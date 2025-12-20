Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Вторая молодость начинается с ножниц: 5 стрижек, которые делают лицо моложе без единой инъекции

Удлинённое каре помогает скрыть двойной подбородок — Folha Vitoria
Моя семья » Красота и стиль

Правильная стрижка способна заметно преобразить черты лица благодаря грамотной работе с длиной, объёмом и линиями. Такой подход помогает визуально смягчить подбородок, скорректировать пропорции и создать более свежий образ без сложных процедур. Речь идёт не о чудесных эффектах, а о продуманной технике, которая помогает подчеркнуть достоинства внешности, сообщает Folha Vitoria.

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Стрижки, которые помогают визуально смягчить линию подбородка

Стиль влияет на восприятие пропорций, поэтому длина и направление прядей играют ключевую роль. Мягкие переходы, удлинённые линии и лёгкий объём сверху создают баланс, позволяя отвлечь внимание от зоны под подбородком. Такие решения подходят для разных типов волос и вписываются как в повседневный, так и в более формальный образ.

Удлинённое каре с передними прядями визуально вытягивает силуэт лица. Передние локоны создают мягкую вертикаль, а лёгкая динамика делает черты более собранными. Эта форма остаётся одной из самых универсальных для тех, кто хочет добавить структуру, но сохранить естественность — её используют в разных техниках, включая современные варианты причёсок, которые действительно работают после 50.

Вариант средней длины с мягкими слоями помогает перераспределить объём. Лёгкие удлинённые слои по бокам корректируют ширину лица и смягчают переход к нижней части, не перегружая прическу. Такой подход создаёт динамику и делает линию подбородка менее доминирующей.

Приёмы, которые усиливают эффект стрижки

Боковая удлинённая челка — один из способов скорректировать визуальные пропорции. Диагональ, созданная прядью, деликатно удлиняет силуэт и добавляет движения. Благодаря этому внимание распределяется выше, а нижняя часть лица становится менее акцентной.

Объём в верхней зоне — ещё один прием, позволяющий добиться баланса. Когда макушка выглядит более приподнятой, общий силуэт кажется вытянутым, что помогает уравновесить черты. Такой вариант подходит для круглых и мягких овальных форм, создавая аккуратный современный контур.

Короткая стрижка с удлинёнными боками хорошо работает там, где требуется компактность, но важно не подчеркнуть нижнюю часть лица. Приём используется и в техниках, которые помогают освежить образ, например в подходах, описывающих стрижки, корректирующие возрастные изменения.

Частые ошибки, которые могут подчеркнуть нижнюю часть лица

Некоторые решения способны дать обратный результат. Прямые волосы без слоёв нередко визуально утяжеляют область подбородка. Длина, совпадающая с линией нижней челюсти, привлекает к ней внимание.

Также нежелателен чрезмерный объём по бокам, слишком короткие варианты без продуманной формы и жёстко оформленные пучки, которые оставляют зону подбородка полностью открытой. Все эти детали могут сделать контур более выраженным.

Кому особенно подходят такие стрижки

Такие решения хорошо работают для тех, кто хочет визуально уравновесить черты и добавить лицу свежести без вмешательств и резких перемен. Они подходят обладательницам круглых и овальных форм лица, тем, у кого нижняя часть кажется тяжелее, а также тем, кто замечает возрастные изменения в объёме и тонусе кожи.

Что выбрать

Удлинённое каре подчёркивает структуру, мягкие слои создают движение, боковая челка корректирует пропорции, а объем сверху формирует вытянутый силуэт. Короткие варианты с удлинёнными прядями дают возможность сочетать практичность с визуальной коррекцией. Выбор зависит от густоты волос, их текстуры и желаемой степени выразительности.

Плюсы и минусы разных вариантов

Преимущества

  • Помогают сбалансировать пропорции лица.
  • Подходят для разных возрастов и типов волос.
  • Дают возможность визуально смягчить нижнюю часть лица.
  • Легко адаптируются под личный стиль.

Минусы

  • Требуют регулярной укладки для сохранения эффекта.
  • Некоторые варианты нуждаются в точной работе мастера.
  • Не каждый тип волос одинаково удерживает форму.

Советы по выбору стрижки

При выборе важно учитывать густоту волос, их направление роста и привычный способ укладки. Лёгкий прикорневой объем усилит работу любой стрижки, а использование несмываемых средств поможет сохранить текстуру. Также полезно избегать чрезмерно тяжёлых средств — они утяжеляют пряди и сводят эффект к минимуму.

Популярные вопросы

Можно ли стрижкой полностью скрыть двойной подбородок

Она не убирает его физически, но помогает распределить акценты так, чтобы нижняя часть лица стала менее заметной.

Какая длина считается наиболее удачной

Варианты ниже линии подбородка с мягкими линиями и слоями дают наиболее сбалансированный визуальный эффект.

Правда ли, что хвост или пучок усиливают акцент на подбородке

Плотно собранные волосы могут подчеркнуть черты, поскольку полностью открывают контур. Мягкие пряди по бокам или лёгкий объем смягчат образ.

Помогает ли смена стрижки выглядеть моложе

Правильно подобранная форма действительно освежает образ: лицо выглядит более гармоничным, а черты — мягче и выразительнее.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль советы волосы возраст красота уход за волосами
Новости Все >
Рождественский пунш с бренди и содовой готовят за несколько минут — Allrecipes
Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Понцирус показал устойчивость к болезням цитрусовых
Российское вино исключили из числа участников престижного конкурса в Сан-Франциско
Рождественская ёлка рядом с источниками тепла повышает риск пожара — Express
Валютная пара CNY/RUB связана с колебаниями курса USD/RUB
Кислотность борща выравнивается после ночи в холодильнике — кулинары
Пластиковые окна снижают воздухообмен в помещениях
Chery раскрыла характеристики электрокроссовера iCar V27
Нижнее бельё и носки рекомендуется стирать в горячей воде — The Spruce
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Наука и техника
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Последние материалы
Ночные мыши охотятся на высоте свыше километра — биолог Карлос Ибаньес
Понцирус показал устойчивость к болезням цитрусовых
Российское вино исключили из числа участников престижного конкурса в Сан-Франциско
Более 150 локаций Новой Зеландии стали Средиземьем – режиссёр Питер Джексон
Могилу эпохи бронзы с защитой от мертвых нашли в Германии — Popular Mechanics
Рождественская ёлка рядом с источниками тепла повышает риск пожара — Express
Тренировки при остеохондрозе требуют исключения осевой нагрузки
Валютная пара CNY/RUB связана с колебаниями курса USD/RUB
Лодка Хьортспринг признана древнейшим дощатым судном — PLOS One
Севооборот возвращает культуры на грядку не раньше чем через 3–4 года — Хромов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.