Шевелюра сдаётся раньше времени: ошибки, которые ускоряют мужское облысение и лишают шансов

Редкие волосы и залысины после сорока пяти лет для многих мужчин кажутся неизбежным сценарием. При этом механизмы облысения и реальные способы повлиять на процесс известны далеко не всем. Современная косметология и медицина позволяют замедлить потерю волос и в ряде случаев вернуть им плотность. Об этом сообщает Новый Очаг.
Чтобы понимать, как бороться с облысением, важно разобраться в биологии роста волос. Каждый волос проходит несколько последовательных этапов. Самый длительный из них — фаза активного роста, или анаген, которая может продолжаться от двух до семи лет. В норме именно на этой стадии находятся до 90 % волос, и они растут примерно на сантиметр в месяц.
Следом идёт короткая переходная стадия — катаген, длящаяся всего несколько недель. В этот период фолликул постепенно прекращает активную работу. Завершающий этап — телоген, фаза покоя. Волос больше не растёт и спустя несколько месяцев выпадает, уступая место новому. При алопеции баланс фаз нарушается: активный рост сокращается, а период покоя удлиняется, из-за чего волосы истончаются и живут меньше.
Густые волосы в молодости не гарантируют их сохранность на всю жизнь. По данным исследований, признаки андрогенетической алопеции выявляются у трети мужчин до 30 лет. В возрасте от 30 до 40 лет с проблемой сталкиваются около 40 %, а после 50 лет — более половины. Среди мужчин старше 70 лет поредение волос наблюдается уже у большинства.
Ключевую роль в мужском облысении играет дигидротестостерон. Этот гормон воздействует на фолликулы в области висков и макушки, постепенно ослабляя их. Интересно, что тот же гормон стимулирует рост волос на лице и теле, но для кожи головы становится разрушительным фактором.
Стресс усиливает действие гормонов. Повышенный кортизол ухудшает кровоснабжение кожи головы и нарушает цикл роста волос. Особенно быстро облысение прогрессирует при сочетании стресса с наследственной предрасположенностью. Дополняет картину и отсутствие ухода: многие мужчины долго игнорируют проблему, теряя время, когда вмешательство наиболее эффективно.
"Самый распространённый вариант — андрогенетическая алопеция, на которую приходится до 95 % случаев. Она наследуется по полигенному типу и может передаваться как по материнской, так и по отцовской линии.", — косметолог Алёна Шевердина.
Генетика определяет вероятность выпадения, но скорость процесса зависит от образа жизни, питания и общего состояния организма.
Существуют и другие формы. Телогеновая алопеция развивается после стрессов, болезней или резкого похудения. Диффузная может быть связана с дефицитом витаминов, анемией или нарушениями работы щитовидной железы. Очаговая форма имеет аутоиммунную природу и требует отдельного подхода.
Эффективная борьба с облысением начинается с диагностики. Важно оценить гормональный фон, показатели крови, уровень железа, витаминов и микроэлементов, а также функцию щитовидной железы. Только после этого подбирается стратегия восстановления.
Поддержку часто обеспечивают витамины и добавки — биотин, цинк, омега-3, коллаген, а также специализированные комплексы для волос. Их применяют исключительно по рекомендации врача и при подтверждённом дефиците.
Домашние технологии, такие как LED-терапия и микротоки, улучшают кровообращение и метаболизм фолликулов. Они укрепляют ослабленные волосы, но не способны восстановить полностью атрофированные луковицы. Дополняют эффект массажёры для кожи головы.
Среди косметических средств особое место занимает миноксидил — признанный стандарт терапии при андрогенетической алопеции. Также используются сыворотки с пептидами, кофеином, аденозином и ниацином, которые поддерживают рост и плотность волос.
Пересадка волос рассматривается при выраженном облысении, начиная с четвёртой стадии по шкале Норвуда. Современные методики FUE и DHI позволяют пересаживать фолликулы без крупных разрезов и с естественным результатом. Однако процедура требует серьёзных финансовых вложений и последующей поддерживающей терапии.
Выбор стратегии борьбы с мужским облысением зависит от стадии процесса, бюджета и готовности к регулярному уходу. У каждого метода есть свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать заранее.
Плюсы:
Минусы:
Ориентируйтесь на причину алопеции и рекомендации врача, а не только на рекламу.
Стоимость зависит от выбранной стратегии — от базового ухода до трансплантации.
На ранних стадиях эффективны консервативные методы, при выраженном облысении рассматривают хирургические.
