Красота до первого умывания: привычки, из-за которых наращённые ресницы долго не живут

Вода в первые сутки нарушает полимеризацию клея ресниц — лешмейкер Перова

Наращённые ресницы давно перестали быть экзотикой и стали привычной частью бьюти-рутины. Они позволяют выглядеть выразительно сразу после пробуждения и почти не тратить время на макияж. Но стойкость результата напрямую зависит от того, как за ними ухаживают в первые дни и дальше. Об этом сообщает Halva Media.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Наращенные ресницы крупным планом

Что влияет на стойкость наращённых ресниц

Срок носки наращивания редко бывает одинаковым у всех. Он зависит от типа искусственных ресниц, объёма, скорости обновления натуральных волосков и повседневных привычек. Даже аккуратная классика может сохранять ухоженный вид до полутора месяцев, особенно если выбирать современные техники, ориентированные на лёгкость и комфорт — именно такие сегодня формируют новые тренды наращивания ресниц.

"Чтобы ресницы радовали как можно дольше, нельзя мочить их в первые сутки, тереть глаза и пользоваться косметикой с маслами", — отмечает лешмейкер с восьмилетним стажем Анастасия Перова.

Чего боятся наращённые ресницы

Первые 24 часа после процедуры считаются самыми важными. В этот период клей продолжает полимеризоваться при естественной влажности воздуха. Контакт с водой может привести к так называемой шоковой полимеризации, из-за которой соединение становится хрупким и покрывается белым налётом.

"Если клей высыхает слишком быстро и неравномерно, ресницы начинают осыпаться не постепенно, а резко", — объясняет Анастасия Перова.

Также нежелательно тереть глаза и активно трогать веки. Жирные кремы, масла и двухфазные средства для демакияжа способны растворять клей, сокращая срок носки.

Правила ежедневного ухода

После того как пройдут первые сутки, наращённые ресницы не требуют сложного обслуживания. Достаточно бережного отношения и правильного очищения. Умываться можно обычными гелями или пенками без масел, избегая активного трения зоны глаз.

После умывания ресницы промакивают полотенцем, дают им полностью высохнуть и аккуратно расчёсывают специальной щёточкой. Такой минимализм в уходе хорошо сочетается с курсом на естественность, который сегодня задаёт натуральный эффект ресниц - без перегруза и лишнего объёма.

Как спать и не испортить результат

Страх "стереть" ресницы во сне часто останавливает новичков. На практике серьёзных ограничений нет. Даже если человек спит на животе, ресницы редко оказываются под сильным давлением. Главное — отказаться от плотных масок для сна и не прижимать лицо к подушке намеренно.

Вредно ли наращивание для натуральных ресниц

После снятия наращивания собственные ресницы часто кажутся более редкими и короткими. Этот эффект связан с контрастом, а не с реальным ухудшением состояния.

"Искусственные материалы не влияют на здоровье ресниц. Они обновляются постоянно, как волосы, и наращивание не вмешивается в этот процесс", — говорит Анастасия Перова.

Если всё же хочется поддержать рост, можно использовать сыворотки или масла — репейное и касторовое.

Наращённые ресницы и тушь

Наращивание даёт стабильный эффект без ежедневного макияжа. Тушь требует регулярного нанесения и снятия, но позволяет менять образ. Наращённые ресницы экономят время, однако нуждаются в аккуратном уходе. Тушь проще смывается, но не даёт такого объёма и длины без дополнительных средств.

Плюсы и минусы наращённых ресниц

Наращивание имеет свои практические особенности, которые важно учитывать заранее.

Преимущества:

выразительный взгляд без макияжа;

экономия времени по утрам;

стойкий результат до нескольких недель.

Недостатки:

ограничения в первые сутки;

необходимость избегать масел и плотных кремов;

зависимость результата от качества материалов и работы мастера.

Советы по уходу за наращёнными ресницами

В первые 24 часа избегайте воды, сауны и бассейна. Используйте очищающие средства без масел. Расчёсывайте ресницы только после полного высыхания. Делайте перерывы в наращивании хотя бы раз в полгода.

Популярные вопросы о наращённых ресницах

Можно ли снять ресницы самостоятельно?

Технически — да, но без навыков велик риск повредить натуральные ресницы и слизистую глаз. Домашние методы с маслами не дают гарантированного результата.

Как часто можно делать наращивание?

Процедура безопасна при использовании качественных материалов. Специалисты советуют периодически делать паузы на несколько недель.

Почему ресницы быстро осыпаются?

Основные причины — нарушение правил ухода, некачественные материалы или работа недобросовестного мастера.