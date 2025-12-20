Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Украшение из бабушкиной шкатулки возвращается: в 2026 году без него образ считается пустым

Броши стали универсальным акцентом базового гардероба в 2026 году
Аксессуар, который долгое время ассоциировался с бабушкиной шкатулкой, неожиданно выходит на первый план модной повестки. В 2026 году именно он станет ключевой деталью стильных образов и способом подчеркнуть индивидуальность. Речь идёт о брошах — украшении с историей и большим стилистическим потенциалом. Об этом сообщает VOICE.

Брошь в виде цветка
Фото: grok.com
Брошь в виде цветка

Почему броши снова в центре внимания

Современная мода всё чаще уходит от безликих решений и массовости. На фоне перепроизводства одежды растёт интерес к вещам с характером, которые способны рассказать историю и выделить владельца. Броши идеально вписываются в этот запрос, объединяя винтажный шарм, индивидуальность и лёгкую экстравагантность.

Этот аксессуар работает как визуальный акцент. Он может быть минималистичным или нарочито заметным, но в любом случае добавляет образу глубину и завершённость. Броши легко адаптируются под разные стили — от классики до кэжуала — и отлично перекликаются с тем, как сегодня переосмысливаются аксессуары в зимнем стиле.

Подиумы и новые интерпретации

В новом сезоне броши уверенно закрепились на показах ведущих домов моды. Celine делает ставку на эффектные XXL-версии, размещая их на пальто. Tory Burch выбирает миниатюрные винтажные модели для воротников и лацканов. Chanel использует броши как декоративный акцент на минималистичных платьях и жакетах в клетку.

Особое внимание привлёк дебютный показ Матье Блази для Chanel. Камелия — культовый символ бренда со времён Коко Шанель — получила современное прочтение и стала связующим элементом между наследием модного дома и актуальными трендами.

Как брошь меняет базовый гардероб

Главная привлекательность аксессуара заключается в его универсальности. Даже самые простые вещи с брошью начинают выглядеть иначе. Блейзеры, поло и базовые жакеты с аккуратным украшением приобретают выразительность и модный характер.

Одна эффектная брошь способна превратить чёрный или серый пиджак в полноценный трендовый образ. Это один из самых простых способов обновить гардероб без кардинальных покупок и сложных стилизаций.

Броши и трикотаж: уют с акцентом

Отдельного внимания заслуживает сочетание брошей с трикотажем. Кардиганы и свитеры с украшениями выглядят одновременно уютно и изысканно. Такой приём активно используют модные блогеры и знаменитости, подчёркивая стремление к индивидуальности и тактильности образов.

Этот тренд хорошо ложится в общую тенденцию на комфорт и выразительные детали, где даже небольшое украшение играет ключевую роль.

Смелые решения и неожиданные места

Для тех, кто предпочитает более экстравагантный стиль, работает принцип "чем больше, тем лучше". Несколько брошей разных форм и размеров, собранные в одну композицию, создают современный и динамичный образ. Главное — выбирать лаконичную основу, например белую рубашку или футболку.

Ещё один актуальный приём — нестандартное размещение аксессуара. Броши носят на ремешках сумок, шарфах, головных уборах и даже на поясе джинсов. Такой подход логично сочетается с трендом на выразительные детали — так же, как и поясная сумка в моде 2026 года, брошь становится самостоятельным элементом образа.

Брошь и другие акцентные аксессуары

В отличие от массивных украшений или ярких сумок, брошь не перегружает образ. Она компактна, легко адаптируется под разные стили и подходит как для повседневных, так и для более формальных комплектов. Именно эта гибкость делает её особенно актуальной в 2026 году.

Как носить брошь в 2026 году

  1. Начните с одного акцентного украшения на пиджаке или пальто.
  2. Экспериментируйте с трикотажем и базовыми вещами.
  3. Пробуйте нестандартные зоны размещения — сумки, ремни, шарфы.
  4. Следите за балансом между украшением и остальными деталями образа.

Популярные вопросы о брошах

Подходят ли броши для повседневных образов?

Да, особенно в сочетании с лаконичной базовой одеждой.

Можно ли носить несколько брошей одновременно?

Можно, если основа образа остаётся простой и нейтральной.

С какими вещами броши смотрятся лучше всего?

С пиджаками, трикотажем, рубашками и минималистичными платьями.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
