Слякоть за окном, праздник в образе: зимний лук перестаёт быть скучным по одной причине

Зимой особенно сложно выглядеть эффектно и при этом чувствовать себя комфортно. Холод, слякоть и плотные слои одежды часто диктуют условия жёстче любых трендов. Но даже в таких реалиях можно добавить в повседневный образ ощущение праздника — без повода и лишнего пафоса. Об этом сообщает VOICE.
В наших широтах при выборе одежды мы чаще думаем о тепле, практичности и устойчивости к погоде, чем о выразительности. Пальто, утеплённые брюки, сапоги и шапки становятся базой, которая со временем начинает казаться однообразной. Именно поэтому скандинавские образы из соцсетей выглядят вдохновляюще, но не всегда применимы в реальной жизни.
При этом полностью копировать стилистику северных инфлюенсеров необязательно. Гораздо эффективнее заимствовать отдельные приёмы и адаптировать их под свой климат и повседневный дресс-код. Такой подход позволяет выглядеть актуально и уместно даже в самый обычный день.
Зимой, особенно в декабре, настроение само тянется к чему-то более нарядному. Эльза Хоск предлагает простой и работающий приём — сделать ставку на цвет. Контраст белого и красного моментально создаёт ощущение праздника и визуальной свежести.
Белый в оттенках молочного и снежного смотрится дорого и спокойно, а красный добавляет энергии и акцента. Такое сочетание давно ассоциируется с зимними праздниками, но в повседневной интерпретации выглядит сдержанно и стильно. Особенно если использовать его дозированно — по тем же принципам, что и выразительные цветовые дуэты зимы.
Не всегда погода позволяет носить белые брюки или юбки, но это не повод отказываться от светлой палитры. В качестве альтернативы подойдут объёмные свитеры молочного оттенка, кардиганы, шерстяные пальто или белые шубы из экомеха. Они освежают образ и делают его визуально легче даже при многослойности.
Дополнительный плюс — оттенок Cloud Dancer, близкий к мягкому белому, уже называют одним из ключевых в будущих сезонах. Это значит, что такие вещи легко впишутся в гардероб не на один год и будут сочетаться с базовыми элементами зимнего look.
Если базовая одежда кажется слишком спокойной, ситуацию спасают детали. Именно аксессуары Эльза Хоск использует как главный акцент. Сумки, перчатки, ремни или головные уборы в насыщенном красном оттенке мгновенно делают образ более собранным и нарядным.
Отдельного внимания заслуживают часы, которые всё чаще перестают прятать под рукавами и используют как заметный штрих — этот приём перекликается с тем, как зимняя стилизация часов меняет характер даже самого простого комплекта.
Повседневный зимний образ в тёмной гамме выглядит сдержанно и функционально, но часто теряет индивидуальность. Добавление белого цвета делает его визуально чище и дороже, а красные акценты задают настроение и динамику.
В отличие от сложных фактур или декора, цветовые акценты проще адаптировать под разные ситуации. Их легче сочетать с верхней одеждой, обувью и базовыми аксессуарами, такими как шарфы, сумки или перчатки.
Использование цвета в зимнем гардеробе имеет свои особенности. Этот приём подходит не всем, но при грамотном подходе даёт заметный эффект.
Преимущества такого решения:
Есть и нюансы:
Лучше начать с аксессуаров: сумки, перчаток или головного убора. Их проще заменить, если оттенок не подойдёт.
Часто достаточно одной детали в среднем ценовом сегменте, чтобы образ выглядел иначе, без серьёзных затрат.
Молочные и кремовые тона практичнее и универсальнее, особенно в условиях города и переменчивой погоды.
