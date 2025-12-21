Красота до первого умывания: привычки, из-за которых наращённые ресницы долго не живут

Наращённые ресницы давно перестали быть экзотикой и стали привычной частью бьюти-рутины. Они позволяют выглядеть выразительно сразу после пробуждения и почти не тратить время на макияж. Но стойкость результата напрямую зависит от того, как за ними ухаживают в первые дни и дальше. Об этом сообщает Halva Media.
Срок носки наращивания редко бывает одинаковым у всех. Он зависит от типа искусственных ресниц, объёма, скорости обновления натуральных волосков и повседневных привычек. Даже аккуратная классика может сохранять ухоженный вид до полутора месяцев, особенно если выбирать современные техники, ориентированные на лёгкость и комфорт — именно такие сегодня формируют новые тренды наращивания ресниц.
"Чтобы ресницы радовали как можно дольше, нельзя мочить их в первые сутки, тереть глаза и пользоваться косметикой с маслами", — отмечает лешмейкер с восьмилетним стажем Анастасия Перова.
Первые 24 часа после процедуры считаются самыми важными. В этот период клей продолжает полимеризоваться при естественной влажности воздуха. Контакт с водой может привести к так называемой шоковой полимеризации, из-за которой соединение становится хрупким и покрывается белым налётом.
"Если клей высыхает слишком быстро и неравномерно, ресницы начинают осыпаться не постепенно, а резко", — объясняет Анастасия Перова.
Также нежелательно тереть глаза и активно трогать веки. Жирные кремы, масла и двухфазные средства для демакияжа способны растворять клей, сокращая срок носки.
После того как пройдут первые сутки, наращённые ресницы не требуют сложного обслуживания. Достаточно бережного отношения и правильного очищения. Умываться можно обычными гелями или пенками без масел, избегая активного трения зоны глаз.
После умывания ресницы промакивают полотенцем, дают им полностью высохнуть и аккуратно расчёсывают специальной щёточкой. Такой минимализм в уходе хорошо сочетается с курсом на естественность, который сегодня задаёт натуральный эффект ресниц - без перегруза и лишнего объёма.
Страх "стереть" ресницы во сне часто останавливает новичков. На практике серьёзных ограничений нет. Даже если человек спит на животе, ресницы редко оказываются под сильным давлением. Главное — отказаться от плотных масок для сна и не прижимать лицо к подушке намеренно.
После снятия наращивания собственные ресницы часто кажутся более редкими и короткими. Этот эффект связан с контрастом, а не с реальным ухудшением состояния.
"Искусственные материалы не влияют на здоровье ресниц. Они обновляются постоянно, как волосы, и наращивание не вмешивается в этот процесс", — говорит Анастасия Перова.
Если всё же хочется поддержать рост, можно использовать сыворотки или масла — репейное и касторовое.
Наращивание даёт стабильный эффект без ежедневного макияжа. Тушь требует регулярного нанесения и снятия, но позволяет менять образ. Наращённые ресницы экономят время, однако нуждаются в аккуратном уходе. Тушь проще смывается, но не даёт такого объёма и длины без дополнительных средств.
Наращивание имеет свои практические особенности, которые важно учитывать заранее.
Преимущества:
Недостатки:
Технически — да, но без навыков велик риск повредить натуральные ресницы и слизистую глаз. Домашние методы с маслами не дают гарантированного результата.
Процедура безопасна при использовании качественных материалов. Специалисты советуют периодически делать паузы на несколько недель.
Основные причины — нарушение правил ухода, некачественные материалы или работа недобросовестного мастера.
