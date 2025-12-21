Чёрные сапоги — прошлый сезон: новый глубокий цвет взорвал зимние луки и стал фетишем стилистов

Бордовые сапоги стали главным зимним трендом 2025–2026 — Vogue

Бордовые сапоги неожиданно вышли в лидеры зимних тенденций. Модные хроники пестрят примерами того, как этот оттенок вытесняет привычные черные модели. На улицах модных столиц его выбирают и знаменитости, и стилисты. Об этом сообщает Vogue.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Бордовые сапоги

Новый зимний акцент в обуви

Этой зимой яркий акцент на обуви стал важной частью образа, и бордовый оттенок уверенно задаёт тон. Он появляется в коллекциях крупных домов, в том числе Stella McCartney и Hermès, где дизайнеры смело используют насыщенные винные тона для создания выразительных силуэтов. Мягкий блеск кожи, игра оттенков и вариативность форм только усиливают популярность такой обуви. Подобные модели хорошо вписываются и в классический гардероб, и в более расслабленные повседневные сочетания, перекликаясь с идеями зимней обуви этого сезона.

Модные хроники подтверждают: возвращение цветной обуви — часть более широкого тренда на смелые решения, который начался ещё осенью. Сапоги бордовых оттенков всё чаще встречаются в образах инфлюенсеров, формируя узнаваемую визуальную линию сезона.

Почему бордовые сапоги снова актуальны

Эволюция моды 1920-х заложила основу для экспериментов с цветом, и бордовый стал одним из оттенков, которые легко адаптируются под разный стиль. Он подчеркивает образ, не перегружая его, а также подходит для многоуровневых зимних комплектов. В этом году дизайнеры вновь обращаются к этому цвету, предлагая как лаконичные модели на устойчивом каблуке, так и высокие сапоги из мягкой замши.

Эти решения особенно востребованы в уличных образах — их можно увидеть на Эмили Ратаковски, Клэр Томсон-Жонвиль и Эльзе Хоск. Многие сочетания строятся на контрасте фактур: джинсы, плотный трикотаж, шерстяные пальто и сумки структурной формы, а также элементы, напоминающие подходы, описанные в материале о высоких сапогах, которые корректируют пропорции.

Как носить новый тренд

Стилисты считают, что бордовые сапоги делают образ визуально теплее и выразительнее. Гармонично выглядят варианты с джинсами прямого кроя, легкими платьями миди или строгими юбками. Палитра винных оттенков позволяет адаптировать обувь под разные случаи — от повседневных прогулок до вечерних выходов.

Современные коллекции демонстрируют, что такие сапоги становятся универсальной частью гардероба, а их популярность будет только расти по мере продвижения сезона.

Бордовые сапоги против классики

Черные сапоги остаются базой, но бордовые модели предлагают больше выразительности. Первые идеально подходят для строгих комплектов, вторые — для тех, кто хочет мягко сместить акцент в сторону индивидуальности. Бордовые варианты легче адаптировать под трендовые оттенки сезона — от молочных до графитовых, — а также под аксессуары из натуральной кожи.

Советы по выбору сапог

Чтобы обувь служила долго и гармонично вписывалась в гардероб, важно учитывать несколько факторов. Материал играет ключевую роль: гладкая кожа подойдёт для строгих образов, замша — для более мягких и расслабленных. Форма голенища влияет на посадку, а высота каблука определяет уровень комфорта в повседневной носке. Удачно выбранная модель легко станет основой зимних комплектов, включая сочетания с пальто, широкими брюками и объемными свитерами.

Популярные вопросы

Как выбрать универсальную модель

Лучше ориентироваться на среднюю высоту голенища и устойчивый каблук — такие варианты подходят для большинства образов.

Сколько стоят качественные модели

Цены зависят от бренда и материала: кожаные варианты обычно дороже, а замша может быть доступнее, но требует большего ухода.

Что лучше — кожа или замша

Кожа практичнее и долговечнее, замша выглядит мягче и подходит для образов в стиле smart casual.