Куртка, которая спустилась с горных троп: городская мода делает ставку на практичность

Флисовая куртка вошла в повседневную моду городов — Harper's Bazaar

Флисовая куртка неожиданно вышла на первый план и превратилась в один из самых востребованных элементов гардероба. То, что еще недавно считалось утилитарной одеждой "для случая", сегодня уверенно закрепилось в повседневной моде. Тренд отражает общий поворот индустрии к переосмыслению привычных вещей и их новым сценариям использования. Об этом сообщает итальянское профильное модное издание Harper's Bazaar.

Как функциональная одежда стала модным заявлением

Мода давно доказала, что возвращаться могут не только культовые силуэты, но и вещи, которые десятилетиями существовали вне подиумов. Яркий пример — неожиданные решения от Miu Miu, где в центре внимания оказались предметы, ранее ассоциировавшиеся исключительно с домашним бытом. Этот подход открыл дорогу и для функциональной одежды, которая раньше имела строго прикладное назначение.

Флисовая куртка прошла похожий путь. Изначально она создавалась как часть экипировки для активного отдыха, походов и альпинизма. Однако со временем удобство, простота и практичность сделали ее привлекательной и для городской среды, где комфорт стал не менее важен, чем внешний вид.

Горпкор как контекст тренда

Возрождение флиса напрямую связано с эстетикой gorpcore — направления, вдохновленного одеждой для кемпинга, треккинга и путешествий на природу. Название стиля происходит от аббревиатуры Good Ol' Raisins and Peanuts — "старые добрые изюм и арахис", типичный перекус в походах. Эта философия подчеркивает функциональность, надежность и универсальность вещей.

В рамках горпкора технический флис оказался почти идеальным символом. Он легкий, теплый, мягкий и не требует сложного ухода. Цветовая палитра варьируется от спокойных нейтральных оттенков до насыщенных и ярких решений, что делает флисовые куртки удобным инструментом для экспериментов с образом.

Почему флис прижился в городе

Сегодня флисовую куртку легко представить не только на горной тропе, но и на улицах мегаполиса. Свободный крой, модели на молнии и варианты с карманами органично сочетаются с брюками-карго, кроссовками, бейсболками и элементами стритвеара. Такой подход позволяет создавать многослойные образы, где функциональность не спорит со стилем, а дополняет его.

Бренды от Patagonia до люксовых домов моды включили флис в свои коллекции, окончательно закрепив его статус универсальной вещи. Он стал своеобразным мостом между outdoor-культурой и городской модой, доказав, что практичность может быть эстетичной.

Сравнение: флисовая куртка и классическая утеплённая одежда

Флисовая куртка выигрывает у традиционных пуховиков и пальто по легкости и удобству в носке. Она не сковывает движения и подходит для активного дня в городе. В отличие от тяжелой верхней одежды, флис проще интегрировать в многослойные образы и комбинировать с разными стилями.

При этом классические утепленные модели лучше справляются с экстремально низкими температурами и выглядят более формально. Флис же ориентирован на мягкий климат, межсезонье и динамичный ритм жизни.

Плюсы и минусы флисовых курток

Флисовые куртки ценят за сочетание практичности и универсальности. Они подходят для прогулок, поездок, путешествий и повседневной носки.

К основным плюсам относятся:

небольшой вес и комфорт;

хорошая теплоизоляция при умеренной погоде;

широкий выбор фасонов и цветов.

Среди минусов можно отметить:

ограниченную защиту от ветра и влаги без дополнительного слоя;

менее строгий внешний вид по сравнению с классической верхней одеждой.

Советы по выбору флисовой куртки

Определите сценарий использования: город, путешествия или активный отдых. Обратите внимание на плотность материала и качество молнии. Подберите цвет, который легко сочетается с вашей базовой одеждой.

