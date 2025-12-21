Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Платье, которое уже выбрала Кендалл: тренд сезона ворвётся в праздники и вытеснит маленькое чёрное

Платья с отделкой из искусственного меха стали трендом сезона — Vogue
С наступлением праздничного сезона платья с меховой отделкой вновь оказываются в центре внимания. Этот акцент становится яркой альтернативой привычным нарядным фактурам, предлагая свежий взгляд на вечерний образ. Популярность тренда укрепляют подиумы и образы инфлюенсеров, где такие платья уже выделяются особенно уверенно, сообщает Vogue.

Вечернее платье с мехом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Вечернее платье с мехом

Почему меховая отделка стала главным акцентом сезона

Каждый праздничный период приносит свои фавориты, и в 2025–2026 годах акцент смещается в сторону деталей из искусственного меха. Рукава, плечи или нижний край платья получают мягкую фактурную отделку, благодаря которой классический силуэт перестаёт быть строгим и приобретает игривость.

Тенденция усилилась после того, как меховые вставки стали активно появляться в коллекциях следующего сезона. Они добавляют образу динамики, а привычное маленькое чёрное платье уступает место более выразительным решениям, где допускаются неожиданные линии и нестандартные материалы.

Коллекции осени-зимы 2024-2025 уже демонстрировали первые намёки на этот тренд: дизайнеры выводили на подиум модели с акцентами, подчеркивающими движение и силуэт. Вечерний образ становится экспериментальным, но сохраняет элегантность, перекликаясь с популярностью зимних решений вроде меховой обуви сезона 2025-2026.

Появление Кендалл Дженнер и момент, который закрепил тренд

Выход Кендалл Дженнер в платье с меховой отделкой стал одним из самых обсуждаемых модных эпизодов сезона. Её образ мгновенно подхватили стилисты и поклонники вечерней моды, а сам наряд стал доказательством того, что тренд перешёл из подиумной концепции в реальную стильную практику. После этого меховые акценты начали появляться всё чаще — как в коллекциях брендов, так и в подборках праздничных образов.

Как бренды интерпретируют меховые акценты

Платья с меховой отделкой объединяет несколько общих элементов: открытые линии плеч, плавные силуэты и сдержанная цветовая гамма, позволяющая подчеркнуть текстуру отделки.

У брендов высокой моды встречаются спокойные экрю-оттенки, напоминающие зимние пейзажи. У массовых марок меховые воротники и съемные детали позволяют разнообразить образ, легко меняя его настроение.

Модели с глубокими вырезами предлагают более сдержанную сексуальность, а длина миди остаётся фаворитом — она подчёркивает пластику движения и делает силуэт утончённым. Мини-платья с рюшами и мягкими вставками создают совершенно иной эффект — лёгкий, танцевальный и праздничный.

Как носить меховые акценты в праздничный сезон

Сам тренд сочетается с минималистичными аксессуарами: меховая отделка выступает главным декоративным элементом, поэтому образ не требует перегруженности. Нейтральная обувь, простая прическа и спокойный макияж помогают сбалансировать яркость фактуры.

Такой вариант подходит для вечеринок, новогодних мероприятий и зимних торжеств, легко адаптируясь под разные форматы — от камерного ужина до большого праздничного события.

Сравнение основных вариантов меховой отделки

Платья с открытыми плечами создают акцент на линии шеи и ключиц. Модели длиной миди добавляют строгости и подчеркивают мягкость декоративной отделки. Варианты с глубокими вырезами выглядят динамичнее и подходят для более смелых образов. Мини-платья с рюшами и меховыми элементами дают лёгкое, праздничное настроение. Каждый выбор зависит от желаемой степени выразительности и удобства.

Советы по выбору платья с меховой отделкой

Выбирайте модели, где меховые элементы расположены так, чтобы подчеркнуть сильные стороны силуэта: на плечах — для более открытого образа, по краю рукавов — для лёгкой динамики, по подолу — для создания баланса в пропорциях. Нейтральная палитра поможет сохранить универсальность, а фактурные детали сделают образ праздничным без лишних усилий.

Популярные вопросы о платьях с меховыми акцентами

Подходит ли меховая отделка для мини-платьев

Да, она добавляет образу легкости и создаёт праздничный акцент без перегруженности.

Можно ли носить такие платья вне праздничного сезона

Да, но лучше выбирать спокойные оттенки и более лаконичные детали, как в трендах, связанных с коричневыми колготками 2026 года.

С чем сочетать меховое платье

С минималистичными украшениями, закрытой обувью и нейтральными сумками. Лучший результат дают образы без лишнего декора.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
