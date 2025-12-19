Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Всего два средства — и кожа как после отпуска: приём макияжа для занятых утра

Смешивание тонального и увлажняющего крема даёт эффект сияющей кожи
Минимализм в макияже уверенно закрепился как главный бьюти-тренд последних лет. Всё больше людей выбирают быстрые и понятные решения, которые подчёркивают кожу, а не маскируют её. Один из таких приёмов позволяет добиться свежего, ухоженного вида всего за пару минут. Об этом сообщает C. B. RADAR .

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тренд на естественность: почему двух средств достаточно

Стремление к лёгкому и "чистому" макияжу стало логичным продолжением интереса к натуральной внешности. Вместо плотных текстур и сложных техник в центре внимания — кожа с живым сиянием и ровным тоном. Именно поэтому всё большую популярность получает приём смешивания тонального крема с увлажняющим средством, который хорошо вписывается в философию естественного макияжа.

Такой подход напоминает эффект тонированного ухода: кожа выглядит выровненной, но при этом сохраняет естественную текстуру. Макияж не перегружает лицо, подходит для повседневных задач и легко адаптируется под разные ситуации — от офиса до прогулки.

Зачем смешивать тональный крем с увлажняющим

Главное преимущество этой техники — контроль. Меняя пропорции, можно регулировать плотность покрытия и финиш. Даже плотный тональный крем становится легче и пластичнее, а кожа выглядит более свежей и ухоженной.

Дополнительный плюс — комфорт в течение дня. Смесь лучше распределяется, реже подчёркивает шелушения и снижает риск того, что макияж будет "трещать" или скатываться. Это особенно актуально при перепадах температуры и сухом воздухе, что часто отмечают визажисты, работающие с чувствительной кожей лица.

Как приготовить идеальную смесь

Для создания такого макияжа понадобятся всего два продукта: жидкий или кремовый тональный крем и увлажняющее средство для лица. Классический вариант — смешать их в равных пропорциях, но это правило легко адаптировать.

Если нужен более плотный эффект, добавляют чуть больше тона. Для максимально лёгкого результата увеличивают долю крема. Лучше всего подходят быстро впитывающиеся увлажняющие формулы — они не утяжеляют покрытие и помогают макияжу выглядеть аккуратно.

Кому подойдёт эта техника

Универсальность — одно из главных достоинств такого способа нанесения макияжа. Он подходит практически всем типам кожи, включая зрелую. Сухая кожа получает дополнительное увлажнение и более ровный вид, а жирной и комбинированной подойдут лёгкие, некомедогенные средства без масел.

Метод особенно удобен для тех, кто не хочет собирать большую косметичку. Два привычных продукта заменяют сразу несколько средств и экономят время.

Классический тон и смешанная текстура

Обычный тональный крем обеспечивает более плотное покрытие и лучше маскирует несовершенства, но может выглядеть заметно на коже. Смесь с увлажняющим кремом даёт более мягкий результат, подчёркивает естественное сияние и подходит для дневного макияжа. Выбор зависит от задачи, но для повседневного образа смешанная текстура чаще оказывается выигрышнее.

Как нанести макияж

  1. Очистите кожу и дайте ей полностью высохнуть.
  2. Смешайте тональный крем и увлажняющее средство на тыльной стороне ладони.
  3. Наносите тонкими слоями, распределяя пальцами, кистью или спонжем.

Популярные вопросы о лёгком макияже

Подойдёт ли этот способ для проблемной кожи?

Да, но важно выбирать некомедогенные формулы и не стремиться к плотному покрытию.

Можно ли использовать солнцезащитный крем вместо увлажняющего?

В некоторых случаях да, если текстуры хорошо смешиваются и не конфликтуют.

Подходит ли техника для возрастной кожи?

Да, лёгкое покрытие чаще выглядит более выигрышно, чем плотный тон.

Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
