хронический стресс ускоряет выпадение волос у мужчин — косметолог Шевердина
Моя семья » Красота и стиль

Редкие волосы и залысины после сорока пяти лет для многих мужчин кажутся неизбежным сценарием. При этом механизмы облысения и реальные способы повлиять на процесс известны далеко не всем. Современная косметология и медицина позволяют замедлить потерю волос и в ряде случаев вернуть им плотность. Об этом сообщает Новый Очаг.

Лысый мужчина
Фото: Designed by Freepik by fxquadro is licensed under publik domain
Лысый мужчина

Как "живёт" волос и почему он выпадает

Чтобы понимать, как бороться с облысением, важно разобраться в биологии роста волос. Каждый волос проходит несколько последовательных этапов. Самый длительный из них — фаза активного роста, или анаген, которая может продолжаться от двух до семи лет. В норме именно на этой стадии находятся до 90 % волос, и они растут примерно на сантиметр в месяц.

Следом идёт короткая переходная стадия — катаген, длящаяся всего несколько недель. В этот период фолликул постепенно прекращает активную работу. Завершающий этап — телоген, фаза покоя. Волос больше не растёт и спустя несколько месяцев выпадает, уступая место новому. При алопеции баланс фаз нарушается: активный рост сокращается, а период покоя удлиняется, из-за чего волосы истончаются и живут меньше.

Насколько распространено мужское облысение

Густые волосы в молодости не гарантируют их сохранность на всю жизнь. По данным исследований, признаки андрогенетической алопеции выявляются у трети мужчин до 30 лет. В возрасте от 30 до 40 лет с проблемой сталкиваются около 40 %, а после 50 лет — более половины. Среди мужчин старше 70 лет поредение волос наблюдается уже у большинства.

Основные причины: не только гены

Ключевую роль в мужском облысении играет дигидротестостерон. Этот гормон воздействует на фолликулы в области висков и макушки, постепенно ослабляя их. Интересно, что тот же гормон стимулирует рост волос на лице и теле, но для кожи головы становится разрушительным фактором.

Стресс усиливает действие гормонов. Повышенный кортизол ухудшает кровоснабжение кожи головы и нарушает цикл роста волос. Особенно быстро облысение прогрессирует при сочетании стресса с наследственной предрасположенностью. Дополняет картину и отсутствие ухода: многие мужчины долго игнорируют проблему, теряя время, когда вмешательство наиболее эффективно.

Виды мужской алопеции

"Самый распространённый вариант — андрогенетическая алопеция, на которую приходится до 95 % случаев. Она наследуется по полигенному типу и может передаваться как по материнской, так и по отцовской линии.", — косметолог Алёна Шевердина.

Генетика определяет вероятность выпадения, но скорость процесса зависит от образа жизни, питания и общего состояния организма.

Существуют и другие формы. Телогеновая алопеция развивается после стрессов, болезней или резкого похудения. Диффузная может быть связана с дефицитом витаминов, анемией или нарушениями работы щитовидной железы. Очаговая форма имеет аутоиммунную природу и требует отдельного подхода.

Комплексный подход к лечению

Эффективная борьба с облысением начинается с диагностики. Важно оценить гормональный фон, показатели крови, уровень железа, витаминов и микроэлементов, а также функцию щитовидной железы. Только после этого подбирается стратегия восстановления.

Поддержку часто обеспечивают витамины и добавки — биотин, цинк, омега-3, коллаген, а также специализированные комплексы для волос. Их применяют исключительно по рекомендации врача и при подтверждённом дефиците.

Аппаратные и косметические методы

Домашние технологии, такие как LED-терапия и микротоки, улучшают кровообращение и метаболизм фолликулов. Они укрепляют ослабленные волосы, но не способны восстановить полностью атрофированные луковицы. Дополняют эффект массажёры для кожи головы.

Среди косметических средств особое место занимает миноксидил — признанный стандарт терапии при андрогенетической алопеции. Также используются сыворотки с пептидами, кофеином, аденозином и ниацином, которые поддерживают рост и плотность волос.

Трансплантация: когда другие методы не помогают

Пересадка волос рассматривается при выраженном облысении, начиная с четвёртой стадии по шкале Норвуда. Современные методики FUE и DHI позволяют пересаживать фолликулы без крупных разрезов и с естественным результатом. Однако процедура требует серьёзных финансовых вложений и последующей поддерживающей терапии.

Плюсы и минусы разных подходов

Выбор стратегии борьбы с мужским облысением зависит от стадии процесса, бюджета и готовности к регулярному уходу. У каждого метода есть свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать заранее.

Плюсы:

  • консервативные методы помогают замедлить выпадение и сохранить существующие волосы;
  • уходовые средства и препараты подходят для длительного применения;
  • аппаратные процедуры улучшают кровообращение кожи головы и общее состояние волос;
  • трансплантация позволяет визуально восстановить плотность волос.

Минусы:

  • медикаментозное и косметическое лечение требует регулярности и терпения;
  • аппаратные методики не восстанавливают полностью атрофированные фолликулы;
  • пересадка волос не останавливает дальнейшее облысение без поддерживающей терапии;
  • хирургические методы связаны с высокой стоимостью и периодом восстановления.

Советы шаг за шагом

  1. Обратите внимание на первые признаки поредения волос.
  2. Пройдите базовое обследование организма.
  3. Подберите уход и средства совместно со специалистом.
  4. Контролируйте стресс и образ жизни.

Популярные вопросы о мужском облысении

Как выбрать средство от выпадения волос?

Ориентируйтесь на причину алопеции и рекомендации врача, а не только на рекламу.

Сколько стоит лечение облысения?

Стоимость зависит от выбранной стратегии — от базового ухода до трансплантации.

Что лучше: препараты или пересадка?

На ранних стадиях эффективны консервативные методы, при выраженном облысении рассматривают хирургические.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы волосы мужчины красота здоровье косметология уход за волосами
Новости Все >
Катание на коньках вошло в семейные новогодние планы — фитнес тренеры
Высокое разрешение выявило пробелы в цветовой гамме Солнца — NSO
Температура выше +22 °C в салоне вызывает сонливость
Кофейную гущу используют для удаления запахов с рук и из холодильника — The Spruce
Академик Онищенко выразил опасения по поводу перехода на 4-дневную рабочую неделю
Неинвазивные глюкометры признали неточными для диагностики диабета — AEMPS
Экспозиции Кунсткамеры показывают историю науки туристам — экскурсоводы
Собаки воспринимают прямой взгляд человека как угрозу и вызов
Pantone назвал белый оттенок Cloud Dancer цветом 2026 года — Bovary
Новые снимки раскрыли структуру атмосферы Марса на высотах до 56 км — Earth
Сейчас читают
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Садоводство, цветоводство
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Последние материалы
Катание на коньках вошло в семейные новогодние планы — фитнес тренеры
Высокое разрешение выявило пробелы в цветовой гамме Солнца — NSO
Глиттер наносят на глаза губы тело и волосы для акцентного макияжа
Утка маринуется 12 часов в медово-папричном соусе
Расслабленное поведение хомяков указывает на доверие к человеку
Ирис бородатый и бадан сохраняют жизнеспособность зимой
Температура выше +22 °C в салоне вызывает сонливость
Кофейную гущу используют для удаления запахов с рук и из холодильника — The Spruce
Академик Онищенко выразил опасения по поводу перехода на 4-дневную рабочую неделю
Неинвазивные глюкометры признали неточными для диагностики диабета — AEMPS
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.