10 стилей, которые грозят взорвать 2026-й: инсайдеры шепчут, что мода к такому давно не была готова

Ежегодный прогноз Pinterest снова определил направления, которые сформируют моду будущего сезона. На основе миллионов поисковых запросов и сохранённых изображений аналитики выделили тенденции, задающие настроение 2026 года. Среди них — стили, вдохновлённые природой, театром, винтажной эстетикой и смелым гламуром, сообщает GRAZIA.
После долгого периода минимализма мода делает резкий поворот в сторону выразительности. Силуэты становятся смелее, краски ярче, детали крупнее. Характерны подчёркнутые плечи, глубокие вырезы, насыщенные принты, массивные украшения — от длинных серёг до многослойных цепей. Тренд обращается к эстетике 1980-х и ранних нулевых, где эффектность всегда стояла на первом месте.
Противоположность яркому гламура — спокойная, камерная эстетика, навеянная образами писателей и богемы XX века. Многослойность, натуральные ткани, льняные брюки, мягкие кардиганы, потертые лоферы — всё это создаёт атмосферу тихой элегантности. Палитра близка к природной: охра, оливковый, тёплый коричневый.
Популярность брошей стремительно растёт. В новом году они перестают быть единичным акцентом и превращаются в способ выразить стиль. Их размещают на пальто, юбках, сумках, даже на шнурках. Особую ценность приобретают винтажные модели, а также современные дизайнерские интерпретации в виде насекомых или фантазийных фигур.
Готические мотивы вновь занимают место среди ключевых трендов. Цветовая гамма — чёрный, глубокий винный, бордовый. Материалы — бархат, атлас, шёлк. Фасоны подчёркивают линию плеч и талию, создавая выразительный силуэт. Этот стиль доказывает, что романтичность может проявляться и в мрачной палитре.
Ажурные детали остаются в тренде. Однако теперь кружево используется в неожиданных сочетаниях: кожаные куртки получают кружевные воротники, а деним украшают тонкие ажурные вставки. Контраст подчёркивает индивидуальность образа и делает привычные вещи более выразительными.
Цветовая гамма будущего сезона смещается к холодным оттенкам: голубому, серебристому, мятному, сиреневому. Эти тона напоминают лёд, иней и северное сияние. Их носят как в монохроме, так и в качестве акцентов — сумки, пальто, сапоги.
Тренд вдохновлён экипировкой путешественников и покорителей экспедиций. В центре внимания — прочные ткани, карго-брюки, ветровки, жилеты, массивная обувь. Главное — практичность и природная палитра: хаки, песочный, тёмно-коричневый. Такие элементы добавляют образу уверенности и подчёркивают независимый характер.
Стиль предлагает носить вещи с анималистичными принтами, украшениями в форме листьев, ягод и насекомых. Палитра вдохновлена лесом — мох, охра, землистые оттенки. Внимание к натуральности и ручной отделке подчёркивает связь с окружающей средой.
Тренд возвращает элементы научной фантастики 1960-х. Гладкие металлизированные ткани, голографические вставки, прозрачные детали, необычные геометрические фасоны — всё это формирует образ, будто перенесённый из утопического будущего. Подход делает акцент на чистых линиях и технологичности.
Этот тренд собирает драматичность театральных костюмов и переносит её в современный гардероб. Бархат, шёлк, многослойные оборки, рукава-фонарики, длинные перчатки, декоративные камеи — элементы, создающие ощущение праздника. Тренд легко адаптировать через одиночные детали: жакет из бархата, шёлковое жабо, акцентные украшения. В этом направлении хорошо читается эстетика выразительных зимних образов, близкая к стилю slavic core.
Тенденции 2026 года образуют две большие группы
Вместе они отражают желание сочетать комфорт с выразительностью, а традиции — с технологичностью.
Поэткор, кружево и палитра ледяных оттенков легко входят в повседневный гардероб.
Достаточно одной детали: броши, бархатного жакета, сумки в ледяном оттенке или карго-брюк.
Ледяная палитра, кружевные акценты, поэткор и отдельные элементы сафари.
Гламорати и футуризм предлагают самые выразительные решения, а современные интерпретации приёмов стилизации напоминают о том, как меняются сезонные модные подходы — например, в материалах вроде зимнего гардероба.
