Анна Маляева

Флакон пылится зря: неожиданные способы использовать духи, которые больше не радуют

Разонравившиеся духи можно использовать для ароматизации белья и аксессуаров
Почти у каждой есть флакон духов, к которым со временем охладело сердце. Когда-то аромат казался безупречным, но вкусы меняются, а парфюм вдруг перестаёт "звучать" так, как раньше. Выбрасывать его жалко, а отдавать — некому. Об этом сообщает "Новый Очаг".

Духи
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Духи

Почему любимый аромат может разонравиться

Парфюм воспринимается не только носом, но и эмоциями. Со временем меняется стиль, образ жизни, гормональный фон и даже климат, в котором мы живём. Аромат, идеально подходивший несколько лет назад, может казаться слишком тяжёлым, резким или, наоборот, скучным.

Кроме того, духи по-разному раскрываются на коже и в воздухе. То, что не подошло в качестве личного аромата, вполне может найти другое, неожиданное применение.

Аромат для дома и текстиля

Если парфюм не подружился с кожей, попробуйте использовать его в интерьере. Несколько распылений на шторы, декоративные подушки или плед способны изменить атмосферу комнаты. Древесные и пряные ноты добавят уюта, а цитрусовые и зелёные — свежести.

Ещё один способ — добавить каплю духов в миску с водой и поставить рядом с источником тепла. При нагреве аромат будет раскрываться мягко и ненавязчиво, наполняя пространство лёгким шлейфом.

Бельё, аксессуары и бумага

Парфюм легко заменить саше. Достаточно нанести аромат на ватный диск или кусочек ткани и положить его в ящик с бельём. Вещи будут пропитываться деликатным запахом, создавая ощущение ухоженности и уюта.

Духи также подойдут для сумок, кошельков и кожаных аксессуаров. Кожа хорошо удерживает аромат, поэтому лёгкий шлейф будет ощущаться каждый раз при использовании. А ещё парфюм можно нанести на закладку, открытку или конверт — приём с парфюмированной бумагой до сих пор выглядит элегантно и нестандартно.

Автомобиль и волосы

Разонравившийся аромат легко превратить в персональный освежитель для машины. Достаточно сбрызнуть тканевый брелок или кусочек фетра и разместить его в салоне. Такой вариант выгодно отличается от стандартных ароматизаторов.

Некоторые духи неожиданно красиво раскрываются на волосах. Если аромат кажется слишком насыщенным для кожи, важно учитывать парфюмерный этикет и выбирать максимально деликатный способ нанесения. Распылите парфюм в воздух и пройдите сквозь облако или слегка нанесите на расчёску — шлейф получится лёгким и ненавязчивым.

Флакон как элемент стиля

Иногда ценность парфюма — в его дизайне. Красивый флакон можно оставить на туалетном столике как декоративный акцент. Пустую бутылочку легко превратить в мини-вазу, ёмкость для аромамасел или использовать повторно.

Популярные вопросы о разонравившихся духах

Можно ли использовать духи для волос постоянно?

Лучше делать это изредка и избегать прямого нанесения на кожу головы, чтобы не пересушивать волосы.

Подойдут ли любые духи для дома?

Лёгкие и свежие композиции подходят лучше всего, тогда как тяжёлые восточные ароматы стоит использовать очень дозированно.

Что лучше: наслаивать ароматы или использовать отдельно?

Всё зависит от результата. Наслаивание может открыть новые грани композиции, но требует осторожных экспериментов.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
