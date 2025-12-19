Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Платье, которое меняется при свете гирлянд: новогодний стиль вышел за рамки фасонов

Новогодние платья из бархата и с пайетками вошли в тренды 2026 — Harper's Bazaar
Новый 2026 год задаёт высокий модный градус и превращает праздничное платье в главный инструмент самовыражения. В эту ночь допустимы смелые решения, сияние и выразительные детали, которые в другое время могли бы показаться избыточными.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодний образ всё чаще строится вокруг настроения, а не строгих правил, позволяя сочетать комфорт и эффектность. Об этом сообщает модное издание Harper's Bazaar, посвящённое сезонным тенденциям.

Каким должно быть новогоднее платье в 2026 году

Платье для встречи Нового года больше не ограничивается одним "правильным" фасоном. В моде как длинные, так и короткие модели, главное — чтобы они отражали характер и подчеркивали индивидуальность. Акцент делается на выразительные силуэты, игру фактур и уверенную подачу образа.

Особое внимание уделяется рукавам и линии плеч. Актуальны как длинные рукава, так и полностью открытые варианты, а также халтеры, создающие элегантный акцент на шее и ключицах. Платье становится не просто нарядом, а центральной частью праздничного настроения.

Фактуры и материалы: ставка на тактильность

В зимнем сезоне 2026 года дизайнеры делают ставку на материалы, которые хочется рассматривать и трогать. Бархат добавляет глубину и визуальное тепло, трикотаж отвечает за комфорт и мягкость силуэта, а лёгкие драпированные ткани создают ощущение движения даже в статичном образе.

Отдельное место занимают декоративные элементы. Пайетки, жемчужные вставки, сборки и складки придают платью динамику и эффект праздничного сияния, особенно в вечернем освещении.

Цветовая палитра праздничного сезона

Цвета новогодних платьев в 2026 году балансируют между классикой и чувственностью. В тренде глубокие и насыщенные оттенки, которые смотрятся благородно и выразительно.

Среди наиболее актуальных решений:

  • бордовый и тёмно-синий для элегантных образов;
  • шоколадный и вишнёво-красный для более тёплого и смелого настроения;
  • контрастные сочетания светлых и тёмных тонов для визуального эффекта.

Шесть ключевых силуэтов новогодних платьев

Современные праздничные платья предлагают разнообразие форм, каждая из которых решает свою задачу. Присборенные модели создают ощущение движения и подходят для активной вечеринки. Платья без рукавов с воротником-стойкой выглядят лаконично и подчёркивают линию шеи.

Полностью расшитые пайетками варианты становятся центром внимания на танцполе, а бархатные платья-футляры длины миди добавляют образу чувственности. Модели с халтер-воротником и декоративными элементами выглядят торжественно и подходят для более формального праздника. Платья с длинными рукавами и высоким разрезом сочетают закрытость и соблазнительность, создавая сбалансированный образ.

Сравнение: длинное или короткое платье на Новый год

Длинные платья создают ощущение торжественности и подходят для официальных мероприятий или ресторанов. Они визуально вытягивают силуэт и хорошо сочетаются с каблуками и минималистичными украшениями.

Короткие платья выглядят более динамично и удобны для вечеринок и танцев. Их легко дополнить акцентными аксессуарами, массивными браслетами или длинными ожерельями, а обувь можно выбрать как на каблуке, так и на устойчивой подошве.

Советы по выбору новогоднего платья

  1. Учитывайте формат праздника: домашняя вечеринка, ресторан или поездка.

  2. Делайте ставку на один акцент: цвет, фактуру или крой.

  3. Подбирайте аксессуары так, чтобы они дополняли платье, а не спорили с ним.

Популярные вопросы о новогодних платьях 2026 года

Как выбрать платье для встречи Нового года?

Ориентируйтесь на комфорт, сезонные ткани и фасон, который подчёркивает вашу фигуру.

Сколько стоит актуальное новогоднее платье?

Цена зависит от материала и сложности дизайна, но трендовые модели доступны в разных ценовых категориях.

Что лучше для праздника — пайетки или бархат?

Пайетки подойдут для активной вечеринки, а бархат — для более спокойного и элегантного формата.

Автор Светлана Нерадовская
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.